Архангельская область, 28 апреля, 2009, 12:28 — ИА Регнум. С начала года в Архангельской области зарегистрировано 8,3 тыс. преступлений, что на 7,4 % больше, чем за аналогичный период 2008 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости со ссылкой на данные УВД области и Ненецкого АО сообщили в Архангельскстате.

Большую часть преступлений в регионе, как показывает статистика, составляют кражи - 33%. Что касается динамики регистрируемых преступлений, то она снижается практически по всем видам нарушения закона, за исключением тех, которые связаны с наркотиками. Так, незаконный оборот наркотиков в регионе вырос на 18%, в том числе с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью - на 14,6%. Всего с начала года правоохранительные органы выявили 2,9 тыс. лиц, совершивших преступления, из них 15,1% - женщины.