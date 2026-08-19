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Елизавета Новикова
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Последние публикации
«Мёртвые тебе важнее живых»: как увольнение переросло в публичную травлю
История Тамары, которая проработала в Old Baby Shop год, а после потери близкого была уволена, расколола пользователей соцсетей. Петербургский бренд одежды Old Baby Shop, известный в соцсетях как «Самость», оказался в центре публичного скандала после истории своей сотрудницы Тамары. Девушка...
19 августа 2026
Ярость по расписанию: кто стоит за конвейером ненависти в соцсетях
Каждый день в соцсетях мы видим тонны негатива — конфликты, ссоры, слезы, жалобы. Ситуации разные, но все они объединяются одним — участники всегда успевают включить камеру в самый интересный момент, чтобы поделиться ситуацией с подписчиками. И в какой-то момент начинаешь замечать, что этих...
18 августа 2026
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