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Вадим Трухачёв
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Последние публикации
«Бей витрины!» Марокканцы Голландии бурно отметили поражение своей страны
В ночь с 29 на 30 июня сборная Марокко в драматичном матче чемпионата мира по футболу обыграла Голландию в серии пенальти. И на улицы Гааги, Роттердама и Амстердама высыпали толпы ликующих марокканцев. Это ещё можно было бы понять, если бы речь шла о гастарбайтерах. Но большинство отмечавших успех...
30 июня 2026
Странные националисты. Правительство ведет Шотландию к беспределу мигрантов
Правящая Шотландская национальная партия напрочь опровергает стереотип о сепаратистах в Европе как о консерваторах и поборниках традиций (в случае с Шотландией — в килтах и с волынками), выступая за предоставление избирательных прав максимальному числу мигрантов из стран Азии и Африки. Это особенно...
26 июня 2026
Политолог: Харьков имел решающее значение для множества регионов
Почему ВС РФ ушли из Харьковской области, кому выгодны подрывы российских газопроводов и как отзовется речь президента России в мире? На эти вопросы корреспонденту ИА REGNUM отвечает кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ...
4 октября 2022
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