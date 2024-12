5–6 декабря на Мальте состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Мероприятие проходит каждый год, но нынешнее стало особенным сразу по нескольким причинам: это первая за три года поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в ЕС (со встречи ОБСЕ в Стокгольме в 2021-м), а также впервые за период проведения СВО на площадке ОБСЕ присутствовали представители РФ и Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

В 2022 году Польша как страна — председатель Организации не направила приглашение России, а в 2023-м украинская делегация бойкотировала заседание в Северной Македонии из-за приезда Лаврова.

Впрочем, без скандала не обошлось и на этот раз. Накануне мероприятия Мальта «по независящим от неё обстоятельствам» аннулировала визу официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, как стало известно позже, по настоянию стран Балтии.

Ситуация, безусловно, возмутительная, о чём Лавров сказал в ходе заседания в Валлетте, но Мария Владимировна времени зря не теряла и вместо поездки на Мальту сходила на концерт в Кремлёвский дворец, а затем отправилась в Екатеринбург на церемонию открытия памятника Императору Александру I, победившему Наполеона и освободившему Европу. Очень символично вышло.

«А ведь могла бы тихо сидеть на стуле в зале заседаний СМИД ОБСЕ и сочувственно сопереживать коматозному состоянию Хельсинкского заключительного акта. Но, как говорится, you ask for it (напросились) — напомним сегодня про славу героев Отечественной войны 1812 года и битого Наполеошку», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Организаторы рассаживали делегации в алфавитном порядке, но почему-то США и Германия (The USA и Germany) оказались рядом, благодаря чему американский госсекретарь Энтони Блинкен и немецкий министр Анналена Бербок смогли скоротать время за беседой. От Лаврова главу Госдепартамента отделяли 14 мест, от главы МИД Украины Андрея Сибиги — 2. Как рассказали присутствовавшие в зале журналисты, он ловил каждый жест и взгляд американского коллеги, а в сторону российского министра, сидевшего через 11 стульев, демонстративно не смотрел.

Российские дипломаты отправлялись на мероприятие, рассчитывая откровенно обсудить накопившиеся проблемы и пути их решения на принципиально новых условиях с соблюдением интересов всех государств-участников. Однако, как и прежде, западные страны использовали эту площадку в своих интересах, что, собственно, и привело к нынешнему институциональному кризису ОБСЕ.

Как только министр иностранных дел Мальты Иан Борч собрался произнести речь, раздался шум. Это всего лишь дождь, успокоил хозяин мероприятия коллег, назвав его хорошим предзнаменованием. Такая же ненастная погода была на Мальте 2–3 декабря 1989 года, во время встречи Михаила Горбачёва и Джорджа Буша — старшего, ознаменовавшей конец холодной войны. То историческое событие позже в своей речи упомянет и Лавров.

«Времена существенно изменились, но наши отношения вновь определяются геополитическим соперничеством, а отношения между членами ОБСЕ сталкиваются с серьёзными испытаниями в области мира и безопасности. Это наша третья встреча с начала российской войны против Украины, которая представляет собой системную угрозу европейской безопасности», — заявил Борч.

Тем самым он задал тон дальнейшим выступлениям. Вот и первой из стран — участниц ОБСЕ слово предоставили Украине. Сибига в своей речи попросил у Запада ещё больше систем ПВО и раскрыл «мирный план» Киева: Россия должна уйти с Украины, а потом Украину приняли бы в НАТО. Однако эти слова главы МИД явно противоречат тому, что сказал всего несколько дней назад Владимир Зеленский: Украина готова остановить боевые действия по линии фронта, отказавшись от претензий на потерянные территории, в обмен на членство в Альянсе. Нестыковочка вышла.

Дюжина выступавших после Сибиги министров говорили примерно в той же риторике, акцентируя внимание на украинской тематике, вместо того чтобы затронуть вопросы глобальной безопасности и институционального кризиса ОБСЕ. О чём говорить, если точно так же поступил Борч — представитель председательствующей в ОБСЕ страны?

Блинкен, чьи полномочия истекут через 6 недель, был самым агрессивным. Госсекретарь США обвинил Россию в реализации некоего «имперского проекта», основанного на идее «стереть Украину с карты мира», а ещё — в попытках разрушить основополагающие принципы ОБСЕ, закреплённые в Хельсинкском акте от 1975 года.

Лавров, когда до него дошла очередь, парировал эти обвинения своего американского коллеги. Но сначала украинская делегация не удержалась от выходки: Сибига, а вслед за ним и главы МИД Польши и Чехии демонстративно покинули зал, как только российский министр начал своё выступление.

Он отметил, что в Хельсинкском акте 1975 года во главу угла поставлен принцип неделимости безопасности — никто не укрепляет свою безопасность за счёт безопасности других, ни одна страна или организация не претендует на доминирование в Европе. Однако между тем Совещанием по безопасности 49-летней давности и сегодняшним днём — пропасть. Жизнь показала, что для НАТО и ЕС хельсинкские принципы — «пустая бумажка», добавил министр. В 1999 году Североатлантический альянс совершил агрессию против Югославии, расчленив государство в центре Европы, а теперь разжёг украинский конфликт для подавления России.

«США и их союзники выбросили всё это на свалку. Спрашивается: ради чего? Ответ для нас очевиден: в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый «объединяющий враг». В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо бóльшим риском её перехода в «горячую» стадию», — предупредил Лавров.

Позже, комментируя эти слова главы МИД РФ, президент Сербии Александр Вучич признался, что обеспокоен дальнейшей эскалацией конфликта в Восточной Европе, и выразил надежду на то, что политикам хватит здравого смысла и мудрости этого избежать. Хотя некоторые акторы в Европе и мире к диалогу друг с другом ради решения накопившихся проблем не готовы.

К этой теме Лаврову пришлось вернуться, отвечая на критику немецкой коллеги. Обращаясь к главе МИД РФ, Бербок заявила: «Вы можете обмануть в чём-то себя, но вы не можете обмануть нас — 1,3 млрд людей в Европе». Однако допустила грубую ошибку: население Европы почти вдвое меньше — около 745 млн человек. В цитате министра, опубликованной в соцсети X, МИД ФРГ исправил ошибку, указав, что речь идёт не о Европе, а о пространстве ОБСЕ.

Зато глава российской дипломатии всегда точен в своих заявлениях. Лавров чётко объяснил, из-за кого опасность перехода к «горячей фазе конфликта» сегодня гораздо выше, чем в противостоянии Восток — Запад в XX веке, и кто ответственен за новый виток холодной войны: Запад.

Позже, на итоговой пресс-конференции, он констатировал, что все без исключения западные международные организации агрессивно, нечистоплотно, прибегая к откровенной лжи, продвигают украинскую тему. ОБСЕ не стала исключением — торжественный ужин был полностью посвящён Украине, из-за чего глава МИД РФ отказался на него идти.

Украинизация ОБСЕ особенно печальна, поскольку Организация создавалась на принципах консенсуса, равноправия и поиска баланса интересов государств. И, продолжая применять их, сегодня могла бы стать, как выразился Лавров, одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства.

«Но никому и в голову не придёт использовать ОБСЕ в этих целях. Членам НАТО и ЕС — потому, что своими действиями они задвинули ОБСЕ «на обочину» политических процессов, а нам и всем остальным — потому, что такая ОБСЕ бессмысленна. <…> ОБСЕ — жертва курса на подчинение Европы Соединённым Штатам с помощью евроатлантических концепций безопасности. Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения», — заявил глава МИД РФ.

Западные страны, которые по любому случаю тревожатся о правах человека, хранят гробовое молчание об истреблении русского языка во всех сферах на Украине и ущемлении прав национальных меньшинств, провокации в Буче, преступлениях ВСУ в Курской области, подрыве «Северных потоков».

Несмотря на заявление председателя ОБСЕ Яна Борга о необходимости взаимодействия со всеми, особенно на фоне бушующих конфликтов, на деле толку от Организации сейчас мало. Печально, что руководство ОБСЕ и те, кто им манипулирует, сознательно оставляют эту организацию вне рамок созидательной работы и объективного хода истории, констатировал Лавров.

А ведь не так давно, в 1990-х годах, бывший президент Франции Франсуа Миттеран называл именно ОБСЕ узким, но надёжным мостиком, позволяющим участникам холодной войны не упасть в войну горячую. Похоже, что с той поры «мостик» изрядно обветшал.