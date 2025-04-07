Руководство США ищет в Йемене быстрые победы — но вместо этого натыкается на новые поводы для критики. Еще толком не улеглась пыль вокруг «Сигналгейта», а Вашингтон уже вновь «отличился» на йеменском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум

Только недавно в закрытый чат высокопоставленных американских чиновников, где обсуждались в том числе удары по хуситам, попал совершенно посторонний журналист. Обнародованные данные из этого чата спровоцировали первый серьезный кризис в администрации Трампа. И вот на днях Вашингтон попытался под видом успешной операции против хуситов «продать» удар по мирным жителям, к тому же никак не связанным с «Ансар Аллах».

Подобная неосмотрительность рискует в перспективе сильно аукнуться Штатам — существенно ослабив их поддержку со стороны местного населения, когда с хуситами придется разбираться «на земле».

Построение ракетчиков

Новый скандал разгорелся с подачи президента США Дональда Трампа.

Американский лидер опубликовал в соцсетях видео с ударом авиации по группе людей в провинции Ходейда. Ссылаясь на данные центрального командования, республиканец заявил, что целью удара стало «построение ракетчиков» проиранского движения «Ансар Аллах» — удар был нанесен в момент, когда те якобы получали инструкции для атаки на авианосец «USS Harry S. Truman».

«Упс, атаки со стороны этих хуситов не будет! Эти хуситы больше не смогут потопить наши суда», — написал Трамп с присущим ему ехидством.

Впрочем, довольно быстро стало ясно, что картина не столь радужная, какой ее представил американский президент.

Первое, что бросилось в глаза — своеобразно выбранное место для проведения секретной встречи. «Ракетчики» хуситов предпочли собраться не в подземном бункере, а на открытой местности. Более того, участники собрания никак не отреагировали на появление в небе американских самолетов, из-за чего сброшенный боеприпас угодил точно в центр их собрания.

Странным выглядело и само построение — в форме овала — в то время как на военных парадах и других публичных мероприятиях, кадров с которых в Интернете в избытке, построения хуситов ничем не отличаются от европейских.

Довольно скоро в дело вмешались официальные лица хуситов, пояснившие общественности, что целью американского налета стала обычная племенная встреча, посвященная празднику Ид аль-Фитр. Такие собрания на открытом воздухе довольно часто проходят в Йемене, и на них не принято приходить с оружием (за исключением традиционного поясного кинжала джамбии). Спикеры «Ансар Аллах» не преминули по случаю уколоть Вашингтон — назвав попытки выдать мирное собрание за военный совет «отсутствием качественной развединформации».

Заявление хуситов вполне можно было бы принять за попытку скрыть потери, если бы позднее озвученную ими информацию (пусть и без большой публичности) Пентагону не подтвердили саудовские и эмиратовские эксперты — которых уж точно нельзя обличить в лояльности проиранским силам.

Как результат, США — возможно, сами того не осознавая — дали «Ансар Аллах» мощный информационный козырь.

Мертвые души

Стоить сказать, что в Йемене США уже не первый раз выдают желаемое за действительное, преподнося каждый следующий свой налет как «последнюю охоту» на первых лиц «Ансар Аллах».

Иллюстрацией тому служат, например, массированные удары по провинциям Сана и Ходейда в середине марта 2025 года, в результате которых якобы был ликвидирован «главный ракетчик» хуситов. Ни имени, ни каких-либо других установочных данных по нему Пентагон так и не предоставил. А после тему и вовсе решили замять без лишних комментариев. Аналогичным образом Белый дом отрапортовал в начале апреля и о гибели «нескольких лидеров хуситов» — эти сведения также не нашли подтверждений.

Более того, на каждого ликвидированного «полевого командира», как правило, приходится по несколько десятков погибших гражданских.

Вашингтон сопутствующие потери игнорирует, считая их неизбежными (а с учетом целей операции — еще и допустимыми), но такой подход не идет на пользу контактам с местным населением.

В первую очередь, потому что далеко не все йеменские кланы, проживающие на подконтрольных «Ансар Аллах» территориях, находятся под их прямым влиянием. Племя, собрание которого американцы пытались выдать за «построение ракетчиков», долгое время держало нейтралитет, но после американского налета объявило о заключении с хуситами военного союза и вступлении под их знамена.

С подозрением на Вашингтон и лояльные ему силы теперь смотрят и другие шейхи — никто не может гарантировать, что следующей целью американской авиации не станут их соплеменники.

Подобные, на первый взгляд, несущественные сдвиги в восприятии США в Йемене могут вылиться в масштабную партизанскую кампанию против антихуситской коалиции — особенно если Вашингтон решится на проведение сухопутной кампании, на неизбежности которой настаивают все больше «ястребов» в окружении Трампа.

Выставить счет

На фоне участившихся скандалов голоса скептиков — особенно представителей демократического крыла — звучат всё отчетливее. Не только в сенате и конгрессе, но также в Пентагоне и даже в Белом доме заявляют, что «йеменский блицкриг», на который рассчитывал Трамп, провалился.

Операция оказалась затяжной и пока демонстрирует весьма скромные результаты, несет ущерб имиджу американского руководства.

Более того, стоимость операции растет, как на дрожжах — согласно оценкам, публикуемым американскими СМИ, менее чем за месяц США потратили на кампанию против хуситов около 1 млрд долларов, исчерпав тем самым «внутренний кредит» на усмирение иранских прокси.

Это, в свою очередь, вынудит Пентагон обратиться к конгрессу с запросом на выделение дополнительных средств — чем не преминут воспользоваться оппоненты республиканца.

Тем более, что переломить ситуацию в пользу Вашингтона не может даже применение передовых ударных средств — будь то стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit, противобункерные бомбы и другие высокоточные боеприпасы.

Хуситы не только сохраняют высокую боеспособность, продолжая грозить американскому флоту в Красном море, но и умудряются периодически «ослеплять» воздушную разведку: число сбитых «Ансар Аллах» разведывательных беспилотников MQ-9 приближается к двум десяткам.

Как вырваться из тупика администрация Трампа, судя по всему, пока не придумала — а потому продолжает сыпать угрозами в адрес «Ансар Аллах», обещая перейти к «круглосуточному» режиму бомбардировок и «сравнять с землей» все укрепления хуситов.

Впрочем, с учетом отсутствия адекватной развединформации, даже при таком подходе дотянуться до руководства движения у США едва ли выйдет.