В новый 2025 год Польша входит с массой проблем и неопределённостей, которые требуют не точечного, а, скорее, системного подхода от властей. От ухудшающейся экономики до решения вопроса эксгумации жертв Волынской резни, от напряжённости с европейскими властями до туманности в отношениях с новой американской администрацией.

Иван Шилов ИА Регнум

Вызовы, с которыми столкнутся поляки в 2025-м, серьёзные, и просвета не наблюдается.

Президентские выборы

Главным политическим испытанием для поляков, безусловно, будут президентские выборы, назначенные на май этого года. Избирательные кампании набрали ход уже в декабре 2024-го, а официально им дадут старт в январе.

Польша стоит на распутье: основными кандидатами являются два полярно разных претендента — прозападный ставленник Вашингтона мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выступающий от правящей «Гражданской платформы» (КО), и глава Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий — выдвинутый бывшей партией правительства «Право и справедливость» (PiS) и представляемый как «народный кандидат».

Оба персонажа символизируют абсолютно разные подходы.

Тшасковский представляет программу, направленную на демократизацию, укрепление европейского курса и борьбу с авторитарными тенденциями. Он ставит в основу своей кампании «демократию и права человека», акцентируя внимание на необходимости усиления независимости судов и медиа, а также на борьбе с коррупцией — то есть, вероятно, продолжит охоту на чиновников PiS и их сторонников.

В экономической сфере он опирается на поддержку малого и среднего бизнеса, развитие «зелёной» энергетики, из-за чего, очевидно, не получит довольно значительную часть голосов польского электората — фермеров.

Тшасковский поддерживает ЛГБТ-идеологию (запрещенное в РФ международное движение) и даже позволил сторонникам сексуальных меньшинств открыть музей в центре польской столицы.

Кроме того, Тшасковский подчёркивает важность укрепления связей Польши с Евросоюзом и партнёрами по НАТО, в частности США.

В то же время Навроцкий в основном известен особой «любовью» к сносу памятников советской эпохи в Польше, а также — футболу.

Он строит свою кампанию на сочетании патриотизма и наследия, активно продвигая национальную идентичность. Навроцкий делает акцент на исторической памяти и роли Польши как защитника европейской цивилизации, а также фокусируется на защите семьи, религии и культурных традиций.

Global Look Press Мэр Варшавы Рафал Тшасковский

Навроцкий долгое время занимался не просто исторической политикой, а именно польско-украинскими вопросами. Под его руководством IPN систематически обращался к Киеву с требованиями разрешить эксгумацию жертв Волынской резни, а также отказывал в расследовании того, что украинская сторона представляет как «изучение польских преступлений против украинцев».

При этом оба кандидата так или иначе демонстрируют поддержку общему курсу продолжения поддержки Украины и ужесточения санкций в отношении с РФ, а также укреплению связей с США и НАТО.

Внешняя политика

Кого выберет народ Польши и насколько это состязание будет честным, сейчас предполагать не имеет смысла, но России в любом случае изменений ждать не стоит.

За последние годы польская политическая элита так преисполнилась в своей «священной» миссии победить Москву, что невозможно представить кандидата, который выступит за возобновление добрососедских отношений или экономического сотрудничества. Хотя всем понятно, что это дало бы определённый и важный стимул для польской экономики.

Очевидно, что во внешней политике серьёзных потрясений в целом не будет: Польша слишком зависима от западных стран, в особенности от США, военный контингент которых в более чем 10 000 солдат дислоцирован на территории республики, а также имеет базу противоракетной обороны в Редзиково.

Однако из-за этого, судя по напору избранного президента США Дональда Трампа, Польшу могут ждать особенные неприятности.

Вашингтон выдал Варшаве довольно много военных кредитов, при этом дальше «кормить НАТО» Трамп не намерен, а значит, бремя ответственности за оснащение альянса упадёт на плечи других стран.

Среди таковых в первых эшелонах значатся Франция и Германия, а вот следом — закредитованная Польша. И принимая во внимание горячность и излишнюю русофобию панов, можно предположить, что они, конечно, не откажутся от роли »новой европейской державы», вот только обойдётся это в довольно кругленькую сумму. Её бюджет Польши, очевидно, не потянет, что вгонит страну в ещё большую зависимость.

Другой вопрос, как будут складываться дальнейшие отношения с Брюсселем.

Например, Тшасковский будет наиболее удобным для ЕС кандидатом, продвигающим «европейские» ценности. В таком случае Польше придётся значительно больше участвовать в вопросах, которые до сих пор считаются спорными — экологическая и миграционная политика Брюсселя.

Если поляки выберут проевропейский курс, то совершенно ясно, что придётся, например, принимать беженцев согласно новому пакту, а также гораздо мягче относиться к тем, кто пытается пробраться на польскую территорию через белорусскую границу.

Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (слева) и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа) выступают на пресс-конференции. Варшава. Польша. Ноябрь 2024 года

Придётся многое поменять и в аграрных вопросах, на которые «Зелёный курс» ЕС имеет прямое влияние: в таком случае можно считать, что фермерство в Польше может окончательно разориться.

Оно не оправилось после пандемии коронавируса, перенесло массовые потери из-за ввоза украинской продукции и испытало экономическое давление ввиду роста цен на энергоносители. Дальнейшее следование экологической повестке, пропагандируемой евробюрократами, принесёт работникам сельскохозяйственного сектора лишь очередной ворох проблем.

С другой стороны, если поляки будут сопротивляться нажиму со стороны Брюсселя, то их ждут всё новые штрафы, урезание бюджета и субсидий. Это грозит усилением экономического кризиса и эскалацией социальной обстановки.

Куда и как ни посмотри: полякам будет тяжело.

Украина

В то же время на Польшу продолжает давить и «украинский вопрос».

Со временем он не только расширяется, но и обостряется по всем пунктам. Например, в отношениях с руководством киевского режима у Варшавы последнее время наблюдается определённая напряжённость. Оно и понятно: в Польше всё громче звучат призывы надавить на Киев, чтобы заставить принять решение об эксгумации жертв Волынской резни.

Ранее замалчиваемую тему стали эксплуатировать не только правые консерваторы, но даже либералы. Тот же Тшасковский вступил в полемику, заявив, что поляков нужно похоронить в Варшаве — там уже и место готовят. А его однопартиец, глава МИД Польши Радослав Сикорский и вовсе в какой-то момент заявил, что вопрос решён и в скором времени работы по эксгумации начнутся.

Правда, в это мало кто поверил, а Навроцкий — будучи особенным специалистом в этом деле — тут же выступил, что готов собирать чемодан и отправляться на Волынь. Однако, говорит, ответа от Украинского института памяти всё нет, когда ехать — непонятно.

Более того, вскоре в СМИ просочилась информация о том, что украинцы требуют в ответ восстановить памятники бандеровцам. После этого полемика вновь утихла, поскольку предъявить польским властям на это нечего.

В связи с этим в обществе Польши крепнет убеждение в том, что беженцев из Украины необходимо отправлять домой или на фронт.

Усталость поляков понятна — вопреки заявлениям властей украинцы не приносят в бюджет Польши столько денег, чтобы хоть как-то оправдывать затраты на их поддержку. Кроме того, воспитанием они тоже не блещут — распугивают местных своими пьяными выходками и постоянно нарушают правопорядок. Причём многие из этих нарушителей — вполне себе здоровые мужчины призывного возраста.

Отсюда вытекает и другой сложный вопрос: будет ли Польша отправлять своих солдат на Украину.

Damian Burzykowski/Global Look Press Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Конечно, ни для кого не секрет, что часть польских военнослужащих не только уже находится в зоне боевых действий, но и стабильно там погибает. Поэтому вопрос стоит только в том, будет ли официальное заявление о прямом участии поляков в конфликте.

И в случае, если такое произойдёт, что маловероятно, вполне законным объектом для поражения будет как раз-таки база в Редзиково, и захватывать её никто не будет: скорее, ударят как по полигону в Яворово. Пожалуй, это вполне понимают все политики в Варшаве, поэтому, несмотря на агрессивные выпады в сторону России, об отправке войск не говорят. Более того, в основном отрицают подобную возможность.

Но делают это тоже, так сказать, с подковыркой: вспоминают принцип коллективной ответственности и кивают на старших товарищей по НАТО. Дескать, если в альянсе примут решение, то так и быть, а рассуждать о подобном в контексте одной ответственной страны — неразумно.

«Назло маме»

Но это всё — вопросы внешней политики. Международное давление, безусловно, сильно влияет на Польшу, но именно потому, что она слишком зависима от своих соседей и партнёров.

Стоило бы ей только проявить суверенитет и развернуться в сторону национальной политики, как это сделали в той же Венгрии или Словакии, Польше удалось бы отыграть пару очков хотя бы на экономическом поле.

Но поляки выбирают своей национальной политикой услужение западным союзникам, объявляя крестовый поход против России.

Это, очевидно, ведёт страну в экономическую дыру: инфляция скачет, цены растут, рост стоимости энергоносителей слишком велик для предпринимателей — закрываются предприятия, нарушены логистические цепочки, в конце концов под вопросом даже традиционные ценности консервативных панов.

Польские внутренние проблемы фактически идентичны соседским, однако, опять же, в той же Венгрии их не отрицают и именно поэтому выбирают путь европейской изоляции: зато с энергоносителями и хоть какой-то стабильностью.

В то же время политики Польши отчаянно бросаются на амбразуру: во время своего председательства в Совете ЕС в январе 2025 года они планируют ужесточить санкционное давление как на Россию, так и на страны, продолжающие закупать у неё энергоресурсы. В излюбленной манере переворачивать всё с ног на голову это называется политикой «энергетической безопасности», хотя в народе это зовётся проще: «Назло маме отморожу уши».

Всё происходящее вгоняет польское население в депрессию и отчаяние, просвета не видно — непонятно, сколько ещё будет кипеть чайник с народным гневом, готовый взорваться в любой момент.