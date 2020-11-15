Александр Коваленин

Автор

Родился в 1962 году. По окончании мехмата Новосибирского университета занимался математическим обеспечением редакционно-издательских процессов в лаборатории экспериментальной информатики ВЦ СО АН СССР. В 1992 году учредил издательство «Книжица», которое действовало более 15 лет. Разработал технологию набора текстов со сложными письменностями, включая древнерусскую певческую нотацию, для книг, выпускаемых издательством. Предложил научную систему кодификации литургических единиц для диахронических гимнографических корпусов. Стал соавтором и разработчиком электронной библиотеки «Фонд знаменных песнопений», этапы разработки которого были трижды поддержаны РГНФ. С 2005 по 2011 год представлял свои технологические и научные разработки на конференциях в России и за рубежом по прикладной лингвистике, палеославистике и музыкальной медиевистике, публиковал статьи в сборниках трудов этих конференций. С 2013 года – член Президиума Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», публицист, автор аналитического отчёта «Анализ законодательства и практики, связанных с разлучением ребёнка с родителями». С 2018 года – член Экспертно-консультативного совета Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (секция семейного права).