Для США и всего мира 2024 год был годом электоральным — во многих странах прошли выборы, и в Америке завершилась напряжённая президентская гонка, вновь поставившая страну на грань раскола. Этот раздрай в обществе никуда не делся, и оппоненты Дональда Трампа не смирились со своим поражением.

Иван Шилов ИА Регнум

2025 год обещает принести с собой серьёзную внутриполитическую эскалацию в США, которая будет помножена на общую международную нестабильность.

В январе США ждёт заключительный этап транзита власти.

Шестого числа конгресс сертифицирует итоги выборов, а через две недели после этого состоится инаугурация Дональда Трампа. В этот раз мы вряд ли увидим драматичные события уровня 2021 года со штурмом Капитолия.

Однако демократы всё же намерены проводить большие протестные митинги в Вашингтоне в канун инаугурации. Многие законодатели будут демонстративно бойкотировать эту церемонию и возвращение Трампа в статус президента. А ненавидящие его жители столичного Вашингтона даже отказываются сдавать в аренду своё жильё тем, кто захочет быть на инаугурации.

С первых дней каденции нового президента наверняка вспыхнет очередной этап бюджетной войны, которая и так захлестнула Вашингтон в конце 2024 года.

В самый последний момент конгресс всё же смог принять новый госбюджет, но тот рассчитан только на три месяца вперёд. В марте придётся снова передоговариваться. Приходящая администрация намерена включить в бюджет на оставшийся 2025 год серьёзное сокращение госрасходов.

Ведь нужно как-то разрешать нынешний бюджетный кризис США с дефицитом почти в два триллиона долларов.

Однако не совсем понятно, что именно отправится под нож.

Ведь основные расходы — это социальные выплаты, которые никто трогать не хочет, траты на оборонку, что тоже для Вашингтона «святое», ну и выплаты процентов по госдолгу, которые вскоре превратятся в главную статью трат.

Сокращения же затронут работу всех министерств, а также различные внешние транши, вроде грантов Украине или странам Ближнего Востока. Но это лишь капля в море американского бюджета размером в шесть триллионов долларов.

Демократы будут упираться рогом, пытаясь помешать Трампу реализовать приоритеты своей программы в будущем бюджете.

Так что в марте есть серьёзный риск шатдауна — то есть приостановки работы правительства США. Нельзя исключать и технического дефолта в случае, если не удастся оперативно повысить потолок госдолга. Хоть это вызовет сильнейшие потрясения на фондовом рынке и ввергнет экономику страны в кризис.

Сейчас оппоненты Трампа зализывают раны после провала на выборах и устраивают перегруппировку сил. У демократов есть потенциал для того, чтобы торпедировать его решения. В нижней палате конгресса республиканское большинство является номинальным — оно буквально в пару мест.

Позиции спикера Майка Джонсона очень шаткие, и нельзя гарантировать того, что он удержится в своём кресле в 2025 году.

Да и в сенате имеется так называемое правило «филибастера», оно позволяет находящейся в меньшинстве партии блокировать решения, если за них не голосует 60 законодателей. Республиканцы этим активно пользуются, когда оказываются в оппозиции. Демократы делают то же самое — и планируют любыми законодательными уловками мешать Трампу.

Большую драму наверняка вызовет и утверждение кабинетных назначений Трампа.

Одного из них — кандидата на пост генпрокурора Мэтта Гетца — уже удалось выбить из-за скандалов вокруг связей политика с секс-индустрией Флориды. Под вопросом и утверждение Пита Хегсета на пост главы Пентагона, его преследуют обвинения в супружеских изменах и алкоголизме. При этом всех остальных — включая Роберта Кеннеди и Тулси Габбард — Трампу, скорее всего, удастся протащить в сенате.

Однако затем предстоит самое сложное — устроить обещанные чистки вашингтонской бюрократии, поставить её под свой контроль и начать проводить заявленные реформы.

В этой связи Трамп планирует работать в обход конгресса и привычных государственных каналов. У него есть стремление раздвинуть до максимума, разрешённого конституцией, президентские полномочия. Это уже называют стратегией «имперского президентства».

Трамп расставляет очень много «царей» — так именуются в Вашингтоне спецпосланники президента с особыми полномочиями — на всех направлениях.

Отдельный «царь» будет по разрешению миграционного кризиса, другой — Кит Келлог — по ситуации на Украине. Отец мужа дочери Трампа Массад Булос станет «царём» по Ближнему Востоку. Советник Трампа Ричард Гренелл будет заведовать всеми горячими точками на планете. То есть много решений будет приниматься лояльными лично Трампу людьми в обход того же Госдепартамента или спецслужб.

Внутри Америки приоритетом станет борьба с нелегальной миграцией, а также программы поддержки экономики вроде снижения налогов.

Однако для неё всё равно станут ударом обещанные Трампом тарифы, как и сокращение госрасходов, на которые экономика США подсела как на наркотик. Впереди маячит угроза большого спада на фондовых рынках или даже рецессии, которая может начаться ближе к 2026 году.

Во внешней политике Трамп сходу обещает разрешить имеющиеся международные кризисы.

Хотя пока он, скорее, вызывает новые, осложняя отношения со странами Центральной Америки и Данией своими призывами забрать Гренландию и Панамский канал. В реальности покупок этих территорий и объектов не произойдёт — но Трамп постарается передоговориться на выгодных для США условиях. Например, обеспечив для американского бизнеса доступ к редкоземельных месторождениям Гренландии и лояльные тарифы при использовании канала в Панаме.

На Ближнем Востоке новая команда Белого дома попытается возродить «Авраамовы соглашения» 2019 года между Израилем и монархиями Персидского залива. США наверняка постараются перехватить инициативу в Сирии у Турции и Катара, хотя в дальнейшем вполне возможен вывод американских войск из страны. Трамп станет оказывать сильное давление одновременно и на Израиль, и на Иран.

Это будет точно более проактивная политика в сравнении с байденовской. Принесёт ли она свои плоды — покажет время.

В первой половине 2025 года стоит ждать и большого саммита с участием Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Последнего даже пригласили на инаугурацию, хоть это нарушает дипломатический протокол, поэтому Пекин вежливо отказался. Переговоры с Китаем будут идти сложно и тяжело: слишком много противоречий накопилось — от Тайваня и обострения в Южно-Китайском море до торговых войн с США и санкций.

Сергей Корсун ИА Регнум

Особняком стоит вопрос Украины.

Команда Трампа наверняка будет сыпать планами и предложениями по урегулированию, но они не находят особого понимания у лоббистов Киева и европейских ястребов. Им Трамп наверняка создаст очень много проблем. Ведь в его планах — переформатирование не только американского, но и в целом западного политикума. Поэтому соратники Трампа поддерживают близких им фигур вроде Найджела Фараджа в Британии, надеясь привести их к власти.

От Украины же будут требовать проведения президентских и парламентских выборов, чтобы привести к власти кого-то более управляемого для республиканцев. При этом объёмы американских траншей будут в любом случае сокращаться — Трамп переложит ответственность за Украину на плечи европейцев.

Вполне возможно и проведение большого саммита США — Россия, посвящённого украинскому конфликту и вопросам безопасности в Восточной Европе. Логичным продолжением этого стали бы и трёхсторонние переговоры с участием Китая, где уже затрагивались бы вопросы всей международной безопасности.

Далеко не факт, что сторонам удастся быстро прийти к какому-то компромиссу, ведь конфликтных моментов очень много. Но уже всем очевидно, что без этого разрешить нынешний затяжной международный кризис невозможно. И Трамп со своим сломом статуса-кво в Вашингтоне ускоряет процессы приближения нового этапа мировой истории.