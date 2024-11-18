31-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедший 14–16 ноября в Лиме, заслуживает особого внимания, потому что позволяет понять, куда движется мир и что не всё так безнадёжно.

ИА Регнум

Одним из главных достижений председательства Перу в АТЭС президент страны Дина Болуарте назвала восстановление консенсуса после двух лет, в течение которых его было невозможно достичь из-за сложной международной обстановки.

Это отразилось в принятии в течение года целого пакета документов, а по итогам саммита принято три: заявление лидеров АТЭС; лимская дорожная карта, направленная на содействие переходу к формальной и глобальной экономике; декларация Ичмы о новом взгляде на повестку Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли.

Декларация саммита АТЭС в Лиме носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. «АТЭС возвращается к нормальной конструктивной работе. Вновь концентрируется на профильной повестке дня и своём предназначении как экономического форума», — подчеркнул дипломат.

АТЭС — это международный форум, главная цель которого заключается в углублении интеграционных процессов и достижении всеобъемлющего устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Действительно, положения итоговой декларации на это и направлены. Так, экономики (именно так, а не государства-члены) этого консультативного органа (из-за отсутствия устава АТЭС нельзя считать организацией) подтвердили свою приверженность экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Они взяли на себя обязательства продолжить цифровую трансформацию по всему региону, содействовать обеспечению продовольственной безопасности, противодействовать серьёзным проблемам, вызванным последствиями климатических изменений, экстремальных погодных условий, стихийных бедствий, а также договорились продолжить работу над реформой ВТО для повышения её эффективности.

«В целом получился такой достаточно большой документ, и он удовлетворяет нас как сторону декларации. И наши дипломаты, и наше министерство экономики приложили очень большие усилия, чтобы там наши интересы были учтены. Декларация принимается консенсусом. Даже, по-моему, два раза председатель спрашивал, у нас есть консенсус? Да, консенсус есть», — сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который второй год подряд возглавлял российскую делегацию.

По словам Бердыева, Россия в рамках АТЭС продвинула целый ряд приоритетов и подходов. В частности, в энергетической области сделан акцент на продвижении технологической нейтральности — этот подход пользуется всё большей поддержкой на международной арене.

В контексте продовольственной безопасности подчёркнута важность сохранения стабильных цепочек поставок, которые не должны фрагментироваться политическими действиями, и ликвидации различных преград, включая санкции.

«Даже к нашим самым большим оппонентам, наверное, сегодня приходит понимание, что наши экономики взаимосвязаны и что всё-таки те последствия, которые имеют в том числе и конфликты в регионе, влияют буквально на всех. Приходит глубокое понимание взаимозависимости и взаимосвязанности, которые за последние два-три десятилетия развились в глобальной экономике», — заявил Оверчук.

И что не менее важно — усилия России сохранить АТЭС как неполитизированную площадку небезуспешны. В итоговой декларации саммита не упомянуты ни Украина, ни Ближний Восток, где продолжаются вооружённые конфликты.

«Вся эта риторика постепенно сходит на нет. И я думаю, что скоро она вообще исчезнет с радара, и мы займёмся сугубо практическими задачами, которые должны решаться в АТЭС и G20, а именно — социально-экономическими вопросами», — сказал Бердыев.

Если в декларации саммита АТЭС 2022 года, проходившего в Бангкоке, Украина упоминалась, то в декларации саммита-2023 в американском Сан-Франциско о ней — ни слова. Хотя со стороны группы участников попытки включить в повестку обсуждение конфликта на Украине предпринимались.

«Некоторые выразили мнение, что эти ситуации (конфликты на Украине и Ближнем Востоке. — Прим. ред.) влияют на глобальную экономику и могут быть рассмотрены АТЭС, в то время как другие экономики не считают, что АТЭС — подходящий для обсуждения этих вопросов форум», — говорится в тексте заявления председателя АТЭС.

Попытки ряда западных стран насытить повестку АТЭС политическими вопросами во время председательства Перу в организации успеха не имели, констатировал посол России в этой стране Игорь Романченко.

И в целом на протяжении этого года в поведении представителей Запада на различных встречах АТЭС произошла определённая эволюция, отметил Бердыев.

«Западные коллеги в начале года вели себя более агрессивно. Такое происходило и в «двадцатке». Звучала антироссийская риторика, шла кампания по дискредитации нашей страны, обвинению её во всех грехах, в гиперболизации значения украинского конфликта для развала цепочек поставок, усугубления проблемы инфляции. Но, на мой взгляд, все понимали, что за этим стоит, что эта линия не направлена на решение проблем, а призвана лишь послужить средством устрашения», — заявил посол по особым поручениям МИД РФ.

Страны осознают, что на месте России завтра или послезавтра может оказаться кто угодно, кого США или их союзники посчитают для себя угрозой или кому они просто захотят выкрутить руки, чтобы в очередной раз поживиться чужим добром.

«При этом «западники» сознательно оставляют «за кадром» ближневосточный сюжет, где происходят кровавые масштабные военные действия, которые чреваты эскалацией конфликта… И поэтому целый ряд экономик АТЭС был просто шокирован тем, как Запад навязывает всем украинскую тему, кладя под сукно трагические события в секторе Газа», — сказал Бердыев.

В 2023 году США как председатель пытались навязать геополитическую дискуссию, к которой Россия была готова, напомнил он.

«Однако американская сторона очень быстро поняла, что все её потуги вывести разговор на кривую украинскую дорожку тщетны, а обсуждение геополитики с фактами на руках может привести к полному фиаско ввиду их роли вместе с натовцами в устройстве серийных войн и переворотов, сочла для себя за лучшее прикрыть неудобную тему.

Запад ещё по инерции продолжает осуществлять антироссийские вбросы, но хорошо понимает, мне кажется, что никакого результата из этого не будет. Поэтому в этом году мы наблюдаем более осторожный подход Запада к геополитическим сюжетам.

Попытки говорить о событиях, связанных с Россией, с украинским конфликтом, уже нередко в G20 и АТЭС предпринимаются скорее в дежурном ключе, для того чтобы просто поставить галочку перед своим воинственным лобби. Иллюзий же, что это обернётся для нас какими-то серьёзными издержками, они уже особо не питают», — заявил дипломат.

Принципы, которые разделяет Россия и продвигает на мировой арене, наконец, слышат всё больше стран, Запад же, как бы ни старался, уже не может продолжать хвалиться мнимой изоляцией России (более того, в кулуарах в Лиме делегацию РФ поздравляли с успешным проведением саммита БРИКС в Казани), потому что реальность свидетельствует об обратном: Россия — один из ключевых акторов международных отношений и игнорировать её невозможно.

«Я заострил внимание, что сегодня Россия, ВВП России по паритету покупательной способности — это четвёртая экономика мира. Сегодня мы являемся экспортёром зерна номер один. То есть мы реально влияем на глобальные рынки, мы реально являемся глобальным игроком в экономике. Поэтому к ним это понимание, я думаю, будет приходить», — заявил Оверчук на брифинге по итогам саммита АТЭС.

Согласно прогнозам, по итогам года экономика России вырастет на 3,8% — это будет почти в четыре раза больше, чем средние темпы роста у стран G7.

Вице-премьер России также отметил приятную атмосферу на саммите, обеспеченную благодаря председательству Перу. Российская делегация пообщалась со всеми представителями экономик АТЭС, кроме Австралии, Новой Зеландии, Канады и США.

Судя по всему, контуры нового мироустройства действительно будут формироваться на таких площадках, как БРИКС и АТЭС, поскольку именно там создаются все условия, когда даже те государства, между которыми имеются разногласия на двустороннем уровне, вплоть до конфликтов, садятся за один стол, проводят совместную работу ради общего блага и согласовывают такие важные для мира документы.