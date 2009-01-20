Москва, 20 января, 2009, 17:20 — ИА Регнум. На состоявшемся в пятницу, 16 января семинаре-совещании с секретарями региональных политических советов региональных отделений "Единой России" , руководителями законодательных (представительных) органов государственной власти и главами административных центров субъектов Российской Федерации, вопреки появившейся в ряде СМИ информации, не звучало жесткой критики правительства. Об этом ИА REGNUM заявили источники в "Единой России". В частности, источники опровергли сообщения о том, что председатель Госдумы, председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов , первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Владислав Сурков и вице-премьер правительства РФ Александр Жуков обрушились с критикой на финансовый блок правительства и призвали единороссов готовиться к уличным народным волнениям.

"Вырванные из контекста фразы можно толковать весьма вольно, чем наши СМИ порой злоупотребляют, - заявил секретарь президиума генсовета "ЕР", заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин . - Я лично присутствовал на этом совещании, где речь шла о том, что должна делать партия "Единая Россия" в условиях кризиса, чтобы защитить людей и нашу экономику. Говорили и о реализации "Стратегии-2020", недопустимости отхода от нее, так как только реализация этой программы позволит говорить и об инновационной экономике и о повышении благосостояния людей. И, тем более, не было никакого перехода на персоналии. Проходило обычное установочное совещание в начале года, в рамках которого выступающие делились планами, ставили задачи на ближайшее время. Ну а придумывание конфликтов с последующим объяснением, почему они не произошли, думаю, занятие бесперспективное".

"Это из серии "слышал звон, да не знаю, где он, - заявил председатель комитета по труду и социальной политике Государственной Думы единоросс Андрей Исаев . - Речь на совещании действительно шла о том, что "Единая Россия", будучи партией парламентского большинства, просто обязана контролировать действия финансового блока правительства - особенно в условиях кризиса. И помогать, если считает нужным, советами - ведь мы постоянно держим руку на пульсе и объективно знаем о происходящем в стране не хуже, чем тот же Минфин. Но никакой критики ни Минфина, ни каких-либо других правительственных органов, на совещании не было. Равно как и разговоров об "оранжевой революции". Что касается уличных акций, то о них мы тоже говорили. Владислав Сурков назвал кризис беспрецедентным и призвал, соответственно, к неординарным мерам для его преодоления. Он сказал, что единороссы в регионах должны более активно разъяснять действия правительства, в том числе и с помощью разного рода уличных акций. Что мы и намерены делать".