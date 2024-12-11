Смену власти в Сирии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считает своей политической победой, хотя еще вчера он был готов пожать руку экс-президенту Башару Асаду. Настроение у Эрдогана приподнято настолько, что он решил выдать комплимент российскому коллеге, сказав, что в мире остались два настоящих лидера — он и Владимир Путин.

ИА Регнум

Успех боевых групп оппозиции и курируемой Турцией Сирийской национальной армии на самом деле вызвал удивление в Анкаре. Ведь в самом начале их наступления турецкие дипломаты вели себя крайне сдержанно. Они заверяли мировое сообщество, что Турция не имеет никакого отношения к штурму Алеппо, и даже допускали диалог между оппозицией и Асадом, то есть мирное решение вопроса.

Когда же были взяты Хама и Хомс, Эрдоган понял, что Асаду конец. Для приличия он, конечно, отправил главу своего МИД Хакана Фидана в Доху на форум по сирийскому урегулированию, чтобы тот встретился с представителями России и Ирана. Однако уже 6 декабря открыто поддержал наступление вооруженной оппозиции. Пока Фидан разговаривал с Сергеем Лавровым и Аббасом Арагчи, Дамаск пал.

К счастью Турции, она не успела официально восстановить отношения с Асадом до потери им власти, в отличие от ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и других стран ЛАГ.

Как говорят, на востоке все продается, но новые власти Сирии вряд ли будут игнорировать тот факт, что после разгрома вооруженной оппозиции в Алеппо, Восточной Гуте, Даръа и других провинциях, все бывшие спонсоры «Свободной сирийской армии» остались в стороне, как бы смирившись с победой Асада при поддержке Ирана и России.

Только Анкара продолжала поддерживать оппозицию и в рамках своих операций против ИГИЛ* и курдских YPG/PYD взяла ее под свое крыло. И при этом Эрдоган умудрился сохранить нити диалога с ее противниками из Москвы и Тегерана: две сочинские сделки и московская сделка по Идлибу — наглядное тому доказательство.

Хотя Турция дистанцировалась от атаки на Алеппо, ясно, что ответственность за последовавший коллапс режима Асада лежит и на ней. Бездействие — это тоже действие. На юге зоны деэскалации стояли турецкие военные посты, которые могли остановить продвигающиеся отряды.

Почему же они этого не сделали? Почему Эрдоган пошел на сознательное нарушение договоренностей с Россией?

Отвергнутая рука

Турция долгое время пыталась взять под свое кураторство всё сопротивление Асаду. Она сформировала СНА, но проигрывала конкуренцию группировке Абу Мухаммада аль-Джулани.

Деньги, шедшие из Турции для СНА оказывались в руках Джулани. Да, всё экономическое обеспечение, инфраструктура, электричество и интернет в Идлибе, зависело от Турции, но он пользовался широкой автономией от турецких властей.

Недолюбливая ХТШ* (организация, кстати, находится в списке террористов не только в России но и у турок), Эрдоган все же не предпринимал каких-то решительных действий по ее элиминации. Политические методы не работали. Поэтому Анкара решила оставить этот «гнойник» у себя под боком, коль уж напрямую Турции он не угрожает.

Начинать с ними войну Анкара не хотела из-за риска наплыва беженцев, больших потерь, ухудшения имиджа среди сирийцев-исламистов и арабов в целом. Ну и, конечно же, чтобы не помогать Асаду. Мало того, турки своими спинами фактически прикрывали ХТШ* от правительственной Сирийской арабской армии, так как наступление на Идлиб опять же привело бы к новым толпам беженцев.

В Турции и без того проживают 3 млн сирийцев, негативно влияющих на социальную обстановку и бюджет страны, и так тающий на фоне кризиса лиры. Одновременно с этим среди населения в самом Идлибе росло недовольство ужасной экономической ситуацией.

Успешное наступление идлибских группировок на сирийские правительственные силы разом решало эти проблемы.

Свою роль сыграла и несговорчивость Асада.

В 2023–2024 году Эрдоган значительно смягчил риторику в отношении Асада, а турецкие СМИ отказались от уничижительного имени Esad, но признавать его «просто так» Анкара не хотела. От сирийского экс-президента требовали согласия на возвращение миллионов беженцев и подвижек по диалогу с оппозицией в рамках резолюции Совета безопасности ООН 2254.

Асад постоянно ставил какие-то условия, требовал вывода турецких войск и Эрдоган, вероятно, счел такое поведение высокомерным. Турецкому президенту и так было сложно решиться на заявление о восстановлении отношений с тем, кого он в 2011 году ценой прямого конфликта с Россией пытался свергнуть.

Но когда Асад начал повышать ставки, Эрдоган почувствовал себя униженным. Это выглядело примерно так: ты виноват, просишь прощения, а его не дают. Вот почему в одном из недавних заявлений Эрдоган, как бы оправдываясь за свое молчаливое согласие на операцию вооруженной оппозиции, сказал, что режим в Дамаске «не осознал значение протянутой руки Турции».

Фидан же заявлял, что правительству Асада нужно было использовать паузу в боевых действиях для «примирения» со своим народом, читай: той самой оппозицией.

В целом Турция — кругом в выигрыше. На фоне проигравшего Ирана и неопределенности с судьбой военных баз России в Тартусе и Хмеймиме турки чувствуют себя хозяевами положения. За ними остался статус главного спонсора пришедшей к власти оппозиции. Из всех возможных игроков в Сирии пока что позиции Турции сильнее, чем у кого-либо. Только их военные могут беспрепятственно передвигаться по всей сирийской территории за исключением курдского Заевфратья.

Два основные проблемы

В Дамаске в ближайшие месяцы будет формироваться правительство. У Турции есть свой козырь в лице ССА, но смогут ли их представители занять ключевые посты — большой вопрос. Все-таки первую скрипку в победившей вооруженной оппозиции играет Джулани. Вырвавшись из «идлибской клетки», они чувствуют себя гораздо независимее. Тем более что, с новой властью в Дамаске отношения хотят установить почти все сильные игроки, даже Иран.

Джулани нужно обеспечить экономический подъем и снизить зависимость Сирии от Турции, поэтому он будет пытаться добиться исключения ХТШ* из списка террористов в США.

Деньги в новую Сирию могут пойти из Европы и богатых стран Персидского залива. Турецкие строительные компании, чьи акции влетели после 8 декабря, готовы принять участие в восстановлении Сирии, и Джулани не откажется от такой поддержки. Но говорить, что Сирия превратится в еще один вилаят неоосманской Турции, преждевременно.

Помимо влияния на новые власти Сирии, Турцию волнуют два других насущных вопроса.

Во-первых, беженцы. В день падения режима Асада, 8 декабря местные издания обратили внимание прежде всего на фразу Хакана Фидана о том, что «миллионы сирийских беженцев, находящихся в Турции, вскоре смогут вернуться на родину».

Позже на эту тему высказался и Эрдоган. Заявив о важности гарантий территориальной целостности Сирии и «братских отношениях с сирийским народом», турецкий президент указал на «ожидания» возвращения сирийцев на родину.

Задача насущная для Анкары, но непростая.

Сможет ли Джулани или кто-то другой обеспечить всем необходимом миллионы людей? Вслед за Турцией беженцев захотят вернуть Ливан, Иордания и страны Евросоюза. Без значительных финансовых влияний задача для Дамаска становится непосильной.

Во-вторых, главная задача Турции в новой Сирии — борьба с курдскими группировками из SDF и YPG. 10 декабря Эрдоган заверил, что «в ближайшее время» они будут разгромлены. Еще до начала наступления ХТШ* на Алеппо турецкий президент предупреждал, что собирается завершить операцию «Источник мира», остановленную в 2019 году, и зачистит всю 600-километровую границу от курдских боевиков, оттеснив их на 30 км на юг.

После начала наступления ХТШ* действия вступили в активную фазу. Турецкие военные вместе с СНА уже взяли Тель-Рифаат и Манбидж. Налицо очевидная попытка использовать «междуцарствие» для ликвидации курдских отрядов.

И одна из версии невмешательства турецких войск при нападении на Алеппо говорит о том, что Анкара использовала эту операцию для прикрытия собственных действий против YPG.

Мастер пиара

Несмотря на непростой транзит власти в Вашингтоне Пентагон все еще сопротивляется турецким планам. На днях, по данным CENTCOM, американские военные нанесли удары по 70 целям ИГИЛ*. И не исключено, что некоторые в реальности были направлены на СНА, штурмующую курдские позиции.

С приходом Трампа к власти ситуация может обостриться. В администрации республиканцев хватает тюркофобов и курдофилов — Тулси Габбард, Марко Рубио, Майк Уолтц и Пит Хесгет.

Эрдогану надо спешить, чтобы поставить Трампа перед фактом новых реалий. При этом некоторые турецкие наблюдатели полагают, что Анкара своими операциями фактически помогает новому американскому президенту исполнить его обещание вывести войска из Сирии.

Что касается России, то, вспоминая историю наших отношений в последние годы, можно сказать, что Сирия сделала Турцию и Россию в одночасье и врагами, и друзьями.

Под предлогом различных сирийских тем Эрдоган постоянно встречался с Путиным, по их частоте он уступал только Лукашенко. Двум странам удавалось находить общий язык и договариваться в самые сложные моменты.

Но ситуация и обстоятельства изменились. Если раньше Турция курировала сирийское меньшинство, а Россия — большинство, то сейчас все с точностью до наоборот.

Турецкие издания не без гордости сообщают о том, что якобы Россия попросила их страну помочь безопасно эвакуировать российских военных. В соцсетях множатся мемы и видео, эксплуатирующие образ османского султана, обыгравшего русского царя.

Сейчас у Турции как фактического победителя в сирийской кампании может возникнуть соблазн вести себя свысока. И кто знает, может турки уже грезят занять места российских моряков и летчиков в Латакии и Тартусе? Но праздновать им все же преждевременно: еще неясно, как сложатся отношения Турции и будущих властей. Будут ли они такими же «ручными», как СНА и другие группировки, которые курировал Эрдоган?

Пока он держит себя в руках, это видно по его последнему заявлению о Путине. Но турки — мастера пиара и ни за что не упустят возможность использовать свой успех для укрепления имиджа.

Сейчас Турция получила лишний козырь для того, чтобы предлагать посредничество по Украине не просто в качестве площадки для переговоров, а как великая держава и лидер Ближнего Востока. И Эрдоган непременно этим козырем воспользуется.

*Организация, признанная террористической и запрещённая в России.