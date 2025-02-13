После возвращения в Белый дом Дональда Трампа ощущение грядущей «зрады» на украинском направлении ощутимо висело в воздухе европейских столиц. Как только на ключевые должности в администрации он начал расставлять откровенных украиноскептиков, в ЕС от Лиссабона до Таллина воцарилось гнетущее молчание.

Иван Шилов ИА Регнум

Ну а после того, как диалог Путина и нового президента США наконец состоялся, а его результаты были обнародованы в изложении пресс-секретарей — европейцы буквально пережили паническую атаку.

Конечно, телефонный разговор — не личная встреча и уж тем более не подписание к чему-то взаимно обязывающих соглашений. Однако и этого оказалось достаточно для того, чтобы по всей Европе пронесся пронзительный обиженный вой.

«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии. Все эти уважаемые господа и инстанции явно испугались, что Путин и Трамп договорятся за спиной у дорогих коллег.

«Общая цель должна заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», — продолжили министры.

«Переговоры «об Украине без Украины» невозможны», — также предупредил министр обороны Великобритании Джон Хили, мнением которого, однако, ни в Кремле, ни в Белом доме, похоже, не интересуются.

Хили выступил перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг после того, как Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении конфликта.

Хили сказал журналистам: «Мы видели призывы президента Трампа, прозвучавшие этой ночью, и мы все хотим видеть прочный мир и не возвращаться к конфликтам и агрессии (…) Россия остается угрозой далеко за пределами Украины. Мое послание… будет заключаться в том, что без Украины не может быть переговоров об Украине, и голос Украины должен быть в центре любых переговоров».

В Германии лидер одноименного альянса Сара Вагенкнехт приветствовала запланированные переговоры о прекращении российско-украинского конфликта. «На протяжении многих лет тех, кто выступал за мирные переговоры вместо бесконечных поставок оружия, в Германии называли либо наивными, либо друзьями Путина, — сказала Вагенкнехт информационному агентству dpa. — Теперь Трамп доказывает, что начало переговоров оказалось возможным, потому что в Кремле были к ним готовы».

В то же время сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, напротив, назвал договоренности между Трампом и Путиным «гнилой сделкой». «Хорошо, что президент Трамп разговаривает с Путиным и ищет дипломатическое решение войны против Украины, — сказал он агентству Reuters. — Но то, что Трамп, похоже, имеет в виду, было бы гнилой сделкой. Решение через голову Украины и Европы — это не решение. Проблемы будут лишь перенесены в будущее, а также усугубят ситуацию с безопасностью для Германии и Европы».

Перед вечерними консультациями в Париже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в принципе приветствовала телефонный разговор двух президентов, но настаивала на том, чтобы европейцы были включены в любые мирные переговоры по Украине. «Мир может быть достигнут только вместе для всех нас, то есть с Украиной и с европейцами», — заявила глава немецкого МИД.

Однако мирный план для Украины может оказаться хуже, чем звучит в заявлении Владимира Зеленского. Американский историк и профессор стратегических исследований Филлипс О’Брайен считает, что планы Трампа не новы, а существуют как минимум с июня прошлого года.

По словам О’Брайена, тогдашний проект «мирного плана» генерала Кита Келлога стал «основой для всех мирных планов Трампа, которые мы слышали с тех пор». Правительство США придерживается того же мнения. Эксперт опасается, что министр обороны США Пит Хегсет разработал план «еще хуже прежнего».

Для бывшего стратега НАТО Штефани Бабст это «черный день», как она объяснила в эфире телеканала ZDF: «Это означает, что мы не можем говорить о каком-либо мирном соглашении, но в конечном итоге речь идет об условиях капитуляции Украины».

Военный эксперт Карло Масала в подкасте на сайте Die Welt говорит о «проигрышной ситуации в отношении Украины». Трамп, по мнению эксперта, хочет закончить войну как можно быстрее, чтобы вывести свои войска из Европы.

«Мы получим переговоры через головы Украины и европейцев», — опасается Масала. — Нас не будут спрашивать, согласны ли мы с результатом. Мы столкнемся с результатом, и нам придется его принять. Если бы я был Путиным, я бы хлопал в ладоши. Европейские силы на Украине — это лучшее, что могло случиться с Путиным. Это не остановит его от нового нападения на остальную Украину через несколько лет или месяцев. Это не сдерживающий фактор для русских».

Вынужденная украинская реакция на переговоры Путина и Трампа за спиной Зеленского выглядит откровенно жалкой. Особенно с учетом того, что ранее правительство США изложило ряд перспектив, которые многие на Украине с полным на то основанием могли бы счесть оскорбительными.

Так, Пит Хегсет, впервые присутствовавший на заседании так называемой Контактной группы по Украине, заявил, что правительство США считает маловероятным, что Украина станет членом НАТО по окончании переговоров. Идея же о том, что Украина сможет сохранить свои границы 2014 года, также абсолютно нереалистична.

По мнению Хегсета, мирное соглашение на Украине в итоге должны обеспечить международные миротворческие силы. Но без участия американского воинского контингента.

Все это, как нетрудно догадаться, входит в явное противоречие с предыдущими заверениями Запада о том, что он будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Многие наблюдатели на Украине отреагировали на происходящее с осторожностью и даже с разочарованием. Так, киевский политолог Вадим Денисенко полагает, что ближайшие три месяца покажут, будет ли достигнут прогресс, а вопрос, удастся ли Украине и России достичь переговорного консенсуса, остается открытым.

Политический обозреватель Иван Яковина из украинской интернет-газеты «Новое время» придерживается гораздо более негативной точки зрения. По его словам, США совершенно неоправданно ухудшили положение Украины еще до начала переговоров, фактически исключив вступление страны в НАТО — так же, как они исключили возвращение к границам до начала войны. Для Путина, по мнению украинского журналиста, это было «бесплатным подарком авансом».

BBC пишет, что после вчерашних заявлений Дональда Трампа о том, что он и Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны, «на Украине царят шок и ужас». «Теперь это мир Путина и Трампа!» — заходится в истерике журналист британского The Telegraph Роланд Олифант.

Интересна также реакция на происходящее украинских политиков, «журналистов» и «лидеров мнений». «Выживание Украины под вопросом», — говорит бывший народный депутат Борислав Береза.

«Украину принудят к крайне унизительному миру на не совсем понятных пока условиях», — опасается журналист и депутат парламента Виктория Сюмар.

Далеко не все довольны многообещающим началом переговоров двух президентов и в самих США. Так, Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности в первой администрации Дональда Трампа, в комментарии телеканалу CNN утверждает, что президент Трамп «фактически сдался» Владимиру Путину в преддверии переговоров о судьбе Украины.

В общем, калейдоскоп реакций на переговоры западных политиков и журналистов не позволяет избавиться от ощущения, что на Украине дело таки движется к неминуемой «зраде». Для Киева в целом и для Зеленского в частности.