Иван Конюков
Автор
Последние публикации
«Мы понимаем, как давят на сербов». Вучич пошёл на уступку протестующим
С момента обрушения крыши здания железнодорожного вокзала в сербском Нови-Саде, жертвами которого стали 16 человек, прошло уже больше года, а отголоски происшествия не просто не стихают — наоборот, становятся всё громче и ощутимее. Масштабные протесты, поводом для которых стал инцидент, похоже...
6 ноября 2025
«Надеялся на другой исход». Голландцы решили и дальше терпеть мигрантов
В Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых минимальную победу — разрыв составляет какие-то десятки тысяч голосов — одержала леволиберальная партия «Демократы-66», возглавляемая открытым гомосексуалистом* Робом Йеттеном. Они получат столько же — 26 — мест в Палате...
31 октября 2025
