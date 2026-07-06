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Николай Салатский
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Последние публикации
Огонь и детонация. Что Россия поразила массированным ударом по Киеву
В соответствии с указанием Верховного главнокомандующего ведется работа армии России по выбиванию тылов противника. «Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено», — предписал...
6 июля 2026
Взрывы и пожары по всему Киеву: горят заводы, склады и отели с наемниками
В ночь на 2 июля ВС России нанесли массированный удар по Киеву и прилегающим регионам. Противник еще не сталкивался с атакой такой силы по своим объектам. Российское Минобороны сообщило: в операции участвовали баллистические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые ракеты «Циркон», крылатые ракеты...
2 июля 2026
Преодолеть дефицит к июлю. Путин дал указания по решению топливной проблемы
«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий», — подчеркнул Владимир Путин на совещании, посвященном снабжению регионов топливом. На встрече, которая прошла в Кремле вечером 28 июня, президенту о ситуации доложили...
29 июня 2026
Выбор — служить и созидать: как молодые россияне строят будущее страны
Что значит быть молодым в России сегодня? Это возможность учиться, создавать, исследовать и воплощать свои идеи в жизнь. Но это еще и ответственность — за будущее, которое уже наступает. Ко Дню молодежи хочется рассказать о тех, кто не ждет у моря погоды, а сам делает страну сильнее. О тех, кто в18...
27 июня 2026
Беспрецедентная эффективность: ПВО России уничтожила рекордное число дронов
В ночь с 23 на 24 июня дежурные расчеты ПВО перехватили и сбили над двадцатью российскими регионами 323 украинских беспилотника самолетного типа. География уничтоженных вражеских БПЛА широка: от Брянской и Белгородской до Оренбургской и Саратовской областей. Цели ликвидировали в Подмосковье, в...
24 июня 2026
«Ответственность за команду»: управленцы ДНР стали «Лидерами России»
Стали известны победители конкурса «Лидеры России. Команда» — в их число вошла команда Донецкой Народной Республики, впервые участвовавшая в состязании. Итоги были объявлены вечером 15 июня на церемонии, которая прошла в Москве, в Национальном центре «Россия». Конкурс «Лидеры России» — флагманский...
17 июня 2026
«Какой будет Россия завтра». Участники СВО придают культуре новые смыслы
В отечественную культуру сегодня приходят люди, прошедшие суровую школу жизни. Они не понаслышке знают, что такое долг, ответственность, вера и какова цена мира. Одним из ярких проявлений этой тенденции стала образовательная программа «#СВОяКУЛЬТУРА», которая работает на базе крымской Академии...
13 июня 2026
Забота по-русски. Как система соцобслуживания помогает миллионам граждан
8 июня в России отмечают День социального работника — праздник людей, чья профессия требует огромного сердца, выдержки и ежедневной готовности приходить на помощь тем, кто в этом особенно нуждается. В этой сфере сегодня трудятся более 525 тысяч специалистов, из них свыше 300 тысяч непосредственно...
8 июня 2026
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