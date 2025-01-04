Российские и западные медиа полнятся прогнозами на тему первых дней вступления в должность Дональда Трампа: пугают новыми налоговыми тарифами для торговых партнеров, разрушением территориальной целостности Канады и Гренландии, массовыми депортациями нелегалов, а также возвращением Панамского канала под американскую опеку.

Иван Шилов ИА Регнум

Предсказуемо каждая из обозначенных тем баламутит и без того неспокойные воды новостной повестки, но особенно интересно будет посмотреть, какое же влияние они окажут на американское общество, жизнь которого под конец 2024 года под описание «идиллической» и «спокойной» явно не попадает.

Диктатура наступает

Самые популярные обещания Трампа — это обещания навести порядок.

Прежде всего — в миграционной сфере. Уже проанонсированы массовые депортации нелегальных мигрантов. Счет таковых в США уже идет на миллионы, со стороны южных штатов вроде бы мера вполне приветствуется. Но есть нюанс.

Никто не понимает четкого механизма, по которому эти депортации будут проходить — и поэтому логичным образом представляют себе самое страшное. Ну как в диктатуре из сериалов, когда людей хватают на улицах, запихивают в машины и больше их никто не видит.

Дело в том, что местные социологи уже подсчитали, что нелегальные мигранты-одиночки работают всего в 5% местных домохозяйств. В остальных случаях это конторы смешанного типа, где имеются легализованные работники, связанные со своими «понаехавшими родственниками» и юридически, и кровно. Чаще всего у тех нелегалов уже есть супруг и ребенок, имеющие право проживать в США (например, родившись на их территории).

Также в Америке уже выросло целое поколение людей, чьи родители когда-то приехали в США незаконно. Многие давно встроились в местное общество и совсем не ассоциируют себя с родиной, которой никогда не знали.

И вот сейчас все эти люди замерли в тревоге.

А ну — вдруг будут ловить на улицах за темный цвет кожи или врываться в дома родни, проверять подвалы? Активисты из стана демократов уже обещают, что не будут выполнять требования федерального законодательства, не помогут «псам Трампа» выдворять нелегалов. Но есть и те, кто помочь готов с удовольствием.

Помните еще историю с женщиной — якобы с Гаити, — которая съела кошку в Огайо и породила информационную кампанию республиканцев на предмет того, что нелегалы едят домашних питомцев?

Новость получила опровержение: женщина оказалась гражданкой США, явно сумасшедшей, массовых сообщений об исчезновении зверьков в Огайо не было. Однако информация сделала свое дело: репутация нелегалов ухудшилась (хотя куда уж больше).

Они и раньше активно способствовали тому, что криминальная статистика Штатов неуклонно стремилась вверх, но теперь мигранты стали виновны во всех бедах. Торгуют наркотиками, грабят, забирают рабочие места, не соблюдают ПДД, мусорят и прочее, и прочее — до бесконечности.

Omar Ornelas/AP/TASS

В борьбе с такими злодеями, как известно, все средства хороши, поэтому часть американцев охотно примет участие в незаконных обысках, высылках и доносах на соседей.

Самое страшное, что повод у обеих сторон для своего мнения есть, а время договариваться уже давно прошло. Теперь настала пора друг друга ненавидеть.

Убить богачей

Ненависть друг к другу плавно перетекает в то, что это чувство начинает определять существование индивидов. В итоге многие объединяются в группы и начинают ненавидеть кого-то третьего, чаще всего того, у кого дела идут лучше. Богатых.

США, надо сказать, позиционирует себя как государство особое. Государство победившего капитализма, где сильный получает то, что заслуживает, а судьба слабого никого не волнует. Так что «сильные» нередко злоупотребляют своими возможностями и остаются безнаказанными.

Ситуацию иллюстрирует случай с убийством директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Контора прославилась тем, что отказывала в страховых выплатах или затягивала сроки их предоставления, из-за чего тысячи людей не получили вовремя медицинскую помощь, а кто-то даже скончался — как, например, дедушка и бабушка Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве Томпсона.

Манджоне свою вину отрицает, однако уже стал своего рода «народным героем», который наконец дал «чертовым капиталистам то, чего они заслуживают».

По Нью-Йорку развесили портреты Томпсона с подписью «ликвидирован», другие страховые компании поспешно принялись скрывать списки руководства, Интернет наполнился мемами в поддержку Манджоне, а эксперты заговорили о возможности возрождения движения Occupy Wall Street, только более кровавого.

Изначально адептов нового «красного террора» все видели только в американских левых, однако система американского страхования, а заодно и здравоохранения, сделавшие медицинские услуги уделом избранных, за прошедший год оставила недовольными больше половины жителей США. Кроме того, медицинские долги американцев превышают 220 миллиардов долларов.

UnitedHealthcare Group/Keystone Press Agency/Global Look Press Директор страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон

Таким образом, многие уже заряжены на индивидуальный террор в отношении представителей крупного бизнеса, а американцы в целом испытывают негативные эмоции в отношении привилегированных представителей элиты, которые — несмотря на громкие слова и обещания — не сумели воспользоваться своими полномочиями и улучшить жизнь в стране.

Ненависть к элите в данном случае уже идет дальше и выливается в ненависть к государству, которое сделало возможным такое положение вещей.

Мы ненавидим государство

Президентство Джо Байдена, отмеченное миллиардами в пользу Украины (по факту деньги шли в карманы руководства оружейных компаний), потворством миграционному кризису и прочими негативными историями, уже стало притчей во языцех.

Однако под конец команда Байдена отметилась еще раз и отозвала инициативу по списанию долгов по студенческим кредитам. Отозвала предсказуемо: ранее этот проект не раз блокировали судебные и надзорные органы, так как даже американский бюджет подобной щедрости потянуть не может.

Тем не менее на фоне развернувшегося экономического кризиса и обеднения большого числа американцев подобные истории оказывают максимально негативный эффект.

Ведь с точки зрения обычного жителя Канзаса или Айовы, честно платящего налоги и старающегося работать как можно больше (лениться — совсем не в правилах американской культуры), всё происходящее выходит за рамки разумного — в мегаполисах мигранты из Центральной Америки безнаказанно сжигают американцев, а полиция не вмешивается, налоги растут, но медицина и образование доступнее не становятся, общественных услуг по факту нет.

Никто никому ничего не должен — в США эта фраза найдет понимание, как нигде, однако в последнее время многих так и тянет заявить, что если государство не исполняет свои обязанности, то взаимно не имеет права требовать чего-либо от граждан.

Пришествие к власти Трампа, обещающего ситуацию исправить, вдохновляет его сторонников, но сам он слишком уж плотно ассоциируется с представителями крупных корпораций и перегибает с популизмом, чтобы воспринимать все его сентенции всерьез.

Придется поработать гораздо усерднее, чтобы вернуть доверие рядовых американцев, которых большой мир всегда интересовал гораздо меньше, чем родной двор и личное благополучие. И встает вопрос, собирается ли кто-то это доверие возвращать.

Ситуацию осложняет то, что осенью и зимой прогремели очередные скандалы по факту проделок представителей американского шоу-бизнеса — музыкальных продюсеров Пи Дидди и Джея Зи. Снова звучат нарративы о том, что привилегированные персонажи долгие годы насилуют несовершеннолетних (и не только), используют служебное положение, не привлекаются за употребление наркотиков, а полиция и власти смотрят на это сквозь пальцы.

Долго и счастливо?

Таким образом, команда Трампа принимает страну на ближайшие четыре года в далеко не лучшем состоянии: экономический кризис, социальная нестабильность, рост протестных настроений и высокий уровень недоверия к федеральной власти и элитам.

Кроме того, разрушено доверие к национальным СМИ и селебрити, отвлекающим население и рассказывающим, что всё идет как надо и обязательно будет хорошо. Оно может и будет, но пока в Вашингтоне припарковались сразу несколько всадников Апокалипсиса, с которыми нужно что-то делать.

Всем известно, что неуправляемых протестов в Штатах практически не бывает — местные политтехнологи с этим фактором научились работать давно. Нестабильность можно заметить по росту преступности, забастовкам рабочих, а также еще большей ругани в социальных сетях. Здесь вроде бы понятно, как действовать: продемонстрировать так называемую социальную справедливость.

Скорее всего, это будет сделано путем освобождения участников битвы за Капитолий, попавших за решетку еще в 2021 году. На какое-то время этого должно хватить, а что будет дальше — остается только гадать.

Но кажется, что Great Again Америка при Трампе стать не сможет. Слишком сильно расколото местное общество, и безнаказанным для американского политикума это вряд ли останется.