Пасхальные марши за мир и разоружение — давняя немецкая традиция, берущая свои истоки в конце 1950-х годов. Их расцвет пришёлся на 1980-е, когда по всей Германии сотни тысяч людей выходили на митинги в знак протеста против решения НАТО разместить в Германии ядерное оружие малой и средней дальности.

Иван Шилов ИА Регнум

Тогда нравственная инициатива, идущая из глубин германского общества, в котором сорок лет назад были еще сильны христианские традиции, поддерживалась настоящими «зелёными», выводившим на улицы десятки тысяч представителей пассионарной молодёжи, выступавшей за истинно пацифистские ценности.

В одном ряду с ними шли и представители социал-демократического лагеря во главе с лидером гамбургского JuSo (молодёжная организация СДПГ) Олафом Шольцем.

Увы, многие пацифисты 1980-х ныне сбросили овечьи шкуры и оскалили самые что ни на есть волчьи клыки.

Пожалуй, самым радикальным примером подобного преображения стал бывший глава германского МИД от «зелёных» Йошка Фишер, начинавший как левый пропалестинский радикал и борец за мир, а закончивший как ярый апологет Израиля и сторонник максимального накачивания оружием украинского режима.

Недалеко ушел от него и вышеупомянутый Шольц, да и прочие «пацифисты» тех лет, ныне примерившие оливково-зелёный камуфляж.

Однако то, что даже в 2025 году в ФРГ, несмотря на тотальную антироссийскую пропаганду, находятся десятки тысяч людей, готовых выходить на пасхальные марши за идеалы мира и дружбы, не может не радовать. Это вселяет уверенность в возможность духовного возрождения немецкого общества.

Профсоюзы, левые и христианские группы, а также группы сторонников мира накануне Пасхи организовали более 100 демонстраций и митингов по всей территории ФРГ. Главные лозунги манифестантов — разоружение и мир, свободный от ядерного оружия, а также прекращение войн на Украине и в Израиле.

«В этом году пасхальные марши особенно направлены против нового правительства и требуют, чтобы Германия стала способной к миру, а не к войне, — говорит Кристиан Голла из Netzwerk Friedenskooperative. В частности, это касается курса в политике по отношению к Украине.

«Путь к миру для народа Украины лежит не через все большее количество оружия, а через переговоры», — подчеркнул представитель одного из крупнейших в стране пацифистских объединений.

Однако по мнению германских мейнстримных медиа — таких как Tagesspiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung, — среди демонстрантов оказалось «слишком много людей, которые явно симпатизируют российскому режиму под руководством Владимира Путина».

Так, Tagesspiegel приводит текст призыва, выпущенного организаторами пасхального марша в Бремене. Хотя критика президента России Владимира Путина в обращении опущена, организаторы пишут о «коррумпированном правительстве Зеленского», что явно приводит в бешенство редакцию берлинской газеты.

Еще сильнее столичных журналистов разъяряет призыв бременских демонстрантов к отмене экономических санкций против России, которые, по их мнению, противоречат международному праву.

В Берлине в субботу некоторые демонстранты несли российские флаги. Один из них назвал будущего канцлера Фридриха Мерца «предателем Германии» из-за его желания поставлять оружие на Украину.

Мальте Клингауф, организатор фестиваля «Pax terra Musica», также регулярно принимает участие в пасхальных маршах. Он тоже считает, что в конфликте на Украине международное право нарушил не Владимир Путин, а Владимир Зеленский.

«Ассоциация по культивированию традиций Национальной народной армии и пограничных войск ГДР e. V.»., также участвовавшая в пасхальном марше в Берлине, прославилась тем, что через месяц после начала СВО опубликовала резолюцию правления, в которой назвала российских солдат «миротворцами, размещение которых было на самом деле направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины».

Еще один известный участник пасхальных маршей, Карл Крёкель из группы «Ремесленники за мир», после начала СВО заявил на демонстрации в Берлине, что дело вовсе не в Украине: «Мы имеем дело с войной между США и Россией».

Впрочем, в столице не обошлось и без контрдемонстраций: несколько человек стояли вдоль маршрута пасхального марша с украинскими флагами и лозунгами «Демократия должна уметь защищаться» и «Фальшивый пацифизм убивает».

«По всей стране сейчас существует переплетенная сеть групп, представляющих пророссийские позиции под маркой движения за мир», — гневно восклицает Tagesspiegel.

«Крайне прискорбно, что многие представители движения за мир до сих пор затрудняются назвать единственного человека, ответственного за войну на Украине. Перековать мечи на орала? Научите сначала этому российского диктатора», — вторит берлинским коллегам газета F. A. Z., некогда бывшая образцом немецкой качественной журналистики, а ныне существенно уронившая планку профессиональных стандартов.

Однако даже явно антироссийски настроенные представители медиа солидарны с участникам пасхальных маршей в том, что подобные акции — это в первую очередь демонстрация против войны, насилия и военных конфликтов, а лишь потом — трибуна для политических прокламаций.

Война расходует ресурсы, которые крайне необходимы для решения огромных социальных и экологических проблем, стоящих перед всем миром. Поднимать вопросы мира и разоружения — не безумие и не наивный идеализм, а дальновидность, основанная на общечеловеческих ценностях.

Подобные гуманистические акции напоминают нам, что мир означает не только отсутствие войны, а также подчёркивают необходимость сосредоточиться на дипломатических решениях, переговорах и урегулировании гражданских конфликтов мирными средствами. Они являются обращением к правительствам и международным организациям с призывом развивать сотрудничество и диалог, чтобы вместе решать глобальные проблемы и избегать конфликтов.

И то, что многие немцы понимают это, несмотря на шквал антироссийской пропаганды в традиционных медиа и конфронтационный курс правительства ФРГ, внушает определенный оптимизм.