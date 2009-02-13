Взрыв здания службы судебных приставов в Назрани
Зауральские судебные приставы помогли пострадавшим при взрыве в Назрани коллегам
Личный состав Управления Федеральной службы судебных приставов по Курганской области принял решение перечислить денежные средства в размере 100 тысяч рублей для оказания помощи коллегам из Ингушетии, пострадавшим в результате взрыва здания Управления, и семьям погибших. Об этом корреспонденту ИА...
13 февраля 2009
Судебные приставы Ивановской области собирают средства для жертв взрыва в Назрани
Судебные приставы Ивановской области собирают средства для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших при взрыве в управлении федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия. Об этом сегодня, 20 января, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ивановского областного...
20 января 2009
Депутаты Народного Собрания Ингушетии сдали кровь для пострадавших при взрыве
Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин направил соболезнования в адрес президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, в котором выразил соболезнования семьям погибших судебных приставов в Назрани. Муфтий Гайнутдин отметил, что трагические события в Назрани душевной болью отозвались в сердцах...
15 января 2009
Восемь раненых судебных приставов доставлены в московские больницы из Назрани
Самолет МЧС РФдоставил в Москву восьмерых тяжелораненых в результате взрыва в Назрани. Как сообщили ИА REGNUM в управлении информации МЧС России, транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ в 23:27 мск 14 января вылетел из г.Магаса. Трое из них находятся в крайне тяжёлом положении, пять - в тяжёлом. Самолет...
15 января 2009
В Москву доставлены восемь раненных при взрыве здания в Ингушетии
Самолет МЧС России Ил-76 с восемью ранеными при взрыве здания в Назрани (Ингушетия) приземлился чуть примерно час назад в подмосковном аэродроме "Раменское". Двое из доставленных пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает РСН. Раненые будут распределены в больнице центрального института...
15 января 2009
Шесть пострадавших при взрыве в Назрани будут доставлены в московские больницы
МЧС направляет самолет для транспортировки раненых в результате взрыва в Назрани в Москву. Всего из Ингушетии на лечение в Москву планируется доставить 6 пострадавших. "Планируется, что транспортный самолет МЧС Ил-76 сегодня после 17:00 мск вылетит с подмосковного аэродрома Раменское в Ингушетию...
14 января 2009
Судебные приставы Ставрополья окажут помощь семьям пострадавших коллег из Ингушетии
Весь личный состав Управления Федеральной службы судебных приставов России по Ставропольскому краю перечислит денежные средства в размере однодневного заработка для оказания помощи сотрудникам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия, пострадавшим в результате взрыва...
14 января 2009
Криминалисты Следственного комитета при прокуратуре РФ помогут установить причину взрыва в Назрани
Руководством Следственного комитета при прокуратуре РФ принято решение о направлении в Ингушетию опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственном комитета при прокуратуре РФ 14 января, криминалистам поставлена...
14 января 2009
МВД: В здании службы судебных приставов в Назрани взорвался бытовой газ
Причиной взрыва, произошедшего в Назрани в подвальном помещении трехэтажного кирпичного здания Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия, стала утечка бытового газа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД России 14 января, в здании произошел взрыв...
14 января 2009
Губернатор Ставрополья выразил соболезнования жителям Ингушетии
В связи с трагическими последствиями взрыва в Назрани 13 января 2009 года губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский выразил соболезнования жителям Ингушетии, сообщает 14 января пресс-служба главы региона. В телеграмме главы края, направленной в адрес президента Республики Ингушетия Юнус-Бека...
14 января 2009
Семьям погибших в результате взрыва в Назрани окажут материальную помощь (Ингушетия)
Родственникам погибших и пострадавшим в результате взрыва здания Управления службы судебных приставов по Республике Ингушетия руководством республики будет оказана материальная помощь. Соответствующее распоряжение подписал президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
14 января 2009
Более 20 пострадавших от взрыва в Назрани остаются в больнице
В Ингушетии на месте взрыва в здании Управления службы судебных приставов по республике завершены поисково-спасательные работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Министерстве чрезвычайных ситуаций по Республике Ингушетия 14 января, все жертвы взрыва извлечены из-под развалин здания. На данное...
14 января 2009
Завершены спасательные работы в Назрани
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в здании республиканского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) полностью завершены в 19:25 мск. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС Ингушетии, жертвами происшествия стали восемь человек. В больнице остаются 17 человек, трое из них - в тяжелом...
13 января 2009
Президент России выразил соболезнования родным погибших судебных приставов Ингушетии
Президент России Дмитрий Медведев поговорил 13 января по телефону с президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и поручил ему оказать все необходимое содействие пострадавшим при взрыве в управлении судебных приставов, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства также выразил соболезнования...
13 января 2009
Пострадавшая при взрыве в Назрани неоднократно обращала внимание на запах газа
Сотрудница управления судебных приставов Ингушетии рассказала ИА REGNUM, что уже несколько дней они жаловались руководству на запах газа, однако никто не предпринял никаких действий. Сегодня, 13 января, в столовой она опять заметила и сказала, что в здании пахнет газом, на что ей предложили просто...
13 января 2009
В Ингушетии объявлен трехдневный траур
Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров объявил 14, 15 и 16 января днями траура в связи со взрывом в здании службы судебных приставов в Назрани. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. В эти дни в Ингушетии отменены все развлекательные мероприятия. Всем раненым, а также семьям погибших в...
13 января 2009
Министр юстиции России распорядился оказать помощь погибшим в Назрани
Министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов в связи с взрывом здания Управления Федеральной службы судебных приставов в Назрани 13 января дал указание руководителю Федеральной службы судебных приставов Артуру Парфенчикову незамедлительно вылететь в Назрань для решения всех вопросов на...
13 января 2009
Президент Ингушетии распорядился оказать помощь погибшим и пострадавшим при взрыве
Всем раненым, а также семьям погибших в результате взрыва здания управления федеральных приставов в Назрани буде оказана материальная помощь. Согласно поручению президента республики, всем семьям погибших в результате взрыва будет оказана помощь в размере 100 тыс. рублей. Раненые и пострадавшие...
13 января 2009
Осетинские спасатели пришли на помощь пострадавшим в Назрани
13 января в 9:50 мск в Центральном округе города Назрани, по улице Фабричной, в трехэтажном здании, арендуемом Управлением Службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Ингушетия, произошел взрыв, предположительно, бытового газа. По последним данным, число жертв взрыва достигло 5...
13 января 2009
Пострадавшим при взрыве в Назрани требуется кровь
В результате обрушения здания судебных приставов в Ингушетии погибли 5 человек. Их личности установлены, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы МЧС Ингушетии. Это Роза Аушева, 1987 года рождения, Альбина Озоева, Диана Точиева, 1993 года рождения, Лида Хамхоева, 1981 года рождения и Бетагазов...
13 января 2009