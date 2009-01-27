Армения, 27 января, 2009, 17:34 — ИА Регнум. В резиденции президента Армении 27 января прошла церемония вручения медалей и наград военнослужащим и ветеранам Карабахской войны, приуроченная 17-летию армянской армии.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, президент Серж Саргсян наградил 75 офицеров и рядовых, проявивших весомый вклад в дело становления национальной армии, храбростью и самозабвенной службой отечеству. В частности, одной из высших наград Армении, медалью "Вардан Мамиконян" был награжден генерал-майор в отставке Амаяк Ароян, 8 офицеров - медалью "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. 4-ро были награждены медалью "Храбрости", из них ветеран Карабахской войны Гурбанмират Несепов - посмертно. Заместителю главы Главной военной инспекции при президенте Армении, полковнику Георгию Фаряну присвоено звание генерал-майора.