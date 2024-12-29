К концу 2024 года асимметричный конфликт между Ираном и Израилем перешел в состояние относительного затишья. Тегеран и Тель-Авив временно перевели противостояние в дипломатическую плоскость, чтобы подготовиться к новому витку противостояния.

ИА Регнум

«Ось сопротивления», состоящая из лояльных Тегерану группировок и движений, уходит на восстановление в разном состоянии, иные и вовсе оказались на грани разгрома. Впрочем, вопреки победным реляциям израильтян, окончательно победить ни одну из прокси-группировок им пока так и не удалось.

ХАМАС и «Хезболла»: второй раунд

На палестинское ХАМАС и ливанскую «Хезболлу» в 2024 году легла основная тяжесть противостояния с израильтянами. Обе группировки понесли за год тяжелые потери: было ликвидировано около 80% «старой гвардии» (включая первых лиц), утрачен контроль над стратегически значимыми объектами.

Погибли и высокопоставленные иранские военные советники, осуществлявшие координацию действий союзников «на земле».

Тем не менее обе прокси-силы сохранили свои общие очертания и костяк сторонников, а снижение интенсивности боевых действий из-за перехода конфликта в дипломатическую плоскость позволило частично восстановить прежнюю боеспособность.

Впрочем, полностью восстановиться ХАМАС и «Хезболле» Тель-Авив едва ли даст. Близится «второй раунд» борьбы, в ходе которого израильтяне будут добиваться полного разгрома неприятеля.

Приготовления к броску ведутся активно: израильские силы вторглись в Сирию и частично «отсекли» подходы к Южному Ливану с сирийской территории, фактически заблокировав иранский «транзитный коридор», по которому в Ливан шли вооружения и добровольцы.

Вбит клин между «Хезболлой» и близкими к ней по духу ливанскими партиями.

Аналогичная работа ведется и против ХАМАС.

Stringer/Global Look Press Бойцы ХАМАС. Палестина. 2023 год

Израиль продолжает укрепляться на занятой территории Газы, попутно подбивая нейтральные палестинские фракции совместными усилиями выдавить ХАМАС из анклава.

С другой стороны, претворить планы в жизнь Тель-Авиву мешают арабские страны и Турция, у которых свои планы на послевоенное устройство Газы.

Иран прекрасно видит «мышиную возню» вокруг анклава и пытается обернуть ее в пользу «Оси сопротивления» — правда, пока с переменным успехом.

Хуситы: ближе, чем кажутся

В 2024 году в системе прокси-группировок Ирана заметно возросла роль йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Оно одним из первых включилось в реальную борьбу с Израилем, парализовав судоходство в Красном и (отчасти) Средиземном морях, а после нейтрализации ХАМАС и «Хезболлы» стало основным исполнителем ударов по территории еврейского государства.

При этом, в отличие от ракет и БПЛА, запускаемых иракскими и ливанскими прокси, изделия «Ансар Аллах» лучше преодолевали систему «Железный купол» и достигали целей гораздо чаще.

Фактически к концу 2024 года хуситы выдвинулись в градации противников Тель-Авива на первое место.

Израиль, как ни старался, но пока не слишком преуспел в борьбе с хуситами — мощные авианалеты, поддерживаемые США и Великобританией, хоть и нанесли ущерб инфраструктуре движения, не снизили его боевой потенциал. Более того, на каждый подобный выпад «Ансар Аллах» отвечает соразмерно, расширяя номенклатуру используемых вооружений.

Не удается «зацепить» и немногочисленных лидеров хуситов. Попытки вычислить флагманские командные пункты предпринимались израильтянами уже не единожды, но окончились ничем.

На эффективности израильских операций негативно сказывается отсутствие общей границы с хуситами. Нет в Йемене и лоялистов, на которых теоретически можно опереться при проведении комбинированной операции. Арабские союзники Тель-Авива (в частности, ОАЭ) также не горят желанием использовать собственную креатуру для решения израильских военно-политических задач.

IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press Хуситы. 2024 год

Определенную надежду Израиль возлагает на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, поскольку сближение с Эр-Риядом откроет возможности для постепенного приближения к йеменским границам или по крайней мере к повышению эффективности выявления целей для авиаударов.

Однако процесс нормализации намеренно затягивается саудитами. Так что Тель-Авиву пока придется искать альтернативные пути борьбы с «Ансар Аллах», которые и не думают снижать градус противостояния с еврейским государством.

В Тегеране также видят рвение своих подопечных и готовы использовать имеющийся у них ресурс по полной.

Иракские прокси в засаде

На протяжении всего 2024 года Иран использовал свои иракские прокси-силы в достаточно ограниченном формате — многочисленные, но все еще достаточно разрозненные группировки подключались либо к проведению операций возмездия («Правдивое обещание»), либо вели беспокоящий огонь по американским военным базам на территории Ирака.

Зато за время нахождения в «засаде» проиранские формирования провели большую работу по выстраиванию новой структуры управления. На смену разрозненным (и зачастую мелким) группировкам постепенно приходит «прокси-конфедерация», в центре которой сосредоточены наиболее многочисленные и боеспособные силы: «Катаиб Хезболла» и «Хашд Аш-Шааби».

При этом «Хашд Аш-Шааби», будучи интегрированными в состав вооруженных сил страны, выступают еще и как инструмент влияния на официальный Багдад.

Усиление позиций иранских прокси в Ираке вызывает у Тель-Авива все большую нервозность. Израильские «ястребы» неоднократно намекали на готовность атаковать Ирак в случае, если угроза с его стороны «превысит допустимый уровень».

США, выступающие в качестве одного из гарантов стабильности Ирака, не желают открытого конфликта между партнерами и пытаются через иракское правительство надавить на лидеров шиитских милиций.

Однако Тегеран также пользуется сохраняющимся в иракском обществе расколом (как и зависимостью официального Багдада от экономических отношений с иранской стороной), чтобы вывести подопечных из-под удара. К концу 2024 года дипломатическая игра Тегерана и Вашингтона фактически достигла патовой ситуации.

С учетом того, что выхода из дипломатического тупика пока нет, в 2025 году Ирак вполне может стать ареной противостояния между Ираном и Израилем.