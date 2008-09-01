Пострадавшие в бесланской трагедии требуют отозвать Александра Дзасохова из Совета Федерации
Северная Осетия, 1 сентября, 2008, 15:42 — ИА Регнум. Представители комитета "Матери Беслана" приняли обращение к председателю Совета Федерации
"Александр Дзасохов дал клятву своему народу в верности, являлся гарантом безопасности и защищенности своих граждан, но в самый опасный и трагический момент не сделал ничего для спасения заложников в бесланской школе. Взрослые и дети ждали Дзасохова, но он обманул их надежды, так как думал о себе и о своей карьере. Мы считаем, что он не достоин представлять наш народ в столь высоком собрании, требующем от своих членов профессионализма, обостренного чувства общественности и высокой нравственности. Мы, потерпевшие в теракте 1-3 сентября 2004 года считаем решение о его представительстве в Совете Федерации аморальным и лицемерным. Требуем его отставки", - говорится в обращении.
Напомним, что Дзасохов, будучи президентом Северной Осетии, возглавлял оперативный штаб по освобождению заложников в первой бесланской школе.
Принято также заявление относительно руководителя следственной группы по расследованию бесланского теракта