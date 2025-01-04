Новые всадники Апокалипсиса: с чем США вступают в новый год
Российские и западные медиа полнятся прогнозами на тему первых дней вступления в должность Дональда Трампа: пугают новыми налоговыми тарифами для торговых партнеров, разрушением территориальной целостности Канады и Гренландии, массовыми депортациями нелегалов, а также возвращением Панамского канала под американскую опеку.
Предсказуемо каждая из обозначенных тем баламутит и без того неспокойные воды новостной повестки, но особенно интересно будет посмотреть, какое же влияние они окажут на американское общество, жизнь которого под конец 2024 года под описание «идиллической» и «спокойной» явно не попадает.
Диктатура наступает
Самые популярные обещания Трампа — это обещания навести порядок.
Прежде всего — в миграционной сфере. Уже проанонсированы массовые депортации нелегальных мигрантов. Счет таковых в США уже идет на миллионы, со стороны южных штатов вроде бы мера вполне приветствуется. Но есть нюанс.
Никто не понимает четкого механизма, по которому эти депортации будут проходить — и поэтому логичным образом представляют себе самое страшное. Ну как в диктатуре из сериалов, когда людей хватают на улицах, запихивают в машины и больше их никто не видит.
Дело в том, что местные социологи уже подсчитали, что нелегальные мигранты-одиночки работают всего в 5% местных домохозяйств. В остальных случаях это конторы смешанного типа, где имеются легализованные работники, связанные со своими «понаехавшими родственниками» и юридически, и кровно. Чаще всего у тех нелегалов уже есть супруг и ребенок, имеющие право проживать в США (например, родившись на их территории).
Также в Америке уже выросло целое поколение людей, чьи родители когда-то приехали в США незаконно. Многие давно встроились в местное общество и совсем не ассоциируют себя с родиной, которой никогда не знали.
И вот сейчас все эти люди замерли в тревоге.
А ну — вдруг будут ловить на улицах за темный цвет кожи или врываться в дома родни, проверять подвалы? Активисты из стана демократов уже обещают, что не будут выполнять требования федерального законодательства, не помогут «псам Трампа» выдворять нелегалов. Но есть и те, кто помочь готов с удовольствием.
Помните еще историю с женщиной — якобы с Гаити, — которая съела кошку в Огайо и породила информационную кампанию республиканцев на предмет того, что нелегалы едят домашних питомцев?
Новость получила опровержение: женщина оказалась гражданкой США, явно сумасшедшей, массовых сообщений об исчезновении зверьков в Огайо не было. Однако информация сделала свое дело: репутация нелегалов ухудшилась (хотя куда уж больше).
Они и раньше активно способствовали тому, что криминальная статистика Штатов неуклонно стремилась вверх, но теперь мигранты стали виновны во всех бедах. Торгуют наркотиками, грабят, забирают рабочие места, не соблюдают ПДД, мусорят и прочее, и прочее — до бесконечности.
В борьбе с такими злодеями, как известно, все средства хороши, поэтому часть американцев охотно примет участие в незаконных обысках, высылках и доносах на соседей.
Самое страшное, что повод у обеих сторон для своего мнения есть, а время договариваться уже давно прошло. Теперь настала пора друг друга ненавидеть.
Убить богачей
Ненависть друг к другу плавно перетекает в то, что это чувство начинает определять существование индивидов. В итоге многие объединяются в группы и начинают ненавидеть кого-то третьего, чаще всего того, у кого дела идут лучше. Богатых.
США, надо сказать, позиционирует себя как государство особое. Государство победившего капитализма, где сильный получает то, что заслуживает, а судьба слабого никого не волнует. Так что «сильные» нередко злоупотребляют своими возможностями и остаются безнаказанными.
Ситуацию иллюстрирует случай с убийством директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.
Контора прославилась тем, что отказывала в страховых выплатах или затягивала сроки их предоставления, из-за чего тысячи людей не получили вовремя медицинскую помощь, а кто-то даже скончался — как, например, дедушка и бабушка Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве Томпсона.
Манджоне свою вину отрицает, однако уже стал своего рода «народным героем», который наконец дал «чертовым капиталистам то, чего они заслуживают».
По Нью-Йорку развесили портреты Томпсона с подписью «ликвидирован», другие страховые компании поспешно принялись скрывать списки руководства, Интернет наполнился мемами в поддержку Манджоне, а эксперты заговорили о возможности возрождения движения Occupy Wall Street, только более кровавого.
Изначально адептов нового «красного террора» все видели только в американских левых, однако система американского страхования, а заодно и здравоохранения, сделавшие медицинские услуги уделом избранных, за прошедший год оставила недовольными больше половины жителей США. Кроме того, медицинские долги американцев превышают 220 миллиардов долларов.
Таким образом, многие уже заряжены на индивидуальный террор в отношении представителей крупного бизнеса, а американцы в целом испытывают негативные эмоции в отношении привилегированных представителей элиты, которые — несмотря на громкие слова и обещания — не сумели воспользоваться своими полномочиями и улучшить жизнь в стране.
Ненависть к элите в данном случае уже идет дальше и выливается в ненависть к государству, которое сделало возможным такое положение вещей.
Мы ненавидим государство
Президентство Джо Байдена, отмеченное миллиардами в пользу Украины (по факту деньги шли в карманы руководства оружейных компаний), потворством миграционному кризису и прочими негативными историями, уже стало притчей во языцех.
Однако под конец команда Байдена отметилась еще раз и отозвала инициативу по списанию долгов по студенческим кредитам. Отозвала предсказуемо: ранее этот проект не раз блокировали судебные и надзорные органы, так как даже американский бюджет подобной щедрости потянуть не может.
Тем не менее на фоне развернувшегося экономического кризиса и обеднения большого числа американцев подобные истории оказывают максимально негативный эффект.
Ведь с точки зрения обычного жителя Канзаса или Айовы, честно платящего налоги и старающегося работать как можно больше (лениться — совсем не в правилах американской культуры), всё происходящее выходит за рамки разумного — в мегаполисах мигранты из Центральной Америки безнаказанно сжигают американцев, а полиция не вмешивается, налоги растут, но медицина и образование доступнее не становятся, общественных услуг по факту нет.
Никто никому ничего не должен — в США эта фраза найдет понимание, как нигде, однако в последнее время многих так и тянет заявить, что если государство не исполняет свои обязанности, то взаимно не имеет права требовать чего-либо от граждан.
Пришествие к власти Трампа, обещающего ситуацию исправить, вдохновляет его сторонников, но сам он слишком уж плотно ассоциируется с представителями крупных корпораций и перегибает с популизмом, чтобы воспринимать все его сентенции всерьез.
Придется поработать гораздо усерднее, чтобы вернуть доверие рядовых американцев, которых большой мир всегда интересовал гораздо меньше, чем родной двор и личное благополучие. И встает вопрос, собирается ли кто-то это доверие возвращать.
Ситуацию осложняет то, что осенью и зимой прогремели очередные скандалы по факту проделок представителей американского шоу-бизнеса — музыкальных продюсеров Пи Дидди и Джея Зи. Снова звучат нарративы о том, что привилегированные персонажи долгие годы насилуют несовершеннолетних (и не только), используют служебное положение, не привлекаются за употребление наркотиков, а полиция и власти смотрят на это сквозь пальцы.
Долго и счастливо?
Таким образом, команда Трампа принимает страну на ближайшие четыре года в далеко не лучшем состоянии: экономический кризис, социальная нестабильность, рост протестных настроений и высокий уровень недоверия к федеральной власти и элитам.
Кроме того, разрушено доверие к национальным СМИ и селебрити, отвлекающим население и рассказывающим, что всё идет как надо и обязательно будет хорошо. Оно может и будет, но пока в Вашингтоне припарковались сразу несколько всадников Апокалипсиса, с которыми нужно что-то делать.
Всем известно, что неуправляемых протестов в Штатах практически не бывает — местные политтехнологи с этим фактором научились работать давно. Нестабильность можно заметить по росту преступности, забастовкам рабочих, а также еще большей ругани в социальных сетях. Здесь вроде бы понятно, как действовать: продемонстрировать так называемую социальную справедливость.
Скорее всего, это будет сделано путем освобождения участников битвы за Капитолий, попавших за решетку еще в 2021 году. На какое-то время этого должно хватить, а что будет дальше — остается только гадать.
Но кажется, что Great Again Америка при Трампе стать не сможет. Слишком сильно расколото местное общество, и безнаказанным для американского политикума это вряд ли останется.