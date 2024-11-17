На днях в Эр-Рияде завершил работу совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Диалоговый формат, запущенный после начала кризиса в секторе Газа, в 2024 году невольно стал ещё и площадкой для консолидации позиций региональных союзников США перед «пересменкой» в Белом доме.

TASS /Xinhua/ABАСАПремьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд

Принимавшая саммит Саудовская Аравия решилась на интересный шаг, попытавшись продвинуть в рамках предложений ЛАГ — ОИС некоторые элементы урегулирования, характерные для китайского подхода. В том числе с расчётом, что это позволит несколько сблизить позиции Пекина и Вашингтона по ситуации на Ближнем Востоке.

Впрочем, пока саудиты пытаются ненавязчиво «подружить» американский и китайский подходы к урегулированию на Ближнем Востоке, Пекин предпочитает «держать дистанцию» и не демонстрировать интереса к активному посредничеству.

В поисках пути

Центральной темой Эр-Риядского саммита ожидаемо осталась ситуация в секторе Газа. И аравийские монархии использовали приближающуюся смену власти в Белом доме, чтобы максимально «уколоть» Израиль: на Тель-Авив возложили «единоличную ответственность» за провал переговоров по урегулированию в регионе при посредничестве Египта, Катара и США.

При этом участники встречи деликатно обошли тему просчётов американской дипломатии, сделав скидку на то, что часть «полевой команды», отвечающей за переговоры, Вашингтон пока решил сохранить.

Другой интересной чертой встречи стали попытки заблаговременно подготовить новую «дорожную карту» для урегулирования в Газе с использованием не только американского, но и китайского опыта. Последнее стало большой неожиданностью, учитывая выраженную нелюбовь нового президента США Дональда Трампа к Китаю, о которой саудитам хорошо известно.

Несмотря на то, что итоговый документ саммита оказался наполнен достаточно жёсткой антиизраильской риторикой, вплоть до призывов заморозить участие Тель-Авива в работе Генассамблеи ООН и других международных площадок, в нём содержится немало осторожных отсылок к китайской формуле урегулирования, которые могут быть интересны Вашингтону.

Так, участники саммита предостерегли от последствий нарушения суверенитета Ирака, Сирии и Ирана без решительных мер со стороны ООН, а также выступили за незамедлительное предоставление гуманитарной помощи Ливану, в том числе для решения кризиса, связанного с большим числом перемещённых лиц. Присутствовали в документе и пассажи о важности сохранения консенсуса между ключевыми палестинскими фракциями.

Выигрышно выглядит и предложенная на полях саммита идея создать трёхсторонний координационный механизм, подключив к работе Африканский союз. Ранее подобные предложения неоднократно высказывали китайские дипломаты.

Впрочем, более активное включение Африки в работу над прекращением огня в Газе отчасти отвечает и интересам администрации Трампа, поскольку позволит создать устойчивое окно взаимодействия с Африканским континентом. Особенно в условиях, когда позиции Вашингтона на этом направлении существенно ослабли при демократах.

В своих интересах

Почему же Саудовская Аравия решилась на столь странный шаг? Ответ следует искать в региональных интересах Эр-Рияда.

После того как Катар — основной посредник по урегулированию ситуации в Газе — «сошёл с дистанции», будущее «плана Байдена» стало совсем уж неопределенным. Ни ХАМАС, ни Израиль так и не продемонстрировали готовности идти на уступки и соблюдать взятые на себя обязательства.

Это сильно остудило пыл других потенциальных главных медиаторов, в числе которых оказалась и Саудовская Аравия. Стало ясно, что добиться окончания конфликта при демократах не удастся.

Однако и у команды Трампа пока, судя по всему, нет чёткого понимания, как остановить палестино-израильский конфликт, а это загоняет весь процесс урегулирования в тупик и создаёт дополнительную угрозу интересам региональных игроков.

Тем более что израильские визави, прикрываясь именем Трампа, уже нацелились на Западный берег Иордана, что рискует открыть новые опасные грани конфликта.

По этой причине Эр-Рияд попытался выжать максимум из прошедшего саммита, чтобы продемонстрировать готовность предложить Вашингтону готовый и в то же время максимально адаптивный сценарий урегулирования.

Появление же в нём «китайских» элементов свидетельствует о стремлении королевства продолжить балансировать между США и КНР и вести политику лавирования.

Разумеется, Эр-Рияд не планирует лишний раз делать акцент на природе некоторых пунктов своей модели урегулирования. Напротив, они намеренно вписаны в другие предложения — в частности, перекликаются с «Арабской мирной инициативой», продвигаемой саудитами на протяжении последних лет.

Китайская пауза

Несмотря на то, что в регионе сложились в целом благоприятные условия для дальнейшего продвижения «китайской формулы» урегулирования конфликтов, Поднебесная пока предпочитает держаться немного в стороне от темы Газы и не реагировать на попытки сблизить китайский и американский подходы.

Осторожность Китая легко объяснима: формирование команды Трампа продолжается, и проследить реальные приоритеты его внешней политики пока не представляется возможным.

Споры вызывает и реальная готовность республиканцев поддерживать рабочий диалог с Поднебесной. В ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз менял позицию, то призывая дружить с Пекином, то обещая ему «скорое низвержение».

Учитывая, что Китай всё больше склоняется к тактике «один ход — одна победа», его включение в переговорный процесс по Газе случится только тогда, когда риски срыва сделки будут минимизированы.

Впрочем, Пекин, судя по всему, не планирует препятствовать попыткам саудитов придать будущей американской формуле урегулирования в Газе «китайский оттенок».