Псковская область, 2 июля, 2009, 16:51 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак как член Генерального Совета "Единой России" обратился к псковским однопартийцам с новой инициативой. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе администрации Псковской области, на заседании регионального политсовета, местных политсоветов Пскова и Великих Лук он предложил рассмотреть вопрос о совмещении муниципальными депутатами партии поста народного избранника с постом руководителя муниципальных предприятий.

"Выглядит, как минимум, странным, когда человек, ставший депутатом, вдруг устраивается на должность руководителя муниципального предприятия", - заявил Андрей Турчак. "Законодательная власть - отдельно, хозяйство - отдельно. Нельзя создавать соблазнов для коррупции, контролировать и оценивать работу самих себя. Одно дело, когда руководитель муниципального предприятия избрался в городскую Думу, получив доверие граждан, другое, когда действующие депутаты устраиваются на работу в такое предприятие", - сказал он.

Поскольку законодательство не регулирует совмещение не освобожденных должностей депутата и руководителя муниципального предприятия, этот вопрос должен контролироваться по партийной линии, добавил губернатор.

Политсовету предложено рассмотреть внутрипартийную норму, когда депутат-"единорос" должен выбирать: либо сохранить мандат городского депутата, либо оставить его и уйти руководить муниципальным предприятием.