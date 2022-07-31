Николай Михальченко
Последние публикации
Путешествие на Сахалин: бухта Тихая — фоторепортаж
Бухта Тихая — это одна из самых известных природных достопримечательностей Сахалина. Бухта расположена на восточном побережье острова, в 118 км от Южно-Сахалинска, в заливе Терпения, между горной вершиной Смелый и мысом Тихий. Своё название бухта получила благодаря русскому мореплавателю И. Ф...
31 июля 2022
Сахалин: восхождение на гору Российская — фоторепортаж
Сахалин — крупнейший остров России. Природа Сахалина необычайно разнообразна и красива. Здесь живёт огромное количество животных и произрастают тысячи видов растений. Многие виды занесены в Красную книгу. Рельеф острова по большей части гористого типа: представлен средневысотными горами...
24 июля 2022
Загадочный Итуруп: путешествие на южные Курилы — фоторепортаж
Итуруп — крупнейший остров Курил площадью 3174,71 кв. км. С северо-востока на юго-запад остров растянулся на 200 километров. С одной стороны он омывается Охотским морем, а с другой стороны — Тихим океаном. На острове проживает всего около 7 тысяч человек. В основном все населенные пункты острова —...
17 июля 2022
День Ивана Купалы на Сахалине — фоторепортаж
9 июля на Солнечной поляне села Весточка Южно-Сахалинска прошёл летний фестиваль «Иван Купала». Фестиваль собрал любителей и знатоков культурного наследия России. В рекреационной зоне «Место силы Весточка» в течение дня работали творческие площадки и проводились мастер-классы. Девушкам показали...
10 июля 2022
От Москвы до Сахалина: международный День йоги в России — фоторепортаж
26 июня по всей России отмечали 8-й международный День йоги. На площадках фестиваля собрались тысячи любителей древней практики. Международный день йоги праздник совсем молодой. В 2014 году дату нового праздника провозгласила Генеральная Ассамблея ООН. Событие проходит каждый год 21 июня в 175...
28 июня 2022
Последний звонок прозвенел для выпускников Южно-Сахалинска — фоторепортаж
21 мая в школах Южно-Сахалинска прозвучали последние звонки. Для выпускников прошли традиционные праздничные линейки. В этом году в Южно-Сахалинске 11-й класс заканчивают 1347 выпускников, а 9-й класс — 2400. С завершением школьного пути ребят поздравили педагоги и родители, а также депутаты...
22 мая 2022
День Победы в Южно-Сахалинске — фоторепортаж
Дальний Восток традиционно первым в России отпраздновал День Победы. На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли участие более 800 человек и 32 единицы боевой и специальной техники. Парад принимал...
9 мая 2022
Сахалин празднует Первомай — фоторепортаж
Сахалин одним из первых в России начал празднование Дня Весны и Труда. В Южно-Сахалинске праздничные мероприятия с концертами, мастер-классами и развлечениями прошли в городском парке, скверах и на территориях домов культуры. В центре города прошло традиционное праздничное шествие с участием...
1 мая 2022
Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова Южно-Сахалинска — фото
В ночь с 23 на 24 апреля в Христо-Рождественском кафедральном соборе Южно-Сахалинска прошло праздничное пасхальное богослужение. Пасхальные богослужение и крестный ход совершил Высокопреосвященнейший Никанор, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский. Традиционно службу посетили губернатор...
24 апреля 2022
Экотуризм на Сахалине — фоторепортаж
Недалеко от Южно-Сахалинска находится уникальная экоферма. Здесь обитает множество животных: пятнистые олени и северные олени, кролики, индюки, козы. Экоферма занимает территорию размером 64 га. Посетители могут увидеть пятнистых и северных оленей и даже настоящих якутских лошадей, которые способны...
2 апреля 2022
Сотни любителей зимней рыбалки собрались на льду реки Найба — фоторепортаж
В Южно-Сахалинске на льду реки Найба прошёл ежегодный фестиваль любителей зимней рыбалки «Сахалинский лёд». В соревнованиях приняло участие 178 команд из разных регионов России, в том числе из Бурятии, Владивостока, Иркутска, что в общей сложности составило 712 человек. Главное условие состязания —...
26 февраля 2022
Свадебный переполох в «день шести двоек» — фоторепортаж
22.02.2022 — зеркальная дата или «день шести двоек». Традиционно в подобную красивую дату тысячи пар регистрируют брак. Сегодня в российских ЗАГСах, несмотря на будний день, настоящий аншлаг. В Южно-Сахалинске семейными узами скрепили отношения 23 пары. Первое заявление было подано в октябре 2021...
22 февраля 2022
На Сахалин обрушился мощный циклон — фоторепортаж
В Южно-Сахалинске продолжает бушевать мощный циклон, который принёс сильнейший снегопад с ураганным ветром. «За неполных два дня активности циклона на территории городского округа выпало 70% от среднемесячной нормы снега, порывы ветра достигали 17 м/с. На текущий момент все системы...
21 февраля 2022
На Сахалине крещенские купания всё же состоялись — фоторепортаж
В Южно-Сахалинске крещенские купания традиционно прошли в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации проведение крестного хода решили отменить. У купелей дежурили спасатели поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова Главного...
19 января 2022
Человек или стихия? — Сахалин утонул в сугробах — фоторепортаж
За последние дни Сахалин буквально утонул в сугробах. В результате мощного циклона выпало более месячной нормы снега, а сугробы достигли двух метров. Населённые пункты острова оказались отрезанными друг от друга, а припаркованные автомобили попали в снежный плен. К ликвидации последствий снежного...
15 января 2022