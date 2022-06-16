Пётр Люшвин

Автор

В 1972 окончил Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «океанология». Служил в 1972-1974 лейтенантом-гидрографом на Северном флоте. С 1981 кандидат географических наук. Член Русского Географического общества. С 1975 по 2009 работал в структурах гидрометеослужбы, Роскосмоса и Рыбного хозяйства по обработке спутниковой гидрометеорологической информации в должности от инженера до заведующего и начальника лабораторий. Через малые предприятия обслуживал оперативной гидрометеорологической информацией структуры Газпрома, Лукойла и Рыбного хозяйства. Около 180 научных публикаций, включая 3 монографии. Профессиональные достижения: • выявил и формализовал признаки дешифрирования атмосферных предикторов землетрясений, что отмечали еще Аристотель и Гумбольдт, но ни геологи, ни метеорологи не могли их формализовать; • показал лимитирующее воздействие дегазации метана на воспроизводство и промысел гидробионтов; • предложил экологический режим работы Гидроэлектростанций; • показал необходимость учета дегазации метана при оценке состояния льда на поверхности акваторий; • выявил признаки активности роя грязевых вулканов в ю.-з. части Каспийского моря, считавшихся морскими геологами недействующими не менее века; • предложил способы минимизации природных пожаров; • показал решающее влияние магнитных аномалий на урожайность зерновых в умеренно засушливом климате, что не известно ни Губернаторам, ни геологам, ни агрономам.