Руслан Хубиев

Автор

Руслан Хубиев [Rossi Barbera] — аналитик и публицист. Обозреватель по вопросам информационных войн и глобальной политики. Центрист. Окончил Южный федеральный университет, имеет степень магистра с отличием в сфере наноэлектроники, бакалавриат по специализации оптотехники, дополнительное высшее образование в области защиты информационной безопасности. Автор аналитических материалов для Федеральных СМИ. Особое внимание уделяет концептуальной аналитике и вопросам глобальной конкуренции.