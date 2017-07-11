Дарья Андреева
Последние публикации
«Макрон – американский продукт. Фигурально говоря, ему сделана лоботомия»
Исторические изыскания способны положительно повлиять на отношения Франции и России, бывших союзниками на протяжении мировых войн, уверен Пьер Малиновский, эксперт по истории России, экс-депутат Европарламента. В своем интервью Пьер Малиновский рассказал о сделанных им археологических находках...
11 июля 2017
«США заинтересованы разорвать экономические контакты России и Германии»
Особое значение для будущего Европы всегда имели российско-немецкие отношения, и, несмотря на период охлаждения, контакты между Россией и Германией на уровне публичной дипломатии, молодежных обменов и бизнеса продолжаются. Немецкий политик Андреас Маурер, член парламентов города Квакенбрюка...
2 июня 2017
Альтернативные правые в США: у AltRight всё впереди
Ричард Спенсер, основатель и лидер движения AltRight («альтернативных правых») — движения, которое стало альтернативой консервативному мейнстриму в США и причастно к приходу Дональда Трампа к власти, рассказывает о связях AltRight с европейской философией и правыми в России, значение мемов в...
5 марта 2017