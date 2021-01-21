Аркадий Оверин
Последние публикации
Отечественный софт для гаджетов: что важно знать пользователям в РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который обязывает производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои гаджеты, предназначенные для продажи в России. Он вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Список программ утвержден правительством и 6...
21 января 2021
Дистант ускорит использование VR-технологий для школ
Министерство просвещения России ожидает, что занятия с использованием технологий виртуальной реальности (VR) начнут проходить в российских школах уже в 2022—2023 годах. Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости» Исторически...
25 октября 2020