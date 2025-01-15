Переговоры об обмене заложниками между Израилем и палестинским ХАМАС постепенно выходят на финишную прямую. У сторон все меньше требований друг к другу, оставшиеся же носят скорее символический характер и не мешают обсуждению деталей.

Иван Шилов ИА Регнум

О серьезности намерений сторон говорит в том числе факт, что к обсуждению деталей сделки подключаются «узкопрофильные» чиновники — например, глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес. Конечно, сделка едва ли поставит точку в конфликте Израиля и ХАМАС. Однако она позволит Израилю выпрыгнуть из затянувшегося конфликта, сохранив при этом лицо.

Невидимый фронт

Несмотря на явное снижение интенсивности боевых действий, говорить о прекращении боестолкновений в секторе Газа пока преждевременно. ХАМАС продолжает партизанскую войну в анклаве, совершая периодические налеты на израильские блокпосты и малые группы солдат.

На руку палестинцам играет то, что израильтяне стараются не сосредотачивать в Газе слишком много солдат (даже с учетом завершения наступления на ливанском направлении и отсутствии необходимости постоянно держать «ударный кулак» в приграничье).

Более того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стремится не распылять силы по всему анклаву, делая ставку на мобильность боевых групп и точечные операции подавления. В свете этого израильские военнослужащие постоянно возвращаются в «зачищенные» ранее районы для проведения новых операций, что нивелирует их превосходство в силе и вооружениях.

Также, по данным израильского генштаба, ХАМАС начал применять новую тактику и переделывать неразорвавшиеся боеприпасы ЦАХАЛа под дистанционные бомбы.

Это создает дополнительную нагрузку на саперные подразделения и замедляет продвижение израильских сил внутри анклава, а также увеличивает сопутствующие потери в людях и технике.

За последнюю неделю число погибших военнослужащих ЦАХАЛ составило не менее 15 человек, с начала операции «Железные мечи» потери составили более 700 солдат и офицеров.

Консультанты израильского минобороны обращают внимание на тревожную тенденцию: израильские потери растут, а боестолкновения с палестинцами становятся жестче — даже на контрасте с первыми месяцами войны.

ХАМАС 2.0

За время операции «Железные мечи» ХАМАС потерял, по разным оценкам, от 15 до 25 тыс. бойцов, а также лишился доброй половины военно-политического руководства. Однако даже с учетом этого факта Израилю не удалось добиться полного разгрома движения.

С недавних пор ХАМАС возглавил Мухаммед Синвар — младший брат ликвидированного израильтянами Яхьи Синвара и один из опытных палестинских функционеров. Синвар-младший не только смог подхватить управление, но и рискнул пойти на конфликт с заседающими в Дохе «политическими функционерами»; отказался формировать коллективный орган управления.

Global Look Press Мухаммед Синвар

«Палестинской семибоярщине» Синвар-младший предпочел полную автономность действий вверенных ему подразделений в Газе.

При восполнении потерь движение сделало ставку на набор неофитов — несмотря на низкий боевой опыт, новые члены ХАМАС отличаются высоким уровнем мотивации и желанием расквитаться с израильтянами за гражданские жертвы и разрушение анклава. Особое рвение проявляют выходцы из северной части Газы, для которых участие в операциях ХАМАС зачастую тождественно мести за гибель близких.

Другим существенным рычагом влияния Синвара-младшего на новобранцев стала монополизация гуманитарной помощи. ХАМАС до сих пор контролирует распределение еды и других благ в Газе и поощряет наиболее лояльных бойцов передовым доступом к поступающим грузам.

Эффективность действий ХАМАС признают и союзники Израиля. Так, например, госсекретарь США Энтони Блинкен на одном из брифингов заявил, что «ХАМАС завербовал почти столько же новых бойцов, сколько потерял»; то есть фактически полностью восстановил боеспособность.

Накануне сделки

При этом новое руководство ХАМАС не стало демонстративно отвергать переговоры — даже когда израильтяне отказались возвращать на родину тело ликвидированного Синвара-старшего.

Напротив, движение попыталось увести диалог в бюрократическую плоскость, чтобы затянуть согласование даже самых мелких деталей сделки и тем самым выиграть время для восстановления мобилизационного ресурса.

Расчет оказался весьма точным: с учетом того, что многие приписывают нынешнюю мирную инициативу по Газе лично Дональду Трампу, путать стратегическому союзнику карты Тель-Авив не желает, а потому терпеливо работает по каждой ремарке.

Более того, в качестве публичного жеста ЦАХАЛ покинул коридор Нецарим в Газе, ранее созданный специально, чтобы «рассечь» анклав на две части, а также фактически перестал претендовать на контроль над Филадельфийским коридором на границе с Египтом.

При этом уступки Тель-Авива (отчасти продиктованные Вашингтоном) не находят понимания у израильских «ястребов». В их глазах правительство Биньямина Нетаньяху «платит слишком высокую цену» за удовлетворение американских стратегических амбиций, а возможный уход ЦАХАЛ из сектора Газа трактуется не иначе как поражение.

С другой стороны, в Тель-Авиве прекрасно понимают, что противостояние с ХАМАС не закончится после достижения сделки по заложникам.

Global Look Press Дональд Трамп принимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Мар-а-Лаго, Флорида. 2024 год

Напротив, освобождение пленников развяжет руки израильскому правительству, ликвидировав копившееся полтора года общественное напряжение. В такой трактовке выход ЦАХАЛ из Газы на любых условиях будет преподнесен как победа Израиля и конец операции «Железные мечи».

Последующее же противостояние с ХАМАС будет позиционироваться уже как отдельный этап борьбы, а не как новый раунд старой операции. И, прежде чем подступаться к ХАМАС 2.0, Тель-Авив, вероятно, проведет серьезную работу над ошибками.