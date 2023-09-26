Дария Ракич
Последние публикации
Запад дал албанцам карт-бланш на террор против косовских сербов
Прошедшая неделя ознаменовалась не только трагедией Нагорного Карабаха, но и обострением и без того не простой обстановки в многострадальном крае на юге Сербии, на территории которого шестнадцать лет назад албанцы провозгласили свою республику. В ночь на воскресенье в местечке Баньска неподалеку от...
26 сентября 2023
Сербия запретит экспорт оружия и требует срочно созвать Совбез ООН
В четверг, в полдень 6 июля, президент Сербии выступил с экстренным обращением к нации. В первую очередь Александр Вучич прокомментировал ситуацию на севере Косово и Метохии и очередной виток напряженности в многострадальном сербском крае. По словам Вучича, Сербия выполнила все требования, которые...
8 июля 2023
«Монстры не выйдут из тюрьмы». Массовые убийства в Сербии потрясли страну
Рано утром 3 мая в районе Врачар сербской столицы раздались выстрелы. Ученик седьмого класса школы «Владислав Рибникар» украл у отца два пистолета и начал стрелять из них по одноклассникам и учителям. Сначала он убил охранника, затем открыл беспорядочный огонь по находившимся в коридоре детям, пока...
6 мая 2023
Когда Сербия присоединится к санкциям против России
Некоторые интернет-ресурсы вчера поспешили «обрадовать» россиян новостью о том, что президент Сербии дал зеленый свет антироссийским санкциям. По словам «экспертов» с «инсайдами», рестрикции будут введены уже к лету этого года, а с марта граждан России и вовсе ждет визовый режим. Более того...
17 февраля 2023