Президент Литвы Гитанас Науседа дал понять, что не считает Калининградскую область законно принадлежащей Российской Федерации. Эти слова получили немалый резонанс в общественном пространстве.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако заявление Науседы родилось отнюдь не внезапно. Подобные высказывания в Вильнюсе делали за последние годы уже неоднократно — просто это первый раз, когда на них обратили внимание в Москве.

Дело в том, что в этой прибалтийской республике на протяжении уже почти 40 лет строят историческую мифологию о том, что якобы Калининградская область — это «незаконно оккупированная Россией Малая Литва».

Псевдоисторические исследования

Когда-то территория нынешней Калининградской области служила местом обитания ныне давно уже не существующего народа пруссов (сембов). Пруссы, существовавшие в античности и раннем Средневековье, являлись, судя по всему, родственниками нынешних литовцев по балтской семье. Но всё-таки это был совершенно другой народ со своим отдельным языком, традициями и обычаями.

В XIII веке землю пруссов под предлогом их христианизации завоевал Тевтонский орден, и они мало-помалу полностью растворились среди пришлых германцев.

В XVI веке на месте владений Тевтонского ордена возникло светское государство Пруссия. Туда мигрировало некоторое количество литовцев, и возникла своя литовская община.

В частности, в Пруссии жил лютеранский пастор и поэт Кристионас Донелайтис (1714–1780), по достоинству считающийся создателем современного литовского литературного языка. Донелайтис написал эпическую поэму «Времена года». Впервые опубликованная в 1818 году другим прусским литовцем Людвикасом Резой, она к настоящему времени внесена ЮНЕСКО в список лучших литературных произведений, когда-либо созданных на территории Европы.

Донелайтис был летувининком. Так именовались представители западной подгруппы литовцев, частично произошедшие от пруссов. Летувининки отличались от прочих литовцев религией (они придерживались лютеранства, в то время как литовцы в массе своей — католики) и обычаями. Более того, летувининки сами противопоставляли себя литовцам, которых они именовали жемайтами. И в конечном итоге летувининки, как и пруссы до них, растворились в немецкой среде.

Когда по итогам Второй мировой войны бывшая Восточная Пруссия оказалась разделена между РСФСР, Литовской ССР и Польской Народной Республикой, большинство онемеченных потомков летувининков были депортированы в ГДР и ФРГ. Ныне же литовские пропагандисты от истории без всяких на то оснований рассуждают об «устроенном Советами геноциде исторического населения Малой Литвы».

Именно факт проживания в Пруссии великого поэта Донелайтиса и летувининков современные литовские националисты положили в основу исторического мифа о «Малой Литве».

Еще в конце 80-х в тогдашней Литовской ССР выпустили карту, на которой все населённые пункты Калининградской области оказались обозначены литовскими названиями. Но эти названия бесполезно искать в исторических источниках, так как их «сгенерировали» путем простого прибавления к прусско-немецким топонимам литовских окончаний.

Что касается бывшего Кенигсберга, ныне именуемого Калининградом, то его в Литве любят именовать Караляучюсом («Королевская гора»). Историки Литвы пытаются обнаружить у знаменитых жителей Восточной Пруссии литовские корни. Согласно этим изысканиям, литовцем по крови являлся даже великий философ Иммануил Кант!

Эти псевдоисторические исследования никак не назовешь безобидными. В 1989 году в Вильнюсе открылась общественная организация, получившая многозначительное название — Совет по делам Малой Литвы (СДМЛ). После выхода республики из состава СССР эта организация стала получать госфинансирование.

СДМЛ занялся выпуском печатных материалов об «истинной исторической принадлежности» Калининграда: карт, книг, брошюр, листовок, плакатов. Все это добро в 1990-х и 2000-х силами литовских активистов распространялось на территории самого «Караляучюса».

Символично, что в центре литовского городка Пагегяй, лежащего близ границы с Калининградской областью, возвышается скульптура матери, обнимающей дочку. Ребенок символизирует «Малую Литву», которую авторы монумента хотели бы увидеть вернувшейся к «родительнице».

Системные притязания

Руководство Литовской Республики уже давно делает достаточно прозрачные намеки, свидетельствующие о том, что Вильнюс всерьез зарится на российскую территорию.

Так, в 1995 году отец-основатель нынешнего литовского государства Витаутас Ландсбергис говорил, что статус Калининградской области как территории России после Второй мировой войны якобы так и не получил достаточного обоснования.

На тот момент Российская Федерация лежала в руинах, западные политологи предсказывали, что до момента окончательной дезинтеграции страны осталось совсем немного, и литовские власти могли всерьез надеяться получить лакомый кусок земли мирным путем. Но они не оставили своих мечтаний и в последующие годы, когда Россия укрепилась.

В 2011 году идеолог литовского национализма Ромуальдас Озолас (экс-вице-спикер парламента) опубликовал в газете Lietuvos žinios статью, в которой, в частности, черным по белому написал: «Юридический статус Караляучюса, переданного в администрирование Советскому Союзу, давно окончился. Хельсинкские постановления насчёт неизменности границ стали проблематичными по той простой причине, что СССР, получившего полномочия их исполнять, тоже давно нет».

Озолас призвал к созданию новой независимой «Балтийской республики». По его мнению, Вильнюс должен предпринять конкретные действия по отрыву региона от России: «Литва может, используя абсолютно легальный международный язык, начать представлять стремления жителей края Караляучюс стать независимой республикой».

Тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте также намекала, что не желает видеть Калининград в составе России. Летом 2014-го в одном из интервью, комментируя усиление российских вооруженных сил в этом регионе, Грибаускайте обронила фразу: «Калининградская область — это колыбель литовской литературы и искусства, но оттуда нынче против нас бряцают оружием».

А осенью того же года гостелерадиокомпания LRT опубликовала лживое заявление аналитика государственного Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Касчюнаса (спустя без малого 10 лет он станет министром обороны Литовской Республики) о том, что якобы Кёнигсберг был передан Советскому Союзу решением Потсдамской конференции в 1945 году лишь на 50 лет — и сейчас, при наличии соответствующей политической воли, США и Великобритания могли бы добиться пересмотра этого пункта договора.

По мнению Касчюнаса, подобный шаг стал бы достойным воздаянием России за «агрессию в Крыму и в Донбассе». При этом Касчюнас предложил опереться на самих жителей Калининграда, среди которых, по его мнению, сильны сепаратистские настроения.

А в начале 2017 года вопрос об отторжении Калининграда поставил депутат сейма Литвы Линас Бальсис (председатель литовской Партии «зелёных» Литвы, бывший пресс-секретарь президента Грибаускайте).

В стенах литовского парламента тогда прошла дискуссия «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса». В ходе нее Бальсис с парламентской трибуны прямым текстом заявил, что вопросом отторжения Калининградской области от РФ должна заняться либо Литва, либо руководство Евросоюза, либо они вместе.

Парламентарий тогда сказал: «Время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для Российской Федерации закончилось». Бальсис повторил ложь Касчюнаса о том, что Калининград не был отдан России в вечное пользование, и добавил, что пришло время поставить в повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель, потому что они не должны остаться российскими.

Правда, в пресс-службе литовского МИД тогда практически сразу дистанцировались от слов Бальсиса и заверили, что у Вильнюса нет притязаний на Калининградскую область. Однако прошло всего несколько месяцев, и заявления Бальсиса повторил депутат Европарламента от Литвы Антанас Гуога, сказавший: «С тем же успехом, что и о Крыме, мы могли бы дискутировать о Калининграде, который никогда не принадлежал России».

Многолетние рассуждения о «нейтрализации»

И вот недавно к теме «Караляучюса» обратился нынешний президент Литвы Гитанас Науседа. Поводом для этого послужило известие о том, что в Калининградской области переименовали действующий там в посёлке Чистые Пруды музей Кристионаса Донелайтиса — теперь это просто Литературный музей.

Причем на специфике самого музея это никак не отразилось — учреждение продолжает выполнять прежние функции, рассказывая о жизни и творчестве основоположника современной литовской литературы.

Примечательно, что официальная смена названия музея состоялась еще летом 2023-го, но до литовских властей эта информация дошла лишь сейчас.

Причина такого шага более чем понятна. Несколько лет назад в Литве была развязана совершенно разнузданная кампания по искоренению любого присутствия российской культуры. Дошло даже до изгнания произведений русских классиков из театров и оперы.

А в начале 2023-го власти Вильнюса переименовали существовавший там Литературный музей Пушкина, лишив его этого имени. Соответственно, переименование музея Кристионаса Донелайтиса («литовского Пушкина») стало симметричным ответным шагом.

Однако литовские власти поступили в соответствии с поговоркой «а нас-то за что?». Ряд тамошних элитариев разразились раздраженными заявлениями. Особенно негодовал бывший министр культуры Симонас Кайрис — тот самый чиновник, который и развязал гонения на русское культурное наследие. Он призвал поставить вопрос о переименовании музея Донелайтиса на дипломатическом уровне.

Высказался и Науседа, заявивший буквально следующее: «Несмотря на то что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом».

Откровенно говоря, Науседа не высказал ничего такого, о чем прежде не говорили другие литовские политики, его высказывание выглядит в литовских реалиях вполне обыденным.

Однако в Москве оно вызвало обостренный резонанс по той причине, что высокопоставленные лица ЕС и НАТО в последние годы много рассуждают о необходимости «нейтрализации» и «демилитаризации» российского анклава, говорят о том, что именно Калининград в случае столкновения западного блока с РФ станет одним из главных эпицентров противостояния.

Высказывание Науседы вошло в резонанс с разгоняемыми по некоторым российским Telegram-каналам паническими сообщениями о том, что к Калининградской области прямо сейчас стягиваются войска НАТО и что в ближайшее время может последовать атака.

ИА Регнум обратилось за комментарием к политологу Александру Носовичу, члену Общественной палаты Калининградской области. Носович объяснил, что в настоящее время у границ эксклава не происходит ничего нового.

По его словам, военное присутствие НАТО у границ области расширяется все последние 20 лет. Там увеличивается количество разнообразных вооружений, производится ротация танков и прочей техники, проходят непрерывные маневры.

«Для калининградцев все это давно стало привычным фоном жизни, на который никто не обращает внимания», — сказал политолог. По его словам, не секрет, что в НАТО действительно прорабатывают на стратегическую перспективу сценарий военного конфликта с Россией на Балтике, блокады и оккупации Калининграда. «Но пока нет никаких оснований говорить о том, что это начнется прямо сейчас или в ближайшее время», — заключил специалист.