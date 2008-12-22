Калининградская область, 22 декабря, 2008, 12:02 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура вынесла постановление о взыскании с калининградской авиакомпании " КД авиа " задолженности по зарплате своим сотрудникам. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 22 декабря, главный государственный инспектор труда в Калининградской области Александр Терешко, выступая на оперативном заседании регионального правительства.

"Постановление транспортной прокуратуры датировано 19 декабрем, для реализации данного постановление мне дается 15 календарных дней", - уточнил Терешко. В свою очередь, первый заместитель регионального министра социальной политики и труда Галина Белей сообщила, что за минувшую неделю "КД авиа" погасила 56,1 млн рублей задолженности по зарплате. Всего региональная авиакомпания задолжала своим сотрудникам более 140 млн рублей.