Томская область, 5 ноября, 2008, 08:51 — ИА Регнум. Прокурорами районов Томска в ходе проверок соблюдения законодательства о закупках для государственных нужд в деятельности вузов выявлены многочисленные нарушения в томском архитектурно-строительном университете (ТГАСУ). Выявлены факты необоснованного предоставления администрацией вуза привилегий отдельным коммерческим организациям, передачи в аренду государственной собственной без предварительной оценки и многое другое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В частности, прокуратурой Октябрьского района Томска выявлен факт заключения проректором по научной работе ТГАСУ договора на сумму 200 тыс. рублей с ООО " НПФ "Геостройпроект" на выполнение проектно-изыскательных работ без проведения запроса котировок и торгов. При получении выписки из единого государственного реестра юридических лиц установлено, что учредителями этой компании являются сотрудники учебного заведения (доцент кафедры, профессор кафедры, первый проректор университета).

Учитывая наличие признаков коррупции и злоупотребления полномочиями в действиях указанных лиц, прокурором района в следственные органы направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.