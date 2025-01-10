Чуть более месяца назад, 8 декабря 2024 года, в Сирии внезапно закончилось 54-летнее правление семьи Асадов. После стремительной 11-дневной военной кампании вооруженная оппозиция во главе с группировкой «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ)* и Ахмадом аш-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джолани) пришла к власти. С этого момента само будущее Сирии как государства поставлено под вопрос.

Иван Шилов ИА Регнум

За прошедший месяц новое переходное правительство Сирии предприняло определенные усилия, чтобы успокоить общественность, подчеркнув свою приверженность сохранению государственных институтов и предотвращению хаоса, который наблюдался в переходные периоды в Ираке и Ливии. И нужно констатировать, что в определенной степени это ему удалось, хотя срок, который прошел с момента обретения власти, еще весьма мал: делать более оптимистичные прогнозы на будущее пока рано.

Наверное, главным успехом нового правительства можно считать его международное признание.

Несмотря на присутствие в террористических списках и ХТШ*, и самого аш-Шараа, большинство ведущих мировых и региональных столиц поспешили установить с ним связи. Например, многие страны, с официальными представителями которых уже встречался аль-Джолани, не сочли нужным нормализовывать отношения с талибским Афганистаном, хотя прошло уже более трех лет после прихода талибов** к власти.

Очевидно, что международные контакты были облегчены отказом ХТШ* непременно приступить к утверждению главенства шариата, а также декларированной новыми властями готовностью сохранить действующую светскую систему государственного управления на весь переходный период. Внутри страны были открыты основные дороги, сняты многие прежние ограничения и восстановлена ​​работа основных общественных служб для возврата к нормальной жизни.

Тем не менее, главная проблема, которая стоит перед нынешней сирийской властью — это обеспечение безопасности и единства страны. И здесь существует множество трещин, которые грозят стать расколами в будущем. Хотя правительство и предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить негативные сценарии.

В отличие от ситуации в Афганистане в 2021 году, когда талибы** пришли к власти и столкнулись со значительным всплеском террористической активности ИГИЛ*, новое правительство Сирии смогло не допустить выхода террористов из пустыни для организации терактов в сирийских городах. Поэтому празднование Нового года по всей Сирии и Рождества в христианских районах прошли без жертв. Хотя именно христиане и представители несуннитских исламских конфессий становятся жертвами терактов ИГИЛ* в первую очередь.

Факт проведения масштабных народных гуляний на этих неисламских праздниках также свидетельствует о том, что власти в Дамаске, несмотря на сохраняющиеся опасения сирийских религиозных меньшинств, не стали вводить в стране законы шариата и запрещать праздники и мероприятия, не относящиеся к исламу. Даже алкоголь продолжает находиться в свободной продаже. Это же касается и дресс-кода: женщины по-прежнему могут ходить, не покрывая голову платком.

К слову, представительницы прекрасного пола заняли несколько позиций в руководстве новой Сирии. В частности, Мейса Сабрин стала председателем Центрального банка страны и первой женщиной на этом посту в истории Сирии, а Мохсена аль-Майтави была назначена губернатором провинции Сувейда, также став первой женщиной на подобной должности.

Христиане: между надеждой и страхом

Сирийские христиане, несмотря на многие пессимистические ожидания, как отмечалось, смогли беспрепятственно отметить Рождество. Но не обошлось и без эксцессов.

В преддверии праздника несколько лиц, связанных с ХТШ*, сожгли рождественскую елку в городе Сукайлабия в провинции Хама. Это привело к массовым демонстрациям христиан в самый канун Рождества (оно в Сирии отмечается по григорианскому календарю). Однако, по словам представителей службы безопасности новых сирийских властей, злоумышленники были задержаны и понесли дисциплинарное наказание.

Чтобы успокоить сирийских христиан, Ахмад аш-Шараа встретился 31 декабря с представителями всех христианских конфессий в Сирии. Также был введен запрет на сектантские лозунги, направленные в том числе и против сирийских христиан.

Тем не менее, страх за свое будущее у христиан Сирии не исчез. Ситуацию обостряют конфликты между отдельными представителями христиан и мусульман, которые приводят к росту межрелигиозного напряжения. А по мнению христиан, новые власти при их разрешении пытаются встать на сторону мусульман.

Так произошло в городе Маалюля, где случился конфликт между местными христианами и мусульманами. Тогда один из представителей местных суннитов, обвиненный в попытке грабежа христианского дома, был убит. В город стали стягиваться вооруженные мусульманские ополченцы из окрестных сел. Это привело к бегству ряда христианских семей, которые стали обвинять новые сирийские власти в поддержке местных мусульман и бездействии.

Тем не менее, многие христианские общины Сирии, несмотря на имеющиеся страхи и недоверие к новым властям, активно участвуют в строительстве новой страны. А Антиохийский Патриархат с радостью воспринял и возвращение в страну представителей ведущих сирийских мусульманских теологов-ашаритов, таких как шейх Усама аль-Рифаи, исламский ученый с мировым именем, которые могут противостоять сектантским проявлениям в среде мусульман.

Патриархат также организовал политическую конференцию, чтобы побудить антиохийских христиан активно участвовать в политической жизни Сирии. «Мы рассматриваем это как значительное событие после многих лет пассивности в политике, которая негативно повлияла на христианскую общину в Сирии. Мы также призываем правительство и народ Греции поддерживать и помогать таким инициативам», — говорится в его сообщении.

Друзы и курды: осторожный оптимизм

Назначение друзской активистки Мохсены аль-Майтави на должность губернатора провинции Сувейда, населенной представителями этого конфессионального меньшинства, смогло открыть им возможности для более продуктивного сотрудничества с новыми властями в Дамаске. Так, самые многочисленные вооруженные группировки друзов «Люди достоинства» и «Лива аль-Джабаль» заявили 6 января о своей готовности интегрироваться в новую сирийскую армию.

Это стало итогом встреч политических, религиозных и общественных деятелей Сувейды с чиновниками из переходного правительства, которое согласилось, что все ключевые для обеспечения безопасности в регионе должности будут предоставлены друзам.

Также начался процесс переговоров между преимущественно курдскими формированиями Сирийских демократических сил (СДС) и новыми сирийскими властями.

Делегация СДС встретилась 30 декабря в Дамаске с Ахмадом аш-Шараа. Стороны обсудили будущее северной Сирии, взаимодействие в сфере безопасности между СДС и переходным правительством, а также судьбу контролируемых курдами районов Алеппо.

Средства массовой информации, связанные с СДС, назвали встречу позитивной, указав, что в ближайшие недели ожидается активизация подобных обсуждений. Глава СДС Мазлум Абди отметил, что в ходе переговоров стороны сошлись во мнении о необходимости сохранения единой Сирии. Поэтому можно сказать, что СДС уже пошли на определенные уступки, отказавшись от федерализации страны.

Переходное правительство рассчитывает мирно интегрировать Сирийские демократические силы в структуры министерства обороны и пока не собирается начинать вооруженный конфликт. Это, однако, может встретить противодействие со стороны Турции и связанных с ней формирований Сирийской национальной армии (СНА), которые рассчитывают решить «проблему» сирийских курдов силовым путем и уже готовят новую военную операцию.

Протурецкие силы: проблемы интеграции

У СНА и Турции есть собственные приоритеты, которые не в полной мере соответствуют планам новых властей в Дамаске. При этом интеграция СНА в новую сирийскую армию так и не началась, несмотря на заявления её фракций о самороспуске и вхождении в новые структуры.

Кроме того, не ясно будущее и так называемого временного правительства в турецком Газиантепе, под эгидой которого действует СНА: оно также пока не распустилось.

Поэтому нельзя исключать, что СНА при поддержке Турции начнет собственную военную кампанию против СДС, что может нарушить планы Дамаска на мирную интеграцию курдских формирований.

Пока же Дамаск и ХТШ* получили разве что возможность взять под контроль погранпереходы, которые ранее контролировались СНА.

Не менее сложно стоит вопрос и с включением «Южного оперативного штаба» в состав новой армии. Именно силы этого командования первыми вошли в Дамаск 8 декабря.

Вооруженные группировки на юге Сирии заявили о своем отказе самораспуститься в соответствии с пожеланиями лидера новой администрации Ахмеда аш-Шараа. Это затруднит его задачу по установлению власти Дамаска на всей сирийской территории и может привести к серьезным последствиям и даже столкновению сторон.

Представитель «Южного оперативного штаба», который в настоящее время контролирует провинцию Даръа, полковник Нассим Абу Арра, заявил изданию Al-Akhbar, что южные группировки не согласны с «идеей роспуска фракций».

Он отметил, что у них есть оружие, тяжелая техника и полная экипировка, и они должны войти в состав сил министерства обороны, как единый военный орган.

Однако реальным лидером южносирийских сил, который предпочитает оставаться в тени и отказывается занимать должности в новом правительстве, является Ахмад аль Ауда, бывший командир 8-й бригады 5 корпуса, сформированной российскими военными из числа примиренных повстанцев. Он очевидно также намерен играть в свою игру, опираясь на поддержку ОАЭ и Иордании, с большой настороженностью относящихся к аш-Шараа.

У последнего также много проблем и с более радикальными группами, такими как «Ансар аль-Таухид»*. С тех пор, как ХТШ* взяло под свой контроль провинцию Хама еще 5 декабря 2024 года, там было зафиксировано несколько внесудебных казней, разрушения домов, нападения на государственную и частную собственность. Они осуществлялись представителями этой группировки из числа иностранных граждан, прежде всего этнических узбеков и выходцев с российского Кавказа.

Известно, что аш-Шараа встречался с представителями этой группировки в Дамаске, но об итогах встречи и о том, будет ли она ликвидирована, неизвестно. Однако количество сектантских преступлений в регионе Хама снизилось. Также представители этой радикальной группировки не смогли помешать празднованию Рождества в провинции.

Алавиты: угроза расправ

Вопросы обеспечения безопасности в районах, населенных алавитами, остаются наиболее сложными. На тонкий баланс между восстановлением порядка и защитой прав личности указывают спорадические сообщения о задержаниях граждан за незначительные нарушения. Также ведутся репрессии против предполагаемых соучастников преступлений режима Башара Асада. При этом критерии «причастности» четко не установлены. Поэтому под удар могут попасть любые алавиты, проходившие службу в силовых структурах.

И если в остальных районах страны серьезных злоупотреблений не так много, в регионах, где проживают алавиты, число насильственных действий резко возрастает.

Здесь роль играют два фактора.

Во-первых, сложившаяся в ходе гражданской войны неприязнь оппонентов Асада к алавитам, как опоре режима. И во-вторых, сохранение ячеек вооруженных сторонников Асада в алавитских районах, которые совершают нападения на представителей новых сирийских властей.

28 декабря силы безопасности переходного правительства начали масштабную операцию по зачистке северо-западной Сирии, целью которой был розыск «военных преступников» из числа сотрудников прежних сирийских структур. Однако независимые наблюдатели отмечали, что жертвами подобных операций становились и мирные алавиты, которые не были участниками вооруженных формирований прежней власти. Некоторые из них подвергались насилию, избиениям и арестам на основании лишь того, что они принадлежали к конфессиональной общине алавитов.

Были случаи убийств алавитов радикальными джихадистами, которые находятся на службе нынешнего переходного правительства. Эти расправы обычно преподносились как «ликвидация» скрывающихся преступников. Ситуация усугубляется наличием в регионе большого числа провокаторов и откровенно криминальных элементов.

Тем не менее, несмотря на имеющие случаи насилия над представителями меньшинств, каких-либо массовых убийств и тем более геноцида алавитов не происходит, вопреки заявлениям ряда информационных ресурсов, связанных с прежним режимом, а также некоторыми курдскими и алавитскими организациям.

В стране открыто работают многочисленные журналисты и представители правозащитных организаций, которые фиксируют практически все случаи насилия и о каких-либо актах массовых расправ стало бы сразу известно. Точно так же, как стали известны имена и места содержания всех арестованных после установления новой власти.

Но это не отменяет существующих проблем, на которые указали шейхи алавитов на встрече с представителями переходного правительства в Тартусе в начале января.

Ахмад аш-Шараа через своих посланников попытался успокоить алавитов, подчеркнув, что ХТШ* и переходное правительство стремятся защитить меньшинства. В ответ шейхи заявили о поддержке переходного этапа и стремлении к построению справедливого государства. Они отметили, что режим Асада не представлял какую-либо секту или конфессию, и алавиты не должны отвечать за его преступления: это была репрессивная система, от которой страдали все.

Алавиты также потребовали справедливо и без дискриминации привлечь к ответственности преступников со всех сторон, а не только бывших сторонников режима. К слову, это требование абсолютно справедливо.

Конечно, всем известны массовые убийства сторонниками Асада из так называемой шабихи гражданских лиц. Например, можно вспомнить резню в Хуле в мае 2012 года, где были найдены более 100 тел мирных жителей, в том числе 32 детей младше 10 лет. СБ ООН вину за эти события возложил на сирийское правительство в соответствующей резолюции, которую тогда поддержала и Россия.

Однако и оппозиция в ходе конфликта совершала массовые убийства гражданских лиц, включая женщин и детей, и чаще всего жертвами расправ становились именно алавиты. В пример можно привести кровавые события в городах Арима (Латакия) в августе 2013 года и в Аль-Зара (Хомс) в мае 2016 года. В обоих случаях в массовых убийствах мирных жителей-алавитов была замешана террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра»* предшественник ХТШ*,

Поэтому, если речь идет о розыске людей, совершавших особо тяжкие преступления в ходе гражданской войны, то это не должно касаться исключительно пособников режима, к ответственности должны быть привлечены все виновные.

Также алавиты настаивают на искоренении всех злоупотреблений и нарушений, которые происходят на местах в отношении представителей отдельных конфессий. Они поддержали конфискацию оружия у всех, кто не находится на службе у государства, но опять обратили внимание на то, что операции по изъятию должны касаться не только представителей отдельных сект и конфессий (прежде всего алавитов), но и всех остальных граждан Сирии, включая и бывших участников оппозиционных формирований.

Лидеры алавитов также обратились к властям с тем, чтобы они не допускали принятия решений, которые наносят ущерб социальному равенству. Речь идет, например, о произвольных увольнениях с работы или задержках зарплат представителям отдельных конфессий.

Таким образом за истекший месяц Сирия не скатилась в кровавый хаос, но угроза дезинтеграции, с последующим новыми витком гражданской войны по-прежнему остаётся на повестке дня. И в этом вопросе многое зависит не только от способности различных фракций сирийской общества договариваться и возможности властей держать в узде радикалов, но и от позиции международных игроков.

*Организации, признанные террористическими в Российской Федерации