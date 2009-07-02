Псковский губернатор предложил запретить совмещать депутатство с директорством в муниципальном предприятии
Псковская область, 2 июля, 2009, 16:51 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области
"Выглядит, как минимум, странным, когда человек, ставший депутатом, вдруг устраивается на должность руководителя муниципального предприятия", - заявил Андрей Турчак. "Законодательная власть - отдельно, хозяйство - отдельно. Нельзя создавать соблазнов для коррупции, контролировать и оценивать работу самих себя. Одно дело, когда руководитель муниципального предприятия избрался в городскую Думу, получив доверие граждан, другое, когда действующие депутаты устраиваются на работу в такое предприятие", - сказал он.
Поскольку законодательство не регулирует совмещение не освобожденных должностей депутата и руководителя муниципального предприятия, этот вопрос должен контролироваться по партийной линии, добавил губернатор.
Политсовету предложено рассмотреть внутрипартийную норму, когда депутат-"единорос" должен выбирать: либо сохранить мандат городского депутата, либо оставить его и уйти руководить муниципальным предприятием.