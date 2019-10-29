Руслан Хубиев
Автор
Руслан Хубиев [Rossi Barbera] — аналитик и публицист. Обозреватель по вопросам информационных войн и глобальной политики. Центрист.
Окончил Южный федеральный университет, имеет степень магистра с отличием в сфере наноэлектроники, бакалавриат по специализации оптотехники, дополнительное высшее образование в области защиты информационной безопасности.
Автор аналитических материалов для Федеральных СМИ. Особое внимание уделяет концептуальной аналитике и вопросам глобальной конкуренции.