Дмитрий Шелест

Автор

Заместитель директора Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета. Родился в городе Донецке (Украинская ССР). Закончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления, которую закончил с отличием. С 1999 по 2003 гг. занимался исследованием и анализом фондового рынка Дальнего Востока и стран Азиатско-тихоокеанского региона. С 2003 по 2012 гг. занимается исследованием рынков Дальнего Востока России и стран АТР, их анализом и прогнозированием, а также управлением проектами с зарубежными партнёрами. В 2012 г. закончил магистратуру Дальневосточного государственного университета, по специальности «философия». Тема диссертации «Компаративистский анализ видения будущего в России и США». С 2012 по 2013 гг. был главным редактором в информационном агентстве «Русский остров». Одновременно с 2012 года работает в Дальневосточном федеральном университета (ДВФУ), где преподавал аналитическую и расследовательскую журналистику, возглавлял Лабораторию социального прогнозирования Школы гуманитарных наук ДВФУ. С 2017 года по настоящее время заместитель директора Экспертно-аналитического центра Университета. Деятельность предполагает организацию экспертиз с позиции ДВФУ, подготовка аналитических документов по запросу подразделений вуза и внешних потребителей (органы государственной власти, корпоративный сектор), проведение исследований и подготовка региональных стратегий. В 2019 году закончил курсы повышения квалификации по специальности «Социологические методы исследования». С 2020 года возглавляет сектор исследования Индии в упомянутом центре. С 2010 г. по настоящее время семь раз посещал Индию в качестве исследователя. Имеет научные публикации касательно истории и современной политики Индии в академических журналах, постоянно публикует аналитические статьи об Индии. Сотрудничает с российскими изданиями East Russia, ИА REGNUM, Pan Pacific Agency (англоязычный сайт) и др. Также постоянно размещает статьи о Дальнем Востоке РФ, социальных проблемах и вопросах международных отношений. Помимо статей опубликована монография по философии «Хаос будущего: Мир ртути», художественная проза «Северный путь к благодати» и четыре поэтических сборника («Книга», «Встречи с мертвецами и духами», «Раскрытое присутствие» и «Революция – здесь!»). С 2018 года является экспертом Автономной научной организации «Востокгосплан», подведомственной Министерству развития Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации.