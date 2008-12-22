Калининградская область, 22 декабря, 2008, 12:02 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура вынесла постановление о взыскании с калининградской авиакомпании "КД авиа" задолженности по зарплате своим сотрудникам. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 22 декабря, главный государственный инспектор труда в Калининградской области Александр Терешко, выступая на оперативном заседании регионального правительства.

"Постановление транспортной прокуратуры датировано 19 декабрем, для реализации данного постановление мне дается 15 календарных дней", - уточнил Терешко. В свою очередь, первый заместитель регионального министра социальной политики и труда Галина Белей сообщила, что за минувшую неделю "КД авиа" погасила 56,1 млн рублей задолженности по зарплате. Всего региональная авиакомпания задолжала своим сотрудникам более 140 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудникам авиакомпании зарплату не выплачивают со второй половины сентября. Напомним, в начале декабря из-за технического дефолта [в октябре "КД авиа" задержала выплату по купону облигационного займа в размере 79,78 млн. рублей. - ИА REGNUM] произошла смена руководства. Новым генеральным директором стал Геннадий Болдырев, руководивший Государственной транспортной компании (ГТК) "Россия" в должности заместителя генерального директора.