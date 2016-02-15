Софья Владиславовна Филиппова
Последние публикации
Гнесины: путь от школы к академии
«Я преклоняюсь перед семьей Гнесиных, их общественная и преподавательская деятельность имеет огромнейшее значение для развития русской музыкальной культуры». (Тихон Хренников, советский и российский композитор, выпускник училища имени Гнесиных) Гнесины и Рубенштейны — представители этих двух семей...
15 февраля 2016
Замена труб в Новокузнецке закончилась отставками и уголовным делом
По требованию губернатора Кузбасса Амана Тулеева от занимаемой должности освобожден заместитель главы Новокузнецка по ЖКХ Виктор Казека и весь руководящий состав «Сибирской сбытовой компании» сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Так, своих должностей лишились директор МП...
21 мая 2015
В Улан-Удэ пьяный вандал поджег Мемориал Победы
ЧП произошло 21 мая в 00.23 по московскому времени в Советском районе Улан-Удэ на проспекте Победы. На телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в горят венки у Мемориала Победы сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского ГУ МЧС. В результате пожара...
21 мая 2015
Слухи об отставке губернатора Приангарья — обзор СМИ
Самой обсуждаемой темой в Приангарье в минувшие праздники стала возможная отставка губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко — публикации СМИ в обзоре ИА REGNUM Сергей Ерощенко может стать очередным губернатором Иркутской области, чьи полномочия будут прекращены досрочно. Только одному из шести...
5 мая 2015