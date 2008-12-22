Прокуратура намерена взыскать с "КД авиа" 84 млн рублей долга по зарплате
Калининградская область, 22 декабря, 2008, 12:02 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура вынесла постановление о взыскании с калининградской авиакомпании "
"Постановление транспортной прокуратуры датировано 19 декабрем, для реализации данного постановление мне дается 15 календарных дней", - уточнил Терешко. В свою очередь, первый заместитель регионального министра социальной политики и труда Галина Белей сообщила, что за минувшую неделю "КД авиа" погасила 56,1 млн рублей задолженности по зарплате. Всего региональная авиакомпания задолжала своим сотрудникам более 140 млн рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудникам авиакомпании зарплату не выплачивают со второй половины сентября. Напомним, в начале декабря из-за технического дефолта [в октябре "КД авиа" задержала выплату по купону облигационного займа в размере 79,78 млн. рублей. - ИА REGNUM] произошла смена руководства. Новым генеральным директором стал