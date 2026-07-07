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Екатерина Лымаренко
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— Да ну, разве это был 150-й (снаряд. — Прим. ред)?! Вы что. Если бы это был 150-й, я бы сейчас здесь с вами не сидел. Там насмерть сразу. Эти слова принадлежат Тимофею, белокурому мальчишке 10 лет. Об обстрелах родного села он рассказывает обстоятельно, со знанием дела, временами давая вот такие...
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24 июня 2026
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