Михаил Чумалов
Последние публикации
Казахстан делает ставку на религиозную терпимость
«Сколько через казахов прошло истории и культур, и все это надо было через себя пропустить. Я думаю, толерантность казаха, когда он принимает все религии, любой этнос воспринимает хорошо, идет оттуда. История так сделала», — эти слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как нельзя лучше...
4 октября 2018
В Казахстане отмечают день закрытия Семипалатинского полигона
29 августа в Казахстане начала свою работу международная конференция Организации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Девиз конференции — «Вспоминая прошлое, глядеть вперед в будущее». Участники форума собрались в Астане, чтобы обсудить перспективы расширения списка государств...
30 августа 2018