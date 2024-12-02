Прошедшие в минувшее воскресенье парламентские выборы в Румынии, видимо, совсем не случайно были назначены на 1 декабря. В этот день страна отмечает День национального единения, учреждённый в 1918 году по итогам овладения Бухарестом Бессарабией и Трансильванией, что означало создание так называемой Великой Румынии.

ИА Регнум

В это день в румынской столице проходит организованный на французский манер военный парад. Колонны солдат и военной техники проходят через построенное по образцу парижской Триумфальной арки сооружение. Важная роль в этом церемониале принадлежит главе государства.

Нынешний президент Румынии — Клаус Иоханнис, неформальный лидер Национал-либеральной партии (НЛП), входившей до недавнего времени в правящую коалицию. Его ближайший соратник и официальный председатель НЛП — Николае Чукэ, отставной генерал, председатель сената (верхней палаты парламента), экс-глава генерального штаба и министерства обороны.

Вероятно, политические технологи предполагали, что воодушевлённые парадом и узревшие лики брутальных лидеров государства из НЛП румыны будут активно голосовать за соответствующую партию.

К тому же несколько месяцев назад Иоханнис номинировался на посты верховного представителя ЕС по международным делам и еврокомиссара по обороне. Такие перспективы также должны были тешить национальное самолюбие.

Однако брюссельская карьера уходящего со своей должности президента не сложилась. Румынка Роксана Мынзату заняла в новом составе Европейской комиссии явно не самый значимый пост под интригующим названием вице-председатель «по кадрам, навыкам и готовности». Это при том, что в былые времена выдвиженцы Бухареста контролировали куда более увесистые в финансовом и аппаратном плане комиссариаты (министерства) сельского хозяйства и транспорта.

Образ лидеров НЛП сильно померк после состоявшегося неделю назад первого тура президентских выборов.

Партийный кандидат Чукэ занял лишь пятое место, не дотянув даже до 9% голосов. Так что если либералам и суждено войти в новое правительство, то лишь на ролях младшего партнёра в коалиции. А та, судя по всему, будет состоять как минимум из трёх составных элементов.

«Первую скрипку» в процессе создания коалиции будет играть Социал-демократическая партия (СДП). По сравнению с прошлыми парламентскими выборами она просела на несколько процентных пунктов, но всё же сохранила лидерство (23%).

Для удержания должности премьер-министра она может предложить союз НЛП (набравшей 14% голосов, третий результат) и занявшему четвёртое место в парламентской избирательной гонке Союзу спасения Румынии (почти 12%).

Создание такого либерально-социалистического альянса диктуется прагматическими соображениями, наверняка за данный сценарий будут ратовать чиновники из Брюсселя. Однако против него играет скандальная история с результатами первого тура президентских выборов.

По официальным данным, представительница Союза спасения (USR) Елена Ласкони смогла оттеснить лидера СДП Марчела Чолаку на третье место в президентской гонке, оставив его за бортом второго тура. Причём произошло это за счёт голосов, поданных на зарубежных избирательных участках, где контроль над избирательным процессом был не таким строгим. В самой же стране Чолаку уверенно опережал Ласкони.

В этих обстоятельствах был назначен беспрецедентный пересчёт итогов первого тура. Эта процедура завершилась 1 декабря. Избирательная комиссия, не разглашая итогов пересчёта, отправила свои выводы для рассмотрения в Конституционный суд. Там очень сильны позиции СДП, и именно суду решать, оставить ли результаты первого тура в силе либо скорректировать их в соответствии с пересчётом, а может, вообще аннулировать итоги голосования 24 ноября.

Против либерально-социалистической коалиции работает и общее поправение румынской политики после 24 ноября.

Напомним, что лидером президентской гонки неожиданно стал право-консервативный кандидат, европессимист Кэлин Джорджеску. Партии левого и правого центра (СДП и НЛП) за минувшую неделю уже отметились заявлениями, демонстрирующими дрейф в сторону консервативных принципов.

Лидер социал-демократов Чолаку заявил о необходимости защиты национальных ценностей и православия. Намекнув тем самым на неприятие ЛГБТ*-повестки, внедряемой Брюсселем и разделяемой многими в USR. О стремлении сместить партию на консервативные позиции сообщил и направленный на усиление НЛП недавний руководитель румынской спецслужбы SRI Эдуард Хеллвиг.

Между тем кандидат от USR Ласкони шла на президентские выборы под антиконсервативными лозунгами расширения прав сексуальных меньшинств, предметом её критики является полугосударственная Румынская патриархия. В отличие от социал-демократов, праволиберальный USR готов послушно следовать курсу еврокомиссии и по другим направлениям.

Геополитические представления лидера USR хорошо передают её слова, сказанные минувшим вечером, сразу после завершения голосования: «Россия никогда не делала ничего хорошего для Румынии… Если мы объединимся, то русские боты в TikTok не смогут уничтожить нашу демократию… Мы не забыли их танки, когда они оккупировали нашу страну, и мы не забыли, сколько страданий они нам принесли».

Не лишним было бы напомнить, что благодаря «русским танкам» Румыния получила возможность свергнуть кровавый режим Антонеску и переметнуться в стан антигитлеровской коалиции, а также смогла вернуть переданную Гитлером Венгрии Северную Трансильванию. Ведь западные союзники были куда менее благосклонны, нежели СССР, к претензиям Бухареста на этот спорный регион.

Что же касается итогов выборов, то шанс на формирование коалиции без участия либералов хоть и призрачен, но тем не менее существует. Он предполагает сближение СДП с правыми популистами из Альянса за объединение румын (почти 18% голосов) и Партией молодых людей (6%), поддерживаемой лидером президентской гонки Джорджеску.

В то же время создание коалиции без участия СДП выглядит ещё более сомнительно, из-за неприятия «суверенистов»-евроскептиков либеральными лидерами.

В любом случае процесс образования новой правящей коалиции обещает быть непростым, поскольку нынешний румынский парламент стал более раздробленным. В нём будут представлены семь политических сил и две новые партийные фракции. Это очень схоже с тем, что наблюдается в соседней Болгарии, где уже более двух лет не получается создать устойчивое правительство и всё идёт к восьмым внеочередным парламентским выборам.

Правда, болгарскую политическую систему хоть как-то стабилизирует самый популярный политик страны — президент Румен Радев. В Румынии же обостряющаяся борьба за пост главы государства грозит, напротив, дестабилизировать республику.

Налицо «болгаризация» Румынии, хотя ещё недавно казалось, что премьер Чолаку сможет стать «местным Орбаном». Это как нельзя лучше соответствует интересам Брюсселя по ослаблению ставших в последнее время «слишком амбициозными» румынских элит.

*Международное движение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ.