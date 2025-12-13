Дроны атакуют Россию
СВО на Украине
Поиски семьи Усольцевых
Поставки оружия Украине
Регнум помогает
ХАМАС против Израиля
Новости
Статьи
Мнения
Видео
СтУдия
Лица России
Новости
Статьи
Мнения
Фото
Видео
СтУдия
Репортажи
Карикатуры
Пресс-релизы
Происшествия
Мир
Страна
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Авто
Армия
Здоровье
Образование и наука
Недвижимость
Туризм
Религия
Семья
Техника
Экология
ЗАЭС отработала отключение электроснабжения в штатном режиме
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в штатном режиме отработала период отключения энергоснабжения в ночь на 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе станции. В заявлении отмечается, что электроснабжение станции было полностью восстановлено. Новость дополняется
13 декабря 2025
Захарова иронично ответила ЕС после рекомендации избегать дипломатов из РФ
Европейскому союзу стоит выйти из ООН или вообще улететь с Земли из-за русских. Об этом в субботу, 13 декабря, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, иронизируя по поводу рекомендации европейской Службы внешних связей (ЕСВС) избегать дипломатов из РФ. По словам дипломата, на...
13 декабря 2025
Бусаргин: в Саратове при атаке БПЛА погибли двое — 1387-й день СВО
Новый, 1387-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием из Саратова, где при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб человек и были повреждены несколько квартир в жилом доме. Также в детском саду и поликлинике были выбиты несколько стеклопакетов. Детей и...
13 декабря 2025
Путин выразил соболезнования семье академика Радия Илькаева
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье академика РАН, одного из разработчиков ядерного щита России Радия Илькаева. «Академик Илькаев был выдающимся ученым, настоящим подвижником и патриотом. За годы плодотворной исследовательской деятельности он внес поистине уникальный вклад в...
13 декабря 2025
Эрдоган заявил, что считает успешными переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает успешными переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Ашхабаде. «Мы провели с господином Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам...
13 декабря 2025
В Крыму призвали регионы Украины провести референдумы по самоопределению
Регионам Украины необходимо провести референдумы о самоопределении, при этом сделать это нужно после денацификации страны и избавления граждан от насаждаемой сейчас нацистской идеологии и пропаганды. Об этом 13 декабря заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Если Украине и нужен...
13 декабря 2025
Электроснабжение ЗАЭС было полностью прервано в 12-й раз за время конфликта
Электроснабжение Запорожской АЭС в ночь с 12 на 13 декабря было полностью прервано в 12-й раз с начала конфликта. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии ООН (МАГАТЭ). Новость дополняется
новость часа
13 декабря 2025
СК возбудил дело по факту отравления 13 детей хлором в бассейне в Нерюнгри
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления детей хлором в бассейне в городе Нерюнгри в Якутии. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления...
13 декабря 2025
Более 30 человек пострадали при взрыве на свадьбе в Сирии
Взрыв произошел на свадьбе в городе Абидин в провинции Дераа на юге Сирии, пострадали 33 человека. Об этом 13 декабря сообщило информационное агентство SANA. «Неизвестные злоумышленники бросили две ручные гранаты прямо в место проведения свадьбы, ранив нескольких гостей», — сообщил изданию Глава...
13 декабря 2025
В Швейцарии заявили, что конфликт на Украине закончится на условиях России
Европейские страны еще не поняли, что конфликт на Украине закончится на условиях России. Об этом 13 декабря заявил экс-советник НАТО и полковник Генштаба армии Швейцарии в отставке Жак Бо. «Нет никаких сомнений, что если конфликт закончится — неважно, на поле боя или за столом переговоров, — он...
13 декабря 2025
Учительница назвала школьниц с распущенными волосами легкодоступными
В Пермском крае родители учащихся одной из средних школ пожаловались на учительницу, которая регулярно травит, унижает и оскорбляет своих учениц. По словам родителей, во время уроков педагог акцентирует внимание на внешности школьниц, прилюдно отпускает в их адрес неэтичные комментарии, называет...
13 декабря 2025
Российские войска ударили по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ
Российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией...
13 декабря 2025
Рэпер Gucci Mane прибыл в Москву, чтобы дать концерт
Популярный американский рэп-исполнитель Gucci Mane ( Рэдрик Делантик Дэвис ) прилетел в Москву, чтобы впервые выступить с концертом в России. Об этом 13 декабря сообщили в агентстве Force Events. «Артист прибыл сегодня в Москву из солнечного Майами. Он прилетел в тех же тапочках, что и улетал...
13 декабря 2025
ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска
Российские военные пресекли попытку прорыва подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северную окраину Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял...
13 декабря 2025
Электроснабжение нарушено в Запорожской области из-за удара ВСУ
Электроснабжение нарушено в части населенных пунктов Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Обесточен ряд сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов», — написал он в Telegram-канале...
13 декабря 2025
Военные РФ продолжают зачистку сел Светлое и Гришино в ДНР
Подразделения Вооруженных сил РФ ведут зачистку населенных пунктов Гришино и Светлое на севере ДНР. Об этом 13 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ. «Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в микрорайонах Восточный и...
13 декабря 2025
Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
В ночь на 13 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный высокоточный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен...
13 декабря 2025
Попытка выхода военных ВСУ из окружения пресечена в районе Светлого в ДНР
Российские военные предотвратили попытку группы военнослужащих ВСУ выйти из кольца окружения в районе населенного пункта Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 декабря сообщило Министерство обороны РФ. Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение...
13 декабря 2025
Силы ПВО за сутки сбили 169 украинских дронов и два снаряда HIMARS
Российские военные за сутки сбили в зоне спецоперации 169 украинских беспилотников и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS...
13 декабря 2025
В ОП напомнили, что нельзя принуждать работать в новогодние праздники
Российское законодательство запрещает работодателям принуждать сотрудников выходить на работу в праздники, в том числе в новогодние, кроме ряда конкретных случаев. Об этом 13 декабря напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных...
13 декабря 2025
Информация об агентстве
Редакция
RSS
Реклама
Вакансии
Контакты
info@regnum.ru
+7 495 645-80-75
115093, г. Москва,
ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1
(ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)
Пользовательское соглашение
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
При цитировании информации гиперссылка
на ИА REGNUM обязательна.
Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
© 1999–2025 ИА REGNUM