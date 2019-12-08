Надежда Гурович
Последние публикации
Кто и зачем обессмысливает всероссийские олимпиады школьников?
На недавнем II Всероссийском совещании по итогам Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) в 2018/2019 учебном году [РУДН (Москва), 21−22 ноября 2019 г.], проводившемся Министерством просвещения РФ, был представлен проект нового официального документа, регламентирующего «ПОРЯДОК проведения...
8 декабря 2019
Традиция, смысл, креатив? О современном образовании в РФ
2018 год запомнится всем, кого волнуют проблемы российского образования и науки, неожиданно острыми спорами не о десятках образовательных стандартов, решения о введении которых постоянно вывешиваются на сайте Минобрнауки, а странной дискуссией только о ФГОС по литературе. Нам представляется, что...
25 апреля 2018