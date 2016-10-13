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Криптовалюта: «за» и «против»
С момента создания и по сей день наиболее популярной криптовалютой остаётся биткоин (bitcoin, BTC, XBT), функционирующий с 2009 года и чья капитализация (эквивалент выпущенных монет) превышает $10 млрд. Из-за растущей популярности биткоина мало кто заметил, что придумано свыше 500 похожих...
13 октября 2016
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