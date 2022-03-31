Вячеслав Зимонин

Автор

Доктор исторических наук (1991 г.), профессор (1995 г.), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006 г.), действительный член Академии военных наук Российской Федерации и нескольких других общественных академий наук, академический советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Руководитель секций «Военная история» РАРАН и АВН РФ, первый вице-председатель Комиссии по военной истории народов Востока Общества востоковедов РАН, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Национального комитета историков России, член Научного совета Российского военно-исторического общества. Автор и соавтор более 200 книг, 10 кино- и телефильмов, 500 статей, научных докладов, лекций, выступлений на радио и телевидении по широкому кругу проблем, связанных с военной историей и современностью США и стран Евразии, вопросами геополитики и безопасности. Опубликованы 8 авторских монографий, 3 учебных пособия и 2 учебника по японской проблематике. Участник и организатор многочисленных конференций и других научных форумов в России и в около 25 странах, в т.ч. трижды в Японии и пять раз в Китае. В 2014-2017 гг. – заместитель председателя ГРК фундаментальных научных трудов «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов» (в 12 томах) и «Первая мировая война 1914 – 1918 годов» (в 6 томах), автор глав и разделов во всех томах (в 12-томнике, кроме того, руководитель авторского коллектива 5-го тома «Завершающие операции войны. Война с Японией»). Награжден Орденом Почета, более чем 20 отечественными и зарубежной государственными медалями, многочисленными общественно-научными наградами. Воин-интернационалист (участник боевых действий в Сирии и Египте в 1973 г.). Член Союза журналистов России. Капитан 1 ранга в отставке.