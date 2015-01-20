Ольга Шелкова
Последние публикации
Принуждение к миру, или Бессмысленность переговоров с киевской хунтой
Получив достойный отпор от вооруженных сил ДНР и ЛНР и потеряв контроль над донецким аэропортом, Киев срочно запросил мира. История повторяется. Напомню, что пресловутый Минский протокол, который многими был назван «минским сговором» по аналогии с Мюнхенским сговором в преддверии Второй мировой...
20 января 2015
Против кого направлена нефтяная война? Потеряют ли США Ближний Восток?
Пока внимание всего мира приковано к событиям на Украине, на Ближнем Востоке закручивается настолько лихой сюжет, что он способен не только выбросить США из Евразии, но и кардинально изменить карту Ближнего и Среднего Востока, а также Европы. Как всегда, обязаны этим США будут лишь самим себе...
9 января 2015
Итоги Путина
Резкие колебания курса рубля вызвали аналогичную «волатильность» российского общества. Пока часть граждан конвертирует падающую российскую валюту в телевизоры и «Лексусы», обсуждая необходимость уступить требованиям Запада, патриотическая часть общественности выискивает в высказываниях политиков...
19 декабря 2014