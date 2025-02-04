Завершившиеся в ноябре прошлого года президентские выборы в Молдавии стали последним хоть и противоречивым, но успехом команды прозападной главы республики Майи Санду. Президентское кресло тогда было сохранено ею во многом благодаря мобилизации молдавской диаспоры в Европе и Америке при фактическом лишении права голоса десятков тысяч молдаван, проживающих в России.

Иван Шилов ИА Регнум

На этом фоне довольно экстравагантно выглядит непризнание дипломатией Республики Молдова итогов состоявшихся 26 января выборов президента Белоруссии. И если фактический упрёк из уст Александра Лукашенко в недостаточном прагматизме внешней политики молдавские власти могут игнорировать, то от руководства соседней Румынии и новой администрации в США они так просто отмахнуться не могут.

Выборы законодательного органа Румынии в декабре 2024 года завершились для Санду негативным исходом. Контроль над исполнительной властью в Бухаресте сохранил социал-демократ Марчел Чолаку, раньше не особо жаловавший правящую в Молдавии политическую партию PAS.

Идеологически близкий молдавским либералам «Союз спасения Румынии» (ССР) Елены Ласкони был оттеснён от участия в формировании правительственной коалиции. При этом соратники Санду почти открыто агитировали на румынских выборах за ССР.

Правящая румынская партия ответила в январе сближением с опаснейшим политическим конкурентом Санду — мэром Кишинёва Ионом Чебаном. Его политическая сила под названием «Национальное альтернативное движение» имеет лидирующие позиции в молдавской столице. А кишинёвцами согласно данным последней переписи населения сейчас являются около трети жителей молдавской части Бессарабии.

31 января Чебан совместно с недавним участником второго тура выборов президента Александром Стояногло, экс-премьером Молдавии Ионом Кику и бывшим советником президента (Владимира Воронина) Марком Ткачуком представили политический блок «Альтернатива».

Альянс, не отвергая евроинтеграции, выступает «за нормализацию обстановки в республике, профессиональное и компетентное управление». На предстоящих в 2025 году парламентских выборах он способен отнять у РАS симпатии части ероромантичного, но разочаровавшегося в политике Санду электората.

Впрочем, весьма популярный среди русскоязычных избирателей Стояногло может обеспечить «Альтернативе» поддержку и среди «пророссийских» избирателей. Таким образом команда политиков-технократов попытается стать «третьей» силой в молдавской политике и консолидировать расколотое общество.

Потеря голосов избирателей в противостоянии с таким политическим блоком не сулит пропрезидентской партии на парламентских выборах ничего хорошего. Абсолютного большинства в парламенте PAS неизбежно лишится. Вопрос лишь в том, сможет ли политическая сила Санду создать самую большую фракцию и найдётся ли другая сила, способная составить с ней коалицию?

Против правящей в Молдавии партии — и предварительные итоги январского энергетического кризиса на берегах Днестра. Случился он из-за отказа Украины продолжить прокачку на территорию бывшей Молдавской ССР российского газа.

Санду настаивала на продолжении поставок газа из России в Приднестровье по альтернативному маршруту, за счёт чего Кишинёв продолжил бы получать дешёвую электроэнергию с расположенной под Тирасполем российской же электростанции. Правда свой исторический долг перед «Газпромом» власти Молдавии признавать упорно отказывались.

Отвергнув ряд компромиссных предложений Москвы, режим Санду фактически стал шантажировать Россию судьбой соотечественников в Приднестровье, которые оказались в зимние месяцы без отопления, бытового газа, при веерных отключениях электричества.

Вмешаться в такую ситуацию была вынуждена Европейская комиссия. Республика Молдова и Приднестровье экстренно получили грант для решения своих энергетических проблем.

Это позволяет официальному Кишинёву пока избежать резкого роста коммунальных тарифов, вызванного переходом на более дорогое электричество из Румынии. Однако фактической субсидии из российского бюджета режим Санду лишился. Ведь теперь Тирасполь будет напрямую получать газ с европейских торговых площадок, который будет закупаться за счёт российской субсидии и поставляться венгерской кампанией.

Как долго Брюссель сможет и захочет субсидировать электроэнергию для Кишинёва, не станут ли румынские власти использовать этот рычаг давления на Санду в преддверии парламентских выборов? Эти вопросы пока открыты, но в любом случае они будут использоваться оппозицией против PAS во время избирательной гонки.

Под угрозой оказалась и внутренняя устойчивость политического режима, выстроенного командой Санду. Основной причиной тому являются тектонические изменения в американской политике.

В Кишинёве довольно болезненно восприняли, то что лидер республики не получила приглашение на открытие Собора Парижской Богоматери в конце минувшей осени. На мероприятии в столице Франции собралась почти вся европейская политическая тусовка, и оно было посвящено знакомству с новым президентом США.

Затем руководство Молдавии не получило приглашения на инаугурацию Дональда Трампа, что также вызвало горький осадок. А принятое на днях решение о приостановке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) и вовсе вызвало шок.

За счёт американских грантов в Молдавии «кормилась» разветвлённая сеть всевозможных некоммерческих организаций и СМИ, тесно связанных с правящей партией. Многие высокопоставленные молдавские чиновники являются их выдвиженцами. И вот теперь весь этот конгломерат лишился средств к существованию.

Как шутят в Кишинёве, теперь столичные рестораны и туристические агентства ждут нелёгкие времена. А ещё иронизируют над тем, что прозападное правительство со скандалом добивалось передачи под постройку нового здания посольства США территории Республиканского стадиона, но не факт, что новый хозяин Белого дома поддержит идею строительство американского мини-города в центре Кишинёва.

В этих условиях Санду решилась поставить точку в затянувшемся противостоянии с главой Прокуратуры антикоррупции. В своё время этот орган создавался по инициативе западных партнёров Молдавии, а во главе его была поставлена гражданка США и бывший заокеанский прокурор Вероника Драгалин. Противоречия между ней и президентом появились из-за стремления американки молдавского происхождения взять под свой непосредственный контроль всю надзорную ветвь власти.

Санду как могла противостояла таким поползновениям, но вынуждена была терпеть не в меру амбициозную американскую ставленницу. Однако в условиях смены власти в Вашингтоне президент решила перейти в наступление.

На заседании Совета безопасности республики его глава потребовала от подчинённых предложений по фактическому упразднению Прокуратуры антикоррупции. Но Драгалин сделала встречный выпад, намекнув, что может придать огласке масштабные криминальные схемы, в которых замешаны ключевые государственные чиновники. Многих из них охватила вполне понятная робость, и президент вынуждена была взять дело в свои руки.

Вопрос о будущем прокуратуры может решиться на заседании парламента уже в ближайшее время. Драгалин же даёт понять, что из Молдавии уезжать не собирается и вполне может начать политическую карьеру. Если так и случится, то её целевой аудиторией могут стать радикальные западники, на которых сейчас опирается Санду и её партия.

Таким образом, приближающиеся парламентские выборы обещают существенные изменения во властных элитах Молдавии. Очередной режим личной власти в молдавской части Бессарабии уйдёт в историю под воздействием геополитических факторов непреодолимой для Кишинёва силы.