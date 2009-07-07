Дело о покушении на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко
Экс-обвиняемому в покушении на петербургского губернатора выплатят компенсацию
Верховный суд РФ признал решение Городского суда Санкт-Петербурга о выплате компенсации бывшему обвиняемому в покушении на губернатора Валентину Матвиенко Тимуру Саидгарееву обоснованным. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета "Коммерсантъ". В издании напомнили, что в конце апреля Городской суд...
7 июля 2009
Обвинявшемуся в покушении на губернатора Санкт-Петербурга присудили компенсацию и реабилитировали
Сегодня, 22 апреля, Городской суд Санкт-Петербурга принял решение обязать Минфин выплатить 140 тысяч рублей Тимуру Саидгарееву, одному из оправданных по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко, и признал право Саидгареева на реабилитацию за несправедливое...
22 апреля 2009
Верховный суд оставил в силе приговор по делу о "покушении на петербургского губернатора"
Кассационная инстанция Верховного суда России сегодня, 26 июня, отказала в кассационном представлении прокуратуре Санкт-Петербурга на обжалование оправдательного приговора Городского суда Санкт-Петербурга по делу о покушении на губернатора города Валентину Матвиенко. Об этом корреспонденту ИА...
26 июня 2008
Суд окончательно оправдал обвиняемых в подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга
В Городском суде Санкт-Петербурга сегодня, 14 апреля, оглашен приговор, скрепивший собой оправдательный вердикт присяжных по делу Тимура Саидгареева, Равиля Муратова и Владислава Баранова. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, что сам оправдательный вердикт вынесен присяжными неделю...
14 апреля 2008
Суд присяжных решил, что покушения на губернатора Санкт-Петербурга никто не готовил
Сегодня, 7 апреля, в Городском суде Санкт-Петербурга коллегия присяжных вынесла вердикт по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM, присяжные единодушно сочли, что не имело место само событие преступления: весной прошлого...
7 апреля 2008
Судебное следствие по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга завершено
Сегодня, 26 марта, в Городском суде Санкт-Петербурга завершено судебное следствие по делу трех молодых петербургских мусульман Тимура Саидгареева, Равиля Муратова и Всеволода Баранова. Как передает из суда корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля должны пройти прения сторон, а самим подсудимым предстоит...
26 марта 2008
Следующее заседание поставит точку в судебном следствии по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга
Сегодня, 24 марта, в Городском суде Санкт-Петербурга сторона обвинения представила коллегии присяжных дополнения к ранее собранным доказательствам. Как передает из суда корреспондент ИА REGNUM, присяжным еще раз продемонстрировали фотографии и протокол осмотра места обнаружения тротиловой шашки в...
24 марта 2008
Защита обвиняемых в подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга исчерпала аргументы
Сегодня, 19 марта, в Городском суде Санкт-Петербурга сторона защиты завершила представление своих доказательств перед коллегией присяжных. Как предает из суда корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания были продемонстрированы фотографии с места изъятия тротиловой шашки из комнаты Владислава Баранова...
19 марта 2008
Подсудимый по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга заявил, что не готовил нападения
Сегодня, 5 марта, в Городском суде Санкт-Петербурга показаниями Тимура Саидгареева завершился допрос подсудимых, обвиняемых в подготовке покушения на губернатора Сант-Петербурга Валентину Матвиенко. Равиль Муратов и Владислав Баранов были допрошены судом ранее. Как передает из суда корреспондент ИА...
5 марта 2008
Подсудимый по делу о покушении на губернатора Санкт-Петербурга "не желал ничьей смерти, хотя и допускал возможность гибели одного-двоих"
На процессе по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко в Городском суде сегодня, 3 марта, был допрошен второй из трех подсудимых - Владислав Баранов. Как передает из суда корреспондент ИА REGNUM, Баранов сообщил, что он вместе с матерью и братом перебрался...
3 марта 2008
Суд окончил допрос одного из обвиняемых в подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга
Сегодня, 22 февраля, в Городском суде Санкт-Петербурга продолжился допрос Равиля Муратова - одного из подсудимых по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Защита подсудимых продемонстрировала коллегии присяжных часовую видеозапись допроса Муратова на...
22 февраля 2008
Один из подсудимых по делу о покушении на губернатора Санкт-Петербурга дал суду показания
Сегодня, 18 февраля, в Городском суде Санкт-Петербурга коллегия присяжных продолжила судебное разбирательство по делу трех молодых петербургских мусульман: Тимура Саидгареева, Равиля Муратова и Владислава Баранова, которых предварительное следствие обвиняет в подготовке покушения на губернатора...
18 февраля 2008
Обвинение закончило представлять доказательства по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга
Сегодня, 11 февраля, в Городском суде Санкт-Петербурга коллегия присяжных продолжила судебное разбирательство по делу трех молодых петербургских мусульман, обвиняющихся в подготовке покушения на губернатора города Валентину Матвиенко. Как передает из суда корреспондент ИА REGNUM, сторона обвинения...
11 февраля 2008
Присяжным по делу о покушении на губернатора Санкт-Петербурга показали видеозапись сговора
Сегодня, 6 февраля, в Городском суде Санкт-Петербурга сторона государственного обвинения представила коллегии присяжных видеозаписи встреч обвиняемых по делу о подготовке покушения на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Как передает из суда корреспондент ИА REGNUM, записи...
6 февраля 2008
Присяжным раскрыли секрет взрывчатки для петербургского губернатора
Сегодня в Городском суде Санкт-Петербурга продолжился процесс по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко. Как передает из суда корреспондент ИА REGNUM, присяжных ознакомили с данными протоколов изъятия у подсудимых взрывчатых веществ, рецептов изготовления взрывчатки и планов...
1 февраля 2008
Присяжные разбираются с подготовкой покушения на петербургского губернатора
Сегодня, 30 января, в Городском суде Санкт-Петербурга коллегия присяжных начала рассмотрение по существу дела о подготовке покушения на губернатора Сагкь-Петербурга Валентину Матвиенко. Как передает корреспондент ИА REGNUM, процесс начался с того, что государственное обвинение изложило присяжным...
30 января 2008
В Санкт-Петербурге сформирована коллегия присяжных для суда по покушению на губернатора города
Сегодня, 23 января, в Городском суде Санкт- Петербурга сформирована коллегия присяжных для процесса по подготовке к покушению на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко. Как передает из суда корреспондент ИА REGNUM, помимо 12 основных присяжных, отобрано и восемь запасных. Судебный процесс...
23 января 2008
Суд снова просят вернуть дел о покушении на губернатора Санкт-Петербурга прокурору
Сегодня, 20 декабря, в Городском суде Санкт-Петербурга продолжились предварительные слушания по делу о подготовке к покушению на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко. Как предает корреспондент ИА REGNUM, защита подсудимых заявила новые ходатайства об исключении из числа доказательств ряда...
20 декабря 2007
Суд отказался возвращать дело о покушении на губернатора Санкт-Петербурга в прокуратуру
Сегодня, 20 ноября, Городской суд Санкт-Петербурга в ходе предварительных слушаний по делу о подготовке к покушению на губернатора города Валентину Матвиенко отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о возвращении дела обратно в прокуратуру для уточнения обвинительного заключения...
20 ноября 2007
В Горсуде Санкт-Петербурга начались предварительные слушания по делу о покушении на Валентину Матвиенко
Сегодня, 14 ноября, в Городском суде Санкт-Петербурга начались предварительные слушания по делу о подготовке к покушению на губернатора города Валентину Матвиенко. В подготовке покушения обвиняются трое молодых людей: инженер Тимур Саидгареев, компьютерщик Равиль Муратов и учащийся ПТУ Владислав...
14 ноября 2007