Северная Осетия, 1 сентября, 2008, 15:42 — ИА Регнум. Представители комитета "Матери Беслана" приняли обращение к председателю Совета Федерации Сергею Миронову , главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову , председателю североосетинского парламента Ларисе Хабицовой . Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, в принятом документе к руководителям органов власти пострадавшие требуют отозвать из Совета Федерации представителя Северной Осетии, бывшего президента республики Александра Дзасохова .

"Александр Дзасохов дал клятву своему народу в верности, являлся гарантом безопасности и защищенности своих граждан, но в самый опасный и трагический момент не сделал ничего для спасения заложников в бесланской школе. Взрослые и дети ждали Дзасохова, но он обманул их надежды, так как думал о себе и о своей карьере. Мы считаем, что он не достоин представлять наш народ в столь высоком собрании, требующем от своих членов профессионализма, обостренного чувства общественности и высокой нравственности. Мы, потерпевшие в теракте 1-3 сентября 2004 года считаем решение о его представительстве в Совете Федерации аморальным и лицемерным. Требуем его отставки", - говорится в обращении.

Напомним, что Дзасохов, будучи президентом Северной Осетии, возглавлял оперативный штаб по освобождению заложников в первой бесланской школе.