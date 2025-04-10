В больницу аргентинского города Барилоче (его еще иногда называют «маленькой Швейцарией») обратилась 22-летняя беременная гражданка России в сопровождении двух женщин. Компания вела себя нервно, особенно когда слышала вопросы про их родственные связи.

Иван Шилов ИА Регнум

Сопровождающие перебивали будущую мать, которая выглядела слишком молодо для заявленного возраста и «подозрительно угнетенной», и старались не давать ей беседовать с врачами напрямую.

Сотрудники больницы, навидавшись в своей работе всякого, сразу сообщили о подозрительной троице в полицию. Правоохранительные органы приняли решение установить скрытое наблюдение. Осталось дождаться продолжения истории, которое не замедлило случиться.

Беременная женщина вновь пришла в больницу вместе с сопровождающими — и вот тут-то последних и попросили показать документы. Беременную же отправили в родовой зал.

Оказалось, что документы сопровождающих, подтверждающие легальность пребывания в Аргентине, просрочены, а после родов они попытались разорвать бумагу, где было указано имя отца ребенка. С этого момента мать с младенцем поместили под охрану и начали расследование.

Вскоре в аэропорту при попытке улететь в Бразилию были задержаны пять россиянок, одна мексиканка, а также персонаж по имени Константин Руднев, ранее осужденный в РФ за многочисленные преступления сексуального характера и незаконный сбыт наркотических веществ.

Руднев в свое время прославился под такими именами, как «пришелец с Сириуса», «Спаситель Человечества», «Большой Шаман Алтая Богомудр Алтай Каган». Находился на свободе он всего несколько лет, а все свои преступления совершил, возглавляя тоталитарную секту «Ашрам Шамбалы»*, запрещенную в России.

«Пути к счастью»

Секта «Ашрам Шамбалы»* уже давно стала своего рода легендой. Правда, исключительно негативной.

По мнению отечественных религиоведов, эта организация является одной из самых жестоких на всем постсоветском пространстве — прежде всего за счет практики сексуального рабства, систематических унижений человеческого достоинства и самых разных форм физического и психологического насилия.

Установлено, что адептов секты морили голодом. Мало того, что есть им предлагалось только похлебку из овощных очистков, листьев и перловой крупы, так им еще постоянно приходилось участвовать в «соревнованиях» — есть руками из общего котла наперегонки, жевать и бесконечно пересаживаться, кормить друг друга и не принимать пищу самостоятельно.

Похлебка выдавалась два раза в сутки, утром и вечером. При этом понять, что есть «утро» и «вечер» в их вселенной достаточно сложно, потому что отбой, например, объявлялся в три-четыре часа утра, а поднимали всех еще до семи.

В результате от истощения и постоянного недосыпа многие сектанты переставали адекватно себя вести и дрались за объедки. Выпадение зубов и волос считалось своеобразной нормой и объяснялось тем, что адепт «превращается в человека шестой расы», который питается «божественной энергией» и ни в каких зубах не нуждается.

К складывающейся картине необходимо приплюсовать регулярные изнасилования (в том числе групповые), принуждение к однополым контактам, сексу с животными и участию в массовых оргиях. Те, кто познавать такие «радости плоти» не хотел, подвергались избиениям, порезам и прижиганиям частей тела. Кого-то заставляли есть экскременты.

К слову, подобные методы воздействия были весьма популярны при латиноамериканских диктатурах. Может, именно поэтому Константина Руднева, просидевшего одиннадцать лет за решеткой, потянуло на тамошние берега?

«Просвещённый руководитель»

Меняет ли тюрьма людей? Крайне сомнительно. Уж точно не в лучшую сторону.

Многое намекает на то, что глава секты сохранил свою фирменную эксцентричность. Например, при задержании он попытался перерезать себе горло бритвой, а в багаже перевозил порцию кокаина в таблетках.

«Нимфы» из нового окружения Константина Руднева были крайне истощены, у них очевидно выпадали волосы. По информации аргентинских изданий, группировка представляла собой иерархическую структуру оккультного типа и практиковала обязательное голодание в качестве наказания.

Кроме того, любые действия адептов детально регламентировались. Большую часть секты составляли — как и прежде — женщины, целый день занятые каким-либо физическим трудом. Сам Руднев был своего рода «просвещенным руководителем», не выполняя никакой работы и не подвергаясь пыткам голодом.

Секта обосновалась в Барилоче примерно с октября 2024 года, когда Руднев прилетел сюда из Черногории. Началось все, как и в свое время на постсоветском пространстве, с приобретения недвижимости и укрепления своего влияния. По мнению аргентинской полиции, дела основателя секты продвигались настолько успешно, что были уже планы расширения на территорию Бразилии.

В рамках уголовного дела в Буэнос-Айресе и Патагонии задержали еще с десяток человек, и к началу апреля общее число арестованных достигло двадцати одного. Персональных обвинений никому пока не предъявляли, но на горизонте угрожающе мелькают тюремные сроки за торговлю людьми, организацию рабского труда, сексуальную эксплуатацию, наркоторговлю, подделку документов и многое другое.

Недавно родившая девушка предварительно признана потерпевшей и все еще находится под охраной. Предполагается, что Руднев планировал легализоваться в Аргентине с помощью новорожденного, указав себя его отцом.

Стоит вспомнить, что дети в «Ашраме Шамбалы» и в прошлые годы рождались часто, но в основном сдавались в детские дома. Сейчас, видимо, Руднев нашел младенцам более «эффективное» применение.

Тюрьма строгого режима

К настоящему моменту большую часть задержанных — кроме Константина Руднева — отпустили, но запретили покидать страну и велели регулярно являться в полицию на допросы. Прошлое самого Руднева, а также определенные факты из настоящей жизни стали основанием для его заключения в тюрьму строгого режима на все время расследования.

Кроме того, к делу проявили интерес и власти Черногории, откуда основатель секты срочно уехал в октябре 2024 года, когда и начал развивать свою «общину» в Аргентине. Спешный отъезд объясняется тем, что он был задержан из-за записи сеансов «ритуальной порнографии» в номере отеля, где проживал.

По словам правоохранителей, проверяется также причастность лидера «Ашрама Шамбалы» к нескольким исчезновениям людей (точно не установлено, в какой стране или регионе). Также идет работа по определению, кто из членов секты является потерпевшим, а кто совместно с Рудневым занимался продвижением «конторы» и снятием сливок с ее доходов.

Остается надеяться, что на этот раз привлечение Руднева к уголовной ответственности пройдет гораздо быстрее — российским следователям в свое время для этого потребовалось больше десяти лет.