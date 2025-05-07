«Чтобы я променял деньги на какое-то счастье?!» — восклицает пройдоха Дуремар в «Золотом ключике…». И он в своих убеждениях не одинок.

Иван Шилов ИА Регнум

Все называют лотереи шарлатанством и мошенничеством, но значительная часть из этих всех втихомолку покупает билеты. Кто-то ведь должен заплатить за удачу?

Уложиться в минуту

Российские СМИ и соцсети накануне всколыхнула очередная новость о невероятном везении: жительница небольшого дагестанского посёлка, скромная работница пекарни Эльмира С. выиграла почти 43 миллиона рублей, купив лотерейный билет.

Почти обязательная оговорка в таких историях — «случайно» или «в последний момент». У Эльмиры был последний момент: она говорит, что купила билет за минуту до начала розыгрыша крупнейшей всероссийской гослотереи.

Женщина подумала, что выиграла всего 42 тыс. рублей. На 42 с лишним миллиона действительно хватит воображения не у каждого.

Эльмира — многодетная мать, вместе с мужем она воспитывает четверых детей и планирует потратить выигрыш на покупку квартиры.

«Лучшие годы жизни»

Конечно, большинство из нас думают, что баснословный выигрыш в лотерее тратится на что-то большое и значимое: помощь родным, бизнес, жильё, автомобиль. Но в действительности люди распоряжаются деньгами, которые достались им буквально чудом, куда более беспечно.

Англоязычная пресса ещё несколько лет назад активно обсуждала историю британца Майкла Кэрролла, имя которого почти стало нарицательным. В 2002-м, когда мусорщику Кэрроллу было 19 лет, он купил лотерейный билет и выиграл 9,7 млн фунтов стерлингов — неслыханное по тем временам богатство.

Ничего серьёзного молодой человек покупать не стал: в течение 17 лет он тратил выигрыш на развлечения, бордели и запрещённые вещества. А в 2019 году, когда деньги у него закончились, признался журналу Mirror, что ни о чём не жалеет. Он прожил свои «лучшие годы», но теперь счастлив быть «обычным» и бедным — большие деньги его бы «погубили».

Лет двадцать назад довольно широко была известна история пары из Уфы — Рустема и Надежды Мухаметзяновых, которые до выигрыша в 1 млн долларов нигде не работали. Они прямо признавались в интервью, что большую часть денег потратили на развлечения (по большей части — алкоголь и «элитную колбасу»), часть вложили в жильё, но спустя годы остались ни с чем.

Непростое счастье простого человека

Победителями розыгрышей подозрительно часто становятся люди рабочих профессий, зачастую — жители небольших населённых пунктов. Жители Москвы и мегаполисов — гораздо реже.

Год назад слесарь Алексей из Магнитогорска выиграл рекордный для России суперприз — более 600 млн руб. (правда, после уплаты налога на руки он получил «всего» 516 млн). Мужчина посчитал: сумма выигрыша равна его зарплате за 500 лет. Собирался построить загородный дом, часть суммы отдать на благотворительность, а судьбу оставшихся денег решить совместно с семьёй.

Трижды в истории российских лотерей победители получали воистину сказочный приз — миллиард рублей: в 2020, 2023, 2024 и 2025 годах. Победителем этого года стал житель Сахалина, чьё имя и фамилию держат, конечно же, в строжайшей тайне.

Нелегко представить, как живётся счастливчикам с такими выигрышами. Как правило, это люди немедийные, которые не ведут активно соцсети, стараются не давать комментарии журналистам и в целом оставаться в тени.

Только некоторые счастливые победители решаются рассказать свою историю. Например, выигравшая в 2023 году 118,2 млн руб. Наталья Жукова из Волгограда охотно рассказывала, что её жизнь стала «идеальной». Девушке удалось бросить нелюбимую работу, построить дом, помочь всей своей семье и отправиться в путешествие в страны, о которых она мечтала — Мексику, Республику Корею, Сербию и Узбекистан.

Были в истории российских выигрышей и загадочные сюжеты: в 2017 году жительница Сочи Асмик Реуфовна (фамилия не сообщается) купила билет за 700 руб. и выиграла 364,6 млн. Странности начались уже тогда, когда компания, распространявшая билеты, пыталась отыскать счастливицу. Долгое время она не выходила на связь.

Потом сообщила, что у неё нет денег приехать в Москву за выигрышем, а в конце концов призналась, что приз собирается потратить на избирательную кампанию регионального отделения одной из партий, чтобы помочь ей выиграть выборы в Законодательное собрание края. После с журналистами она уже не общалась, а в политической структуре сообщили, что никаких средств не получали.

И ни слуху ни духу с тех пор.

Просители, мошенники, агрессоры

Россияне, которые выигрывали в лотереи суммы в несколько десятков тысяч рублей, более охотно делятся своими историями в соцсетях. Они уверяют: зачастую выигрыш приносит не столько радость, сколько зависть соседей и знакомых. Действительно, многим трудно принять чужую удачу.

И чем больше выигрыш, тем сильнее проблемы. Одна из рекордсменов, Наталья Власова из Воронежской области, в 2017 году выиграла 506 млн руб. Она успела рассказать журналистам, что потратит деньги на благотворительность, новое жильё и путешествия, но семье стали поступать угрозы от неизвестных лиц, в посёлок приезжали назойливые просители, и Власовой пришлось удалить все аккаунты в соцсетях, сменить номер и уйти в тень.

Конечно, завистливые соседи — далеко не единственная опасность. Совсем недавно, в начале апреля, МВД призвало россиян быть бдительными из-за участившихся мошеннических схем поддельных лотерей.

«Стандартная мошенническая лотерея — яркая обложка, три бесплатных «вращения», обязательный выигрыш значительной суммы и требование оплатить пошлину на выигрыш», — сказано в сообщении Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Особенно велика вероятность нарваться на мошенников, предупредили правоохранители, если лотерею или розыгрыш проводит не крупный хорошо известный бренд или федеральный орган.

В центре правовой помощи гражданам в цифровой среде сообщили о ещё одной схеме: мошенники выманивают у россиян деньги, предлагая им за вознаграждение или процент от выигрыша переводить средства победителям несуществующих лотерей. Попавшийся на их уловки гражданин не только теряет свои деньги, но и становится невольным соучастником преступной схемы и фигурантом уголовного дела, даже не подозревая об этом.

Только для стойких и выдержанных

Почти все счастливчики, получившие крупные суммы, признаются: будут покупать билеты вновь, так как уже знают, что удача возможна.

Но тех, кто потратил на билеты хоть несколько сотен рублей, но ничего не выиграл, гораздо больше. Россияне снова и снова пытаются поймать удачу за хвост. Правда, организаторы лотерей терпеливо объясняют, что в механизме выигрыша гораздо больше математики, чем удачи, а многомиллионные призы формируются из призового фонда — то есть денег проигравших.

Но такие истории, как удача многодетной матери и пекаря из Дагестана Эльмиры, вдохновляют всё больше людей попытать счастья.

Абсолютный рекорд среди российских выигрышей с 2020 года и по сей день держит жительница Московской области Надежда Бартош, которой достался миллиард рублей в «Русском лото» в новогоднюю ночь. Билеты она покупала регулярно, каждый праздник, и ей наконец воздалось. Часть выигрыша она потратила на благотворительность, другую часть вложила в собственный малый бизнес, который, по словам женщины, кардинально изменил её жизнь.

Со сплетнями и завистниками она тоже столкнулась: многократно Бартош обвиняли в мошенничестве, предъявляли «разоблачительные» материалы о её связях с таинственным крупным бизнесом, угрожали.

Все эти истории напоминают: огромный выигрыш — не только невероятная удача, но и большая ответственность, а порой и настоящая драма. Удар судьбы, который удаётся выдержать только тем, кому уже досталась другая удача: стойкость и мужество.