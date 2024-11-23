Средства массовой информации всего мира вновь пестрят сообщениями о протестах французских фермеров. Выступления разного масштаба проходят по всей стране, несмотря на то, что правительство с начала года объявляет о мерах, так или иначе удовлетворяющих требования недовольных работников сельского хозяйства, озвученные во время предыдущих манифестаций. Вызваны ли выступления крестьян положением вещей или их настроениями кто-то манипулирует?

ИА Регнум

Главной причиной проходящих сейчас фермерских протестов единодушно называют навязывание Франции Евросоюзом торгового соглашения со странами общего рынка Южной Америки Mercosur. Сейчас в него входят четыре страны: Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай.

Переговоры этих стран с ЕС длились порядка 20 лет и в 2019 г. увенчались подписанием договора, предусматривающего беспошлинный ввоз производимых там сельхозтоваров в Европу. Этот документ пока ещё не ратифицирован всеми странами ЕС, в том числе Францией.

Проблема состоит в том, что выращенные в Латинской Америке куры, говядина, зерно, рис и прочее производилось с использованием антибиотиков и пестицидов, давно запрещённых в европейских странах. В результате получаемая продукция имеет более низкую себестоимость и может продаваться дешевле. Именно это, по словам французов, убьёт их сельское хозяйство.

Самое странное, что французские власти изначально выступают в этом вопросе на стороне крестьян. Во время первой волны протестов бывший министр экономики Брюно Ле Мэр обещал «навязать волю Франции» руководству ЕС, утверждая, что у страны есть все возможности сделать это.

Да и сейчас и президент Эммануэль Макрон, и премьер-министр Мишель Барнье однозначно и неоднократно заявляли о твёрдом намерении не допускать беспошлинного ввоза продукции из стран Mercosur на внутренний рынок. Тогда чем же недовольны сельхозработники?

Прошлогодние манифестации были организованы фермерскими профсоюзами самой разной политической ориентации: центристами, либералами и даже левого и ультраправого толка. Поводом для протестов послужил не только договор с Mercosur, а и беспошлинный товарообмен с другими странами Восточной Европы, в частности с Украиной. А также общий упадок в сельском хозяйстве страны, в связи с которым идёт стремительное сокращение предприятий в отрасли.

С тех пор правительство предприняло ряд мер по поддержке французских производителей. В частности, ввело ряд налоговых льгот, установило программы дотаций, а в апреле этого года было принято межотраслевое соглашение, регулирующее отношения всех работников, задействованных в сельском хозяйстве, с государственными органами, предприятиями по обработке сельхозпродукции, торговыми операторами и прочими сторонами.

Вот только крестьяне жалуются, что в итоге дотации получают далеко не все, налоговые льготы не распространяются на ряд важных статей расходов и в целом помощь государства весьма избирательна. А реализацию отраслевого соглашения пришлось отложить в связи с досрочными выборами в парламент, в результате чего окончательное урегулирование вопроса отложилось до 2025 г.

Недостаток инвестиций в сельское хозяйство оборачивается тем, что фермеры оказываются беззащитными перед природными явлениями. В результате прошедшее засушливое лето стало причиной рекордно низких урожаев зерна. Мало того, французские производители вот уже несколько лет фактически работают себе в убыток, теряя примерно 550 евро с обрабатываемого гектара.

Особую обиду у сельхозработников вызывает тот факт, что обычный обыватель не отдаёт себе отчёт в важности стоящих перед ними проблем. Ведь недостаток производимых в стране товаров всегда можно компенсировать за счёт импорта, к примеру, с Украины. Так что полки супермаркетов не опустеют. И поэтому требование о запрете беспошлинной торговли с Украиной не утратило свою актуальность, хотя в этот раз СМИ стараются максимально завуалировать его от франкоязычной аудитории.

К повседневным рабочим проблемам фермеров добавляется ещё и социальная компонента, связанная с обидой на политический класс и безразличное, по их мнению, городское население. Многие политики с той или иной долей успеха пытаются привлечь на свою сторону эту категорию избирателей. Большинство обвинений в попытках манипуляций их мнением адресованы «Национальному объединению». Однако и сторонники президента стараются завоевать доверие протестующих крестьян, в частности, «Деревенский союз», который называют «карманной» партией Макрона.

Есть и ещё одно обстоятельство. Организаторами нынешних манифестаций выступают «Национальная федерация профсоюзов сельскохозяйственных работников» FNSEA и профсоюз «Молодые фермеры». Помимо запрета на соглашение с Mercosur, профсоюзные активисты требуют введения или сохранения ряда льгот, а также более справедливой закупочной политики от торговых сетей и дистрибьюторов, приобретающих сельхозпродукцию.

Но это далеко не все требования и проблемы, которые волнуют французских крестьян, в том числе протестующих в эти дни. Организаторов протестов они обвиняют в том, что те отстаивают интересы крупных производителей в ущерб мелким фермерам.

Многие считают, что причина активности FNSEA кроется в грядущих выборах в Сельскохозяйственную палату Франции, которые должны состояться в январе 2025 г. Этот орган управляется государством и представляет интересы работников и организаций, задействованных в секторе.

В отличие от Счётной или Промышленной палат, члены Сельскохозяйственной палаты эффективно работают с профсоюзными работниками, в связи с чем имеют большой вес в органах региональной и центральной власти. FNSEA является самым многочисленным объединением в этой организации и обладает абсолютным большинством в ряде её представительств на местах.

Не исключено, что федерация мобилизовала сторонников для проведения своего рода предвыборной кампании, используя гнев терпящих бедствие фермеров в своих интересах. Во всяком случае, некоторые протестующие озвучивают такие опасения. Вместе с тем значительное число работников сельского хозяйства видит в нынешних акциях возможность ещё раз объявить о проблемах отрасли.

26 ноября парламент Франции должен рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Mercosur. При этом ЕС, в особенности Германия и Испания, всячески настаивают на том, что Франция должна согласиться его ратифицировать. Ведь в противном случае страны — участницы Mercosur в поисках альтернативных партнёров будут расширять свои связи с Китаем и Россией. Поэтому будущее французского сельского хозяйства зависит сейчас от результатов противостояния Макрона и Евросоюза.