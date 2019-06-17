Сергей Середенко

Автор

Юрист, правозащитник Родился в городе Раквере Эстонской ССР. Закончил Таллинский политехнический институт (энергетика, 1985), Московский государственный индустриальный университет (бакалавр права, 1999), Государственный университет аэрокосмического приборостроения (магистр права, 2016). С 2004 по 2014 годы - русский омбудсмен в Эстонии. С 2014 года занят научной деятельностью, автор книг "Преследование правозащитников в Прибалтике", "Украинизация Прибалтики: экспорт политических практик", "Правый радикализм в партийно-политических системах современных европейских государств". Ведет еженедельное правозащитное обозрение по Прибалтике "Политкорректор" на портале Baltnews.ee. Сфера интересов: права человека, конституционное право, антифашистская деятельность.