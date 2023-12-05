Михаил Мошкин
Последние публикации
Готов ли Израиль «выкурить» из-под земли ХАМАС при помощи морской воды
Власти Израиля просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут находиться боевики палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США. По словам источников...
5 декабря 2023
Почему волгоградские власти вспомнили о возвращении имени «Сталинград»
Дума Волгоградской области 30 ноября приняла закон, определивший, в каком именно порядке следует менять названия сёл и городов региона, включая и областную столицу. Которая, как известно, переименовывалась трижды: Царицын, Сталинград, Волгоград. Местная новость получила всероссийский резонанс. И...
1 декабря 2023
«Старый дом пересоберём». Кто реанимирует идею «независимого Петербурга»
В Петербурге некоторое время назад началось и продолжается судебное разбирательство, которое получило резонанс за пределами северной столицы. В этой истории с одной стороны участвует волонтёр, помогающий участникам СВО, с другой — христианская конфессия (пусть и не из числа традиционных, но давно...
21 ноября 2023
«Служил России». Ушел из жизни Аман Тулеев
На восьмидесятом году скончался Аман Тулеев, экс-губернатор Кемеровской области, возглавлявший один из крупнейших индустриальных регионов России больше двадцати лет, с 1997 по 2018 год. Утром 20 ноября многие кузбассовцы (как сами себя называют жители шахтёрского края), узнав о кончине Тулеева, не...
20 ноября 2023
Класс — вне зоны действия Сети. Дума одобрила запрет на телефоны на уроках
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Тот вариант, который депутаты утвердили 16 ноября, предполагает, что речь идёт именно обо всех сотовых — как о смартфонах на iOS или Android со множеством приложений и функций, так и о...
17 ноября 2023
«Упорство в защите дома». Губернатор Гладков — о прифронтовой Белгородчине
Белгородская область уже многие месяцы живёт в особом, прифронтовом режиме. К примеру, только за прошедшие сутки зафиксировали не менее шести десятков «прилётов» со стороны ВСУ. «В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Муром выпущено по три минометных снаряда, по городу Шебекино —...
1 ноября 2023
«Цинизм и предательство». Погром в Махачкале готовили по белорусской схеме
«Сегодня мы получили абсолютно достоверную и открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестан», подстрекавший жителей Махачкалы к беспорядкам в республиканском аэропорту, «администрируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами», — заявил 30 октября глава Дагестана Сергей...
30 октября 2023
Американскую спутниковую войну против России остановит «изделие 293»
«Законной целью» для ответного удара России могут стать иностранные искусственные спутники Земли двойного назначения — формально гражданские аппараты, которые используются Западом в вооружённых конфликтах. Об этом заявил 16 октября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над...
16 октября 2023
Для вывода из списка террористов «Талибану»* надо выполнить три условия
В Россию 29 сентября на международные переговоры прибыла делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим по решению Верховного суда России в марте 2003 года). На момент своего запрета в РФ талибы были вооружённой группировкой, воюющей с американским контингентом...
29 сентября 2023
Качать по-русски. Минцифры выбивает выгодные условия у IT-гигантов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) рассчитывает договориться с производителями смартфонов о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию телефоны еще на стадии их сборки на заводах. Об этом сообщил глава Минцифры Максут...
7 сентября 2023
«Бутылочное горлышко». Российскую нефть могут запереть в датских проливах
Возросла угроза перекрытия маршрутов вдоль берегов Дании для судов, перевозящих нефть и нефтепродукты из России, увидели эксперты Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК). Об этом говорится в пресс-релизе аналитического центра, имеющемся в распоряжении ИА Регнум. «После того как Россия сделала...
29 августа 2023
У дверей «Брестского коридора». Польша стягивает силы к белорусской границе
Правительство Польши намерено закупить тысячи единиц военной техники для противостояния «российской угрозе». Местные телеканалы транслировали церемонию подписания соглашений между главой военного ведомства Мариушем Блащаком и Польской военно-промышленной группой о закупке для армии страны сотен БМП...
14 августа 2023
«Звезда Монголии». Бывшая «шестнадцатая республика СССР» дрейфует на Запад
«Соединенные Штаты — это не просто наш торговый партнёр, это Полярная звезда рыночной экономики и демократических ценностей Монголии», — такой комплимент американским партнёрам сделал во время недавнего визита в Вашингтон премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председатель ЦК правящей...
10 августа 2023
Арктический штык НАТО. Норвегия пополнила ряды недругов России
Норвегия с 3 августа пополнила список недружественных России стран — такое решение приняло правительство. В случае с Норвегией попадание в такой список означает ограничения (вплоть до полного запрета) возможности для недружественной страны нанимать в России работников в свои посольства, консульства...
3 августа 2023
Североатлантический альянс рассердил Китай
В финале вильнюсского саммита НАТО лидерам западного военного альянса во главе с Джо Байденом пришли две «весточки» с Дальнего Востока. КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря, то есть в сторону особого партнёра НАТО, Японии. Одновременно с этим...
12 июля 2023
«Бросок на восток». Немецкие войска окружают Россию
Лидеры стран НАТО на Вильнюсском саммите 11–12 июля одобрят новые планы обороны альянса, которые станут крупнейшими переменами за последние 40 лет, проанонсировал 5 июля заместитель генсека альянса, представитель Румынии Мирча Джоанэ. За день до этого румынский премьер Марчел Чолаку озвучил одно из...
5 июля 2023
«Пока мы работали, они начали возвращаться»
Процесс обратной миграции IT-специалистов из зарубежной «релокации» в Россию начался — такой вывод следует из заявления, которое 20 июня сделал глава Минцифры Максут Шадаев. Министр отметил, что какой-то государственной программы по возвращению программистов и других специалистов цифровой отрасли...
20 июня 2023
ВСУ нанесли ракетный удар по мирным кварталам Горловки (фото)
Двое жителей Горловки (в том числе девушка ) погибли, не менее 10 человек ранено — таким был результат обстрела, которому украинские военные 8 июня подвергли этот город в ДНР. От атаки ВСУ пострадали дома в частном секторе, многоэтажки, дворец культуры, городской рынок, перечислил в своём Telegram...
8 июня 2023
Европа скоро может получить трех «орбанов» вместо одного
Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии не на шутку встревожены новыми европейскими политическими тенденциями. Судя по комментариям представителей ЕК европейскому филиалу издания Politico, в Брюсселе считают «катастрофой» вероятный приход к власти в двух странах политических сил, которые в...
7 июня 2023
Что делала военная делегация ЮАР в Москве
В Южно-Африканской Республике стараются не акцентировать внимание на факте приезда военной делегации ЮАР в Москву для переговоров об укреплении военного сотрудничества, — «буквально несколько дней после того, как вспыхнул конфликт с США из-за обвинений в том, что Претория поставляла оружие России»...
16 мая 2023